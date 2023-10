Gosensovi se nelíbí, jakým směrem se fotbal ubírá. Je to o penězích a obchodu, říká

Podle německého obránce Robina Gosense (29) není rostoucí komercionalizace fotbalu dobrá. Zkušený hráč Unionu Berlín si myslí, že by se měl soustředit především na sportovní aspekt hry.

Gosens se také dotkl tématu vysokých platů fotbalistů. "Máme velké štěstí, že jsme součástí nejpopulárnějšího sportu na světě. To znamená, že se v něm pohybuje spousta peněz, což ovlivňuje i naše smlouvy. Za to se nemusím omlouvat."

Němec si však myslí, že psychické zdraví hráčů je kvůli tomu často bagatelizováno. "Je těžké, když se po vás chce, abyste všechno vydrželi, protože vyděláváte hodně peněz. Je to špatný argument, protože když si zajdu do lékárny a koupím si dva prášky, nic se tím nevyřeší," uvedl německý reprezentant.

"Fotbal obecně je na velmi nebezpečné cestě. Je to stále více o penězích a komerci. Osobně si přeji, aby byl v popředí sport a ne úpadek směrem k podnikání. Ale bohužel se s tím asi do jisté míry musíme smířit," řekl Gosens v reakci na to, že mistrovství světa 2030 bude hostit šest zemí a Saúdská Arábie je kandidátem na pořádání dalšího šampionátu.