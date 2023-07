TOCVAN už pálí ostrými i za Borussii. Čvančara nasázel do sítě Stuttgartu hattrick

Tomáš Čvančara (22) má za sebou v novém angažmá třetí zápas, ale první kompletní. A mimořádně vydařený! Poté, co při debutu vstřelila posila Mönchengladbachu gól hlavou, nasázela do sítě Stuttgartu za netradičních 60 minut hry hattrick. Zvláště třetí gól českého reprezentanta byl exkluzivní – bývalý sparťan zamířil z přímého kopu dělovkou do šibenice, završil vítězství 5:1 a vysloužil si na twitterovém účtu svého zaměstnavatele známé označení TOCVAN.

Čvančara prožil v novém dresu snový debut, když se hlavou trefil proti Saarbrückenu. Ještě lépe si však český reprezentant vedl ve svém třetím vystoupení za Borussii Mönchengladbach, neboť proti Stuttgartu nasázel hattrick.

Bundesligové celky si to proti sobě "střihly" netradičně pouze hodinu, tedy dvakrát po 30 minutách. Ani to však dlouhánovi, za kterého obdržela Sparta asi 250 milionů korun, nevadilo – za zkrácenou porci minut nabídl nadstandardní podívanou.

První branka zblízka pravačkou, druhá hlavou z malého vápna... A ta třetí? Čvančara završil hattrick s noblesou, když z přímého kopu poslal míč razantní střelou do šibenice. Tři zápasy, 150 odehraných minut a čtyři góly. Lépe si o prostor v základní sestavě snad ani "TOCVAN", jak už mu říkají i v Německu, říct ani nemohl.

První bundesligové kolo je na programu až o třetím srpnovém víkendu. Do té doby má Čvančara, jehož přezdívka vznikla při jeho příchodu do Sparty spojením jména a příjmení, tedy TOMas CVANcara, ještě dost času se výrazně přihlásit o slovo...