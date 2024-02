Derby Week: Bitva o Vídeň bývala kdysi také soubojem o nejlepšího fotbalistu světa

Wiener derby číslo 341 skončilo v říjnu 2023 remízou 0:0. Jak dopadne to další?

Rapid a Austria, tradiční vídeňské kluby, jsou dvěma historicky nejúspěšnějšími celky v Rakousku. Od roku 1911, kdy se střetly poprvé, ani jeden nikdy nesestoupil ze žádné nejvyšší soutěže, která se na rakouském území konala (podle doby a politické situace). Jejich vzájemný souboj je nejhranějším derby v kontinentální Evropě. Víckrát proběhla jen ostrovní klání rivalů v Glasgow, Edinburghu a Belfastu.

SK Rapid Vídeň byl založen v roce 1898 jako První dělnický klub Vídně (Erster Wiener Arbeiter-Fusball-Club). Jeho původními barvami byly červená a modrá, které tým dosud používá na venkovní sadě dresů. Ještě před koncem 19. století se přejmenoval na současný Sportklub Rapid Wien. V roce 1904 pak přijal dnešní ikonickou kombinaci zelené a bílé.

FK Austria Vídeň vznikla v roce 1910. I v jejím případě jsou barvy dresů hlavním poznávacím znakem klubu. Odstíny pak nesou i přezdívky obou rivalů – v městském derby proti sobě stojí Zelenobílí (Die Grün-Weißen) a Fialoví (Die Veilchen).

Rapid je díky svému původu a zakladatelům tradičně podporovaný městskou dělnickou třídou. Oproti tomu Austria byla před druhou světovou válkou klubem střední třídy a inteligence, byla vnímána jako součást vídeňské kavárenské kultury.

Od té doby, hlavně s rostoucími úspěchy obou protivníků, získaly Rapid i Austria fanoušky napříč celým Rakouskem a v současné době už nelze jejich příznivce zařazovat do rozdílných společenských tříd tak jednoznačně. Nicméně určité socioekonomické rozdíly mezi fanouškovskými tábory obou celků stále přetrvávají.

Bican versus Sindelar

Meziválečná Vídeň byla arénou pro souboj dvou skvělých fotbalistů té doby, možná dvou úplně nejlepších. Jedním z nich byl Pepi Bican, který se v dnešní rakouské metropoli narodil českým rodičům. Podle mnohých zdrojů je nejlepším kanonýrem všech dob (nastřílel údajně 1468 soutěžních gólů, FIFA mu jich hlavně vinou problematického válečného období počítá "jen" 805). Ve 30. letech Bican zářil v dresu vídeňského Rapidu.

Druhou velkou hvězdou působící ve Vídni byl Matthias Sindelar. Hráč, který byl vyhlášen rakouským fotbalistou 20. století, se narodil v Kozlově u Jihlavy jako Matěj Šindelář. Když mu byly dva roky, přestěhovala se celá jeho rodina za lepším živobytím do Vídně. Později se už jako Sindelar stal základním stavebním kamenem úspěchů Austrie.

Vedle toho, že Bican a Sindelar proti sobě stáli v dresech dvou největších týmů z Vídně, konkurovali si i na pozici středního útočníka v rámci rakouské reprezentace. Té se ve 30. letech přezdívalo Wunderteam (Zázračný tým). Vedle skvělých výkonů dvou útočníků s českými kořeny byl strůjcem úspěchů rakouského národního týmu trenér a manažer Hugo Meisl (který byl mimochodem také českého původu). Určoval trendy ohledně herního stylu, taktických prvků nebo rozestavení.

Celou úspěšnou epochu rakouského fotbalu spolu se vším ostatním poté zásadně poznamenala anexe země nacistickým Německem a druhá světová válka.

Stíhání Austrie a Rapid mistrem

V době anšlusu byl Bican už v Praze. Od roku 1937 hájil barvy Slavie, od roku 1938 i československého národního týmu. Sindelar odmítl nastoupit za reprezentaci nové třetí říše. Jeho omluvou (v očích nacistů však výmluvou) byl špatný zdravotní stav, trpěl na zranění kolen. V lednu 1939 za podivných okolností zemřel, a sice na otravu oxidem uhelnatým ve svém bytě. Bylo mu 35 let...

