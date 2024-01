Dramatické chvíle pro reprezentanty Gambie, letadlo muselo pár minut po startu nouzově přistát

Letoun národního mužstva Gambie mířící do Pobřeží slonoviny, kde v sobotu začne Africký pohár národů, se musel již devět minut po startu vrátit do hlavního města Banjulu. Stalo se tak kvůli náhlému poklesu hladiny kyslíku.

Několik hráčů na palubě omdlelo a letadlo bylo nuceno nouzově přistát. Součástí výpravy jsou i sparťanský obránce James Gomez a obránce Baníku Ostrava Muhammed Sanneh.

Saidy Janko, který hrával za Porto a v současné době působí ve švýcarském klubu Young Boys Bern, na sociálních sítích popsal, jak se vše odehrálo: "Dnes jsme měli letět z Gambie do Pobřeží slonoviny na Africký pohár národů. Jakmile jsme nastoupili do malého letadla, které bylo pronajato na naši přepravu, uvědomili jsme si, jaké je v kabině horko a že se potíme. Posádka nás ujistila, že jakmile budeme na obloze, zapne se klimatizace."

"Nelidské horko v kombinaci s nedostatkem kyslíku způsobilo mnoha lidem silné bolesti hlavy a závratě. Lidé navíc začali usínat už několik minut po vstupu do letadla. Ve vzduchu se situace ještě zhoršila a pilot neměl jinou možnost než nouzově přistát na letišti v Banjulu devět minut po startu. To se mu podařilo," líčil dramatické okamžiky osmadvacetiletý univerzál.

"Kdyby se tak nestalo, mohly být následky mnohem horší. Víme, co se mohlo stát, kdybychom byli situaci vystaveni déle – v letadle, bez kyslíku. Jsme vděční, že jsou všichni v pořádku, ale tuto situaci je třeba řešit předtím, než se bude hrát pohár. Je to nepřijatelné a musí to s okamžitou platností skončit," uzavřel Janko, jehož národní tým se ve skupině C utká se Senegalem, Kamerunem a Guineou Conakry.

Zápasový program fotbalistů Gambie. Livesport

Podle belgického trenéra Gambie Toma Saintfieta však byla situace kritická. "Mohli jsme být všichni mrtví," citoval padesátiletého kouče nieuwsblad.be. Webu Saintfiet řekl, že všichni na palubě kvůli nedostatku kyslíku rychle usnuli. Jemu samotnému se prý ve snu promítl před očima průběh života. "Všichni jsme se přiotrávili oxidem uhelnatým. Někteří hráči se neprobudili ani bezprostředně po přistání," dodal.