Program Bundesligy: Kdo, kdy a kde hraje a Češi v akci

Boj o sestup, (ne)naplněné evropské ambice a sny o titulu až do poslední minuty závěrečného hracího dne. Málokdy byla Bundesliga tak napínavá jako v minulé sezoně – a to i přesto, že titul nakonec slavil jako obvykle Bayern. O tom, zda se Bavorům podaří usednout na mistrovský trůn podvanácté v řadě, bude jasno nejpozději 18. května 2024, kdy je na programu poslední kolo. To první startuje už v pátek večer zápasem obhájce titulu v Brémách, v jejichž bráně by neměl chybět Jiří Pavlenka (31). Čechů je v německé nejvyšší soutěži hned 10, nejvíc za posledních 10 let.

Dostihy o titul

Bundesligu 2023/24 "vykopne" zápas mezi Werderem a Bayernem. Hned v první hrací den tak obhájce čeká složitý úkol v podobě ošidného venkovního zápasu. Mezi oběma celky navíc panuje velká rivalita sahající do přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy se mezi sebou opakovaně přetahovaly o mistrovský titul.

Přestože Werder v současnosti nepatří mezi elitu, během letní přestávky na sebe strhl pozornost. Nejenže se mu podařilo překvapivě udržet útočné duo Niclas Füllkrug a Marvin Ducksch, ale fotbalové Německo ohromil i přestupem liverpoolské hvězdy Nabyho Keity.

Přehled úvodního zápasu sezony Werder Brémy vs. FC Bayern

Zda se Werder dokáže v pátek prosadit, je nicméně otázkou. Navzdory zisku mistrovského titulu na poslední chvíli vstupuje tým Thomase Tuchela do nové sezony s chutí zanechat výrazně lepší dojem než v minulém ročníku. A s novými hvězdami v čele s Harrym Kanem je trenér, který přišel do klubu teprve v březnu, už teď pod tlakem. Tím spíš, že v německém Superpoháru utrpěl Bayern drsnou porážku 0:3 od Lipska.

Zápasy 1. kola nové bundesligové sezony. Livesport

Borussia Dortmund bude pravděpodobně i letos hlavním vyzyvatelem Bayernu v boji o bundesligovou korunu. Po odchodu klíčového hráče Juda Bellinghama do Realu Madrid se však budou muset žlutočerní nejprve pořádně rozkoukat. Zda bude host z Wolfsburgu Felix Nmecha schopen nahradit mladého Angličana, zatím zůstává otázkou. Totéž platí pro Ramyho Bensebainiho, nástupce Raphaela Guerreira, jenž podepsal právě s Mnichovem. V první hrací den čeká BVB zdánlivě poměrně snadný úkol v podobě domácího zápasu s Kolínem n. R.

O Ligu mistrů i o záchranu

Hned na úvod přivítá Leverkusen účastníka Ligy mistrů Lipsko a půjde o zápas týmů, které budou chtít skončit do čtvrtého místa a tím si zajistit účast v milionářské soutěži. Podobně jako Dortmund se musí i RB vypořádat s odchodem tahounů, Konrad Laimer je nově v Bayernu, Dominik Szoboszlai v Liverpoolu a Christopher Nkunku v Chelsea.

Do boje o příčky nejvyšší bude bezpochyby chtít promluvit i Union Berlín, který od postupu mezi německou elitu skončil postupně jedenáctý, sedmý, pátý a čtvrtý – letos jej tedy poprvé v klubové historii čeká Liga mistrů.

Tým Urse Fischera sice bude opět v roli toho, od něhož se moc nečeká, nicméně i on slušně posílil. V létě přišli mimo jiné Alex Král a Robin Gosens. Na úvod nové sezony přivítají Berlíňané na stadionu Alte Försterei Mohuč.

Jednou z letních posil Unionu je i Alex Král. @fcunion

A pak je tu boj o udržení. Zatímco Stuttgart se v létě dočkal finanční injekce od Porsche a hodlá utnout šedé sezony, v nichž se v Bundeslize tak tak zachránil, jeho úvodního soupeře Bochum podle všeho čeká další těžká sezona. Hlavními soky VfL budou pravděpodobně oba postoupivší týmy, které se ocitly v rolích jednoznačných outsiderů.

Úplného nováčka Bundesligy Heidenheim čeká v úvodním kole zápas na půdě Wolfsburgu a Darmstadt zavítá k velkému derby do Frankfurtu.

Rozpis zápasů

Po pátečním startu bude podzimní část Bundesligy pokračovat až do času předvánočního. První kolo jarní fáze je na programu v polovině ledna a poslední 18. května. Zde je přehled všech důležitých termínů nové sezony:

První kolo: 18. až 20. srpna 2023

Poslední podzimní kolo: 19. až 20. prosince 2023

První jarní kolo: 12. až 14. ledna 2024

Poslední kolo: 18. května 2024

Baráž: 23./24. května a 27./28. května 2024

Kompletní los Bundesligy 2023/24

Jak to dopadlo loni?

Nejnapínavější vyvrcholení za poslední dekádu završilo sezonu, která poskytla spoustu materiálu k diskuzi ve všech sekcích tabulky. Po ročníku jako na horské dráze nedokázal Dortmund využít závěrečný mečbol a znovu se sklonil před Bayernem. To, že za nimi na třetím místě skončilo Lipsko, není velkým překvapením, ovšem čtvrté místo Unionu bylo až šokem.

