Livesport Daily #169: Infantino je horší předseda FIFA než byl Blatter, říká anglický novinář Wilson

Jonathan Wilson je jedním z nejlepších fotbalových novinářů světa. Píše pravidelné sloupky pro The Guardian a The Observer, bývá hostem anglického podcastu Football Weekly a založil fotbalový časopis The Blizzard, kterým se později v Česku inspiroval magazín Football Club. Krom toho vystudoval Oxford a napsal i třináct knih o fotbalové historii. Teď se mimo jiné velmi zajímá o FIFA a způsob, jakým přiděluje mistrovství světa. Proč nás za deset let nejspíš čeká další turnaj v nedemokratické zemi? O tom je dnešní podcast Livesport Daily, jehož hostem je právě Jonathan Wilson. Zde na webu vám rozhovor nabízíme v originálním anglickém znění, v podcastových aplikacích ho najdete v dabované verzi.

V roce 2034 podle všeho bude mistrovství světa pořádat Saúdská Arábie, i když oficiálně ještě pořadatelství nezískala. "Nemyslím, že se bude o hostitelství ucházet někdo jiný. Může za to způsob, jakým FIFA vyhlásila kandidátský proces, kdy bez jakéhokoliv předchozího upozornění najednou řekla, že země mají měsíc na to, aby daly dohromady kandidaturu," vysvětluje Wilson.

"Australané byli jediní vážní soupeři Arábie, ale vcelku pochopitelně se rozhodli, že za tak krátký čas to nezvládnou. Musíte mít stadiony určité velikosti, Austrálie by některé musela postavit od základů, což se za měsíc nedá naplánovat, spočítat přesné náklady, vytvořit architektonické plány. To prostě nejde. Navíc asi pochopili, že uvnitř FIFA je vůle, aby turnaj pořádala Saúdská Arábie. Ta měla plány kandidatury hotové za devadesát minut od vyhlášení podmínek. Takže buď tam jsou lidé extrémně dobře organizovaní anebo jim FIFA dopředu poskytla informace, co od nich bude chtít," poukazuje na zvláštnosti souboje o pořádání turnaje za deset let.

Vzestup Saúdské Arábie ve světě fotbalu Wilsona výrazně znepokojuje. "V současnosti tam státní fond vlastní čtyři kluby a má podíly i v jiných týmech. Tím pádem se tam nehraje za férových podmínek. A nejde jen o situaci uvnitř Arábie, ta nakloněná rovina se promítá do celého světa. Pravidla soutěží asijské fotbalové konfederace zakazují, aby v jedné soutěži hrálo víc týmů, které mají jednoho vlastníka. To je takový základ toho, aby daná soutěž měla nějakou integritu. No a podívejte, v Saúdské Arábii to absolutně neplatí. A nikomu to nevadí, nebo ať jsem spravedlivý, Jižní Korea vznesla námitku. Ale nikdo jiný proti tomu nic nedělá," zlobí Wilsona.

"A důvodem je to, že některé státy jsou prostě mimo dosah fotbalových organizací. Asijská fotbalová konfederace nebo UEFA nebo Premier League nebo kdokoliv jiný nedokáží ovlivnit to, co se v některých státech děje. Vezměte si Manchester City, v Premier League byli obviněni ze 115 finančních prohřešků. Vyšetřování a proces už běží dlouhé roky a poběží dalších osmnáct měsíců, dva roky nebo možná ještě déle. A jeden z důvodů je, že v Abu Dhabí je tolik peněz, že si mohou dovolit takové právní prostředky, na které Premier League prostě nemá. A pokud ten spor Premier League nakonec vyhraje, přijde odvolání a to bude stát ještě víc peněz a vezme ještě víc času. Takže faktem je, že nemůžete očekávat, že fotbalové organizace budou schopny bojovat s těmi nejbohatšími státy," konstatoval Wilson smutnou realitu dnešního fotbalu.

A dodal i svůj pohled na současného předsedu FIFA Infantina. "Je to daleko, daleko horší předseda než byl Blatter. Ten sice dovolil, aby okolo něj probíhala korupce, ale sám podle mě zkorumpovaný nebyl. Ale Infantino je úplně jiný případ," prohlásil Wilson v dnešním díle podcastu Livesport Daily.

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