Austria Vídeň neztratila jen svou největší hvězdu. Doba dopadla i na Austrii jako celek. Mnoho jejích hráčů a funkcionářů bylo židovského původu, kvůli tomu se klub okamžitě stal jedním z předních cílů represí nastupujícího nacistického režimu. Austria byla dostala nálepku Judenklub (židovský klub). Mnoho jejích fotbalistů a zaměstnanců stihlo emigrovat, řada dalších však byla popravena nebo skončila v koncentračních táborech.

Mezi tím se většina rakouských klubů zapojila do ligových soutěží v rámci třetí říše. Austria Vídeň válečné období jako klub s obtížemi přečkala. Zpět na výsluní se poté probojovala v 50. letech. To Rapidu se dařilo i během války. V roce 1941 se dokonce stal mistrem nacistického Německa.

Rapid i Austria jsou z historické perspektivy nejúspěšnějšími rakouskými kluby. Rapid vyhrál nejvíc mistrovských titulů (32). Co se týče celkového počtu získaných trofejí však má navrch Austria (59). V posledním desetiletí nicméně kraluje rakouskému fotbalu Red Bull Salcburk, který v aktuální sezoně útočí na 11. titul v řadě. Tamní Bundesligu naposledy vyhrál jiný klub v ročníku 2012/13 – byla jím právě Austria. Vídeňské celky poté mezi sebou často bojovaly o druhé místo za Salcburkem, ale už ani to neplatí.

V posledních ročnících se před Austrii i Rapid dostávají další konkurenti jako Sturm Graz nebo linecký LASK. I aktuální postavení v tabulce úplně neodpovídá velikosti obou vídeňských legend. Přesto to nic neubírá na důležitosti jejich vzájemného klání, slavného a tradičního derby. To s pořadovým číslem 342 mezi má výkop v neděli 25. února v 17:00. Zápas sledujte na Livesportu.

Argentinský derby víkend

Minulý argentinský derby víkend byl tématem Derby Weeku v září. Tentokrát tedy jen stručný kalendář odvet.

Sobota 24. února

Independiente – Racing Club

Clásico de Avellaneda

Neděle 25. února

Belgrano – Talleres de Córdoba

Clásico cordobés

River Plate – Boca Juniors

Clásico platense

Gimnasia La Plata – Estudiantes

Clásico platense

Newell's Old Boys – Rosario Central

Clásico rosarino

Další derby týdne

Sobota 24. února

Česko – FORTUNA:LIGA

Liberec – Jablonec

Podještědské derby

Souboj klubů ze sousedních měst na severu Čech – Liberce a Jablonce – je pojmenováno podle hory Ještěd s ikonickým hotelem a vysílačem na jejím vrcholu. Ještěd se tyčí nad oběma městy, ze stadionů obou klubů je na něj dobrý výhled. Liberec jej má i ve svém znaku.

Brazílie – Campeonato Pernambucano (státní liga)

Náutico – Sport Club do Recife

Clássico dos Clássicos (Clásico všech clásik)

Kluby Náutico a Sport Club Recife sídlí v Recife, hlavním městě státu Pernambuco na severovýchodě Brazílie. Proto se jejich derby říká take Clássico do Nordeste (Severovýchodní clásico). Přímo ve městě je však známé jako Clásico všech clásik. Odehrálo se totiž už 564krát, má tradici od roku 1909.

Brazílie – Campeonato Mineiro (státní liga)

América – Atlético Mineiro

Clássico das Multidoes (Clásico davů)

Největším derby brazilského města Belo Horizonte je zápas Atlético Mineiro s Cruzeirem. Dřív však byl větším městským rivalem Atlétika tým América FC. Tento zápas tradičně přitahoval nejvíc diváků, proto se mu přezdívá Clásico davů (což je častý název i pro mnoho dalších derby jinde v Brazílii).