Tým z hlavního města byl dlouho dokonce v boji o titul, ale v závěru však polevil, aby na úplném konci znovu zabral a vybojoval historické čtvrté místo. Vynikající rončík odehrál také Freiburg na pátém místě, zatímco další uchazeči o evropské poháry, tedy zejména Frankfurt a Leverkusen, zůstali za očekáváním.

Konečná tabulka sezony 2022/23. Livesport

Letos se liga musí obejít bez dvou těžkých vah: Schalke 04 a Hertha BSC, dva zakládající členové, odešli do nižší ligy. VfB Stuttgart se alespoň dokázal udržet v sestupovém pásmu, ale Hamburger SV bude muset strávit další rok ve druhé lize.

Co čekat od Čechů?

Zatímco v sezoně 2013/14 působilo v Bundeslize hned 14 Čechů, v dalších letech jejich počet zvolna klesal. Před startem letošního ročníku se však počet zástupců tuzemského fotbalu v nejvyšší německé soutěži opět zvýšil, po příchodech Václava Černého do Wolfsburgu, Tomáše Čvančary do Mönchengladbachu a Matěje Kováře do Leverkusenu jich je 10, tedy o tři víc než loni a nejvíc od ročníku 2013/14.

Jiří Pavlenka je stálicí v bráně Werderu, v jehož dresu vstoupí už do sedmé sezony. V té minulé absentoval v jediném utkání a jako jednička začal i aktuální ročník. Brémy do něj vstoupily překvapivou porážkou 2:3 na hřišti třetiligové Viktorie Kolín, která pro ně znamenala konec v domácím poháru.

Tomáš Koubek dlouho čekal v Augsburgu na šanci, ale nakonec dochytal závěr loňské sezony, v níž jeho klub dokázal udržet příslušnost v elitní německé soutěži. V přípravě sice český gólman odchytal dva zápasy s Regensburgem a Salernitanou, více šancí ale dostával Finn Dahmen, který do klubu přišel z Mohuče.

Matěj Kovář se po úspěšné sezoně na hostování ve Spartě vrátil do Manchesteru United a těsně před startem nové sezony ho anglický klub prodal do Leverkusenu za 5 milionů eur (cca 120 mil. Kč). Kovář zřejmě bude muset čekat na šanci, neboť dlouholetou jedničkou Bayeru je Fin Lukas Hrádecký, který zároveň nosí kapitánskou pásku.

Pavel Kadeřábek se stal v Hoffenheimu jednou z klubových ikon, s 227 zápasy je dnes šestým nejčastěji nastupujícím hráčem v bundesligové historii klubu. Po osmi sezonách věrných služeb si vysloužil nominaci do hráčské rady prvního týmu. Své stálé místo má na pravém kraji hřiště, celý zápas odehrál i v pohárovém klání v Lübecku.

Alex Král je sice stále kmenovým hráčem Spartaku Moskva, ale putuje z jednoho hostování na druhé. Loni si Bundesligu zahrál v dresu Schalke a na konci sezony byl u sestupu. Pro nový soutěžní ročník si polepšil, o služby defenzivního záložníka stál ambiciozní Union Berlín a Král si tak zahraje i Ligu mistrů.

Lukáš Ambros bude stejně jako v loňské sezoně čekat na šanci. Ve svých 19 letech je pro Wolfsburg spíše prospektem do budoucna. Loni nakoukl do Bundesligy na 16 minut jako střídající hráč, v dalších osmi utkáních byl na střídačce. V létě odehrál v přípravě ve středové řadě za první tým tři poločasy.

Adama Hložka čeká možná zlomová sezona. Tu úvodní, zabydlovací, sice zvládl solidně (v lize 5+3, v evropských pohárech 1+2), ale nyní už by měl plnit roli jednoho z ofenzivních tahounů. Jenže i vzhledem k příchodu Victora Boniface z belgického Royale Union bude muset soupeřit o místo s velkou konkurencí.

Václav Černý přišel do Wolfsburgu s vizitkou šestého nejproduktivnějšího hráče nizozemské Eredivisie. V uplynulé sezoně za Twente Enschede nastřílel v lize 13 gólů a na dalších 11 nahrál. Bundesligový klub zaplatil za přestup pravého křídelníka 8 milionů eur (cca 195 mil. Kč). V přípravě Černý sice neskóroval, ale pravidelně nastupoval v základní sestavě a rozuměl si zejména s dalším novicem v týmu – portugalským útočníkem Tiagem Tomásem.

Tomáš Čvančara zamířil do Mönchengladbachu z pražské Sparty a na Letné inkasovali 11 milionů eur (260 mil. Kč). Vysoký útočník si rázem řekl o pozornost, v přípravě nastřílel i hattrick do sítě Stuttgartu a dvě branky dal poté i v pohárovém klání s Bersenbrückem. Pokud si udrží střeleckou formu, mohl by se stát i členem základní sestavy.

Patrik Schick velkou část loňské sezony promarodil a skoro zapomenutých je jeho 24 gólů ze sezony 2021/22. Loni skóroval za Leverkusen v ligové soutěži jen třikrát a protože v květnu musel český útočník na další operaci s třísly, musí Bayer dál hledat provizorní či nové složení útoku. Pokud by se však dařila rehabilitace, Schick by se měl vrátit do hry v průběhu října.