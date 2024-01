Livesport Daily #170: Jaká je práce s talentovanými africkými fotbalisty, popisuje trenér Miloslav Brožek

Zítra začíná fotbalový Africký pohár národů. Turnaj, na kterém se hraje o prestiž a velkou slávu, ale také turnaj, který kvůli účasti velkých fotbalových hvězd ovlivní i elitní evropské soutěže. Do příprav letošního šampionátu se podle organizátorů investovalo přes miliardu dolarů, a tak by měl turnaj, který hostí po čtyřiceti letech Pobřeží Slonoviny, stát za to. Kdo bude patřit mezi hlavní favority? Jak těžké je na africkém kontinentu najít fotbalový drahokam? A jaká je realita afrického fotbalu? To všechno jsme probrali s bývalým skautem pražské Slavie se zaměřením na Afriku a současným hlavním koučem druholigové Opavy Miloslavem Brožkem.

Africký pohár národů se koná každé dva roky, posledních sedm kontinentálních šampionátů vyhrálo sedm různých zemí a z toho posledního se po penaltovém rozstřelu ve finále radoval v roce 2022 Senegal. Také letos se na turnaji představí fotbalové hvězdy světového kalibru, namátkou například Mohamed Salah, Victor Osimhen, Achraf Hakimi nebo Sadio Mané.

"Největším favoritem je pro mě i letos Senegal. Skvěle o tom mluvil Sadio Mané, který prohlásil, že vyhrát se Senegalem Africký pohár národů je to nejvíc v jeho kariéře. Dokonce víc než vyhrát Premier League nebo Ligu mistrů. Jsem zvědavý jak se hráči jako Salah vyrovnají například s podnebím, protože hrát na rovníku je úplně něco jiného než třeba v té subsaharské části Afriky," dodává bývalý skaut pražské Slavie Miloslav Brožek.

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak probíhají inspekce za hráči do Afriky?

Jaké jsou problémy s vyřizováním vízových povinností?

Zajímavosti o letošním Africkém poháru národů?