Neděle 25. února

Mexiko – Liga MX

Club América – Cruz Azul

Clásico Joven (Mladé clásico)

Club América a Cruz Azul sídlí v hlavním městě Ciudad de México. První z nich je klubem bohatých a mocných, zatímco druhý reprezentuje dělnickou třídu. Přezdívka fotbalistů a fanoušků Cruz Azul zní "cementáři" (klub byl v roce 1927 založen v rámci stejnojmenné cementářské společnosti).

Belgie – Jupiler Pro League

Club Bruggy – Anderlecht

De Topper (Topový zápas)

Tato rivalita je historicky největším zápasem belgického fotbalu především pro Vlámy, nizozemsky (vlámsky) hovořící belgický národ. Proto je v nizozemštině (vlámština je dialektem v rámci nizozemštiny) označován jako De Topper nebo De Klassieker (klasika).

Německo – 2. Bundesliga

Fürth – Norimberk

Frankenderby (Derby o Franky)

Norimberk a Fürth jsou dva tradiční kluby z Bavorska. Nejedná se o městské derby, není ani typickým regionálním kláním rivalů. Do roku 1922 byl totiž Fürth součástí Norimberku. V současnosti jsou obě města prorostlá zástavbou ve společnou aglomeraci.

Nizozemsko – Eredivisie

Alkmaar – Ajax

Noord-Hollandse derby (Severoholandské derby)

Město Alkmaar leží jen 40 kilometrů severně od Amsterdamu. Poslední derby dvou nejvýznamnějších zástupců obou měst skončilo na podzim výhrou Alkmaaru, Ajax byl tehdy ve velké krizi. Aktuálně je však už opět v horní části tabulky, na pátém místě pouhé tři body za svým rivalem.

Maďarsko – OTP Bank Liga

Újpest – Ferencváros

Budapest derby (Budapešťské derby)

Budapešťské derby mezi Ferencvárosem a Újpestí je jedním z nejdůležitějších zápasů maďarského fotbalu. Bez ohledu na aktuální formu je stadion vždy plný a duel vypjatý. Nicméně Újpest už od roku 2015 svého rivala neporazil. Minulé derby, první v této sezoně, vyhrál Ferencváros 3:0.

Brazílie – Campeonato Carioca (státní liga)

Flamengo – Fluminense

Fla-Flu

Fla-Flu (Flamengo vs. Fluminense) je městské klání dvou velkých brazilských klubů z Ria de Janeiro. Derby Fla-Flu drží světový rekord v návštěvnosti na ligové utkání. V roce 1963 se na zápas aktuálního vítěze Copa Libertadores proti Flamengu přišlo na slavný stadion Maracaná podívat 194 603 diváků.

Brazílie – Campeonato Gaúcho (státní liga)

Internacional – Gremio

Grenal (Gremio-Internacional)

International a Gremio jsou dva velké kluby z Porto Alegre, hlavního města brazilského státu Rio Grande do Sul. Oba patří do takzvané Velké dvanáctky nejsilnějších brazilských týmů. Jedná se o největší rivalitu tohoto státu. Zápas doprovází často vyhrocené emoce, a to jak na hřišti, tak v hledišti.

Bolívie – División Profesional

Bolívar – The Strongest

Clásico paceňo (Clásico o La Paz)

Bolívar a The Strongest, zástupci hlavního bolivijského města La Pazu, jsou dvěma největšími týmy země. Bolívar získal 30 mistrovských titulů, The Strongest 16 (poslední v roce 2023). Jejich derby nese jméno města, ale často se o něm mluví i jako o největším zápasu celé Bolívie – Clásico boliviano.

Pondělí 26. února

Club Blooming – Oriente Petrolero

Clásico cruceňo (Clásico o Santa Cruz de la Sierra)

Městské derby proběhne i ve druhém největším městě Bolívie, v Santa Cruz de la Sierra. Sídlí tam čtyři prvoligové celky: Blooming Club, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz a Royal Pari. Nejsilnější z nich jsou Blooming a Oriente Petrolero, oba ve své historii získaly shodně pět mistrovských titulů.