Miluju každou sekundu tady, hlásí nadšený Kane z Mnichova. Může pokořit rekord Lewandowského

Od anglického reprezentačního kapitána Harryho Kanea (30) se po letním příchodu do Bayernu Mnichov góly čekaly, ale svou střeleckou formou v novém působišti zkušený útočník očekávání výrazně předčil. V 15 zápasech za německý velkoklub vstřelil Kane 21 gólů, stal se miláčkem fanoušků a slovy chvály nešetří ani z počátku skeptičtí experti.

Kane přišel do Bayernu s cílem zaplnit díru na pozici středního útočníka, jež v týmu vznikla po loňském odchodu Roberta Lewandowského do Barcelony. I proto za něj mnichovský klub zaplatil Tottenhamu 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) a udělal z něj nejdražšího hráče Bundesligy. Obě strany si po několika měsících spojení pochvalují.

"Miluju tady každou sekundu," prohlásil Kane po sobotním vítězství 4:2 nad nováčkem Heidenheimem, k němuž přispěl dvěma góly. Na kontě tak má po 11 ligových zápasech už 17 branek, což v šedesátileté historii Bundesligy tak rychle nikdo nedokázal. "Šlo to rychleji, než jsem čekal. Takhle dobře jsem ještě nikdy sezony nezačal, jsem na to pyšný," řekl Kane.

Harry Kane a jeho fantastická blance v Bayernu. Livesport

Navíc jeho sedmnáct gólů je už v polovině listopadu víc, než zvládli králové střelců minulé sezony Niclas Füllkrug a Christopher Nkunku v celém ročníku. "Je to obdivuhodné. Hraje poprvé mimo Britské ostrovy a střílí tolik gólů. Tým mu také pomáhá. Je to fenomén," uvedl po sobotním utkání sportovní ředitel Bayernu Christoph Freund. "Těžko k tomu říct něco jiného. Výkony mluví samy za sebe, slova nejsou potřeba," poznamenal trenér Thomas Tuchel.

Nejlepší střelec anglické reprezentace a druhý nejlepší střelec historie Premier League se také trefil čtyřikrát ve čtyřech zápasech Ligy mistrů a pomohl Bayernu s předstihem k postupu do další fáze.

Chvála i od kritiků

Jedním z dosavadních vrcholů Kaneova německého působení byl šedesátimetrový lob z vlastní poloviny hřiště, kterým přispěl k drtivému vítězství 8:0 nad Darmstadtem. Také minulý víkend při výhře v Dortmundu nastřílel hattrick, což se dosud nikomu při debutu v této německé klasice nepovedlo.

"Myslím, že dokáže cokoli. Naším úkolem je pouze pomoci mu do té pozice. Když se dostane poblíž pokutového území nebo v něm ke střele, je velká šance, že to skončí gólem," chválil svého spoluhráče zkušený Thomas Müller.

Svůj názor na Kaneovo působení musel poupravit bývalý německý reprezentant Dietmar Hamann, jenž měl v létě pochybnosti ohledně toho, jak bude anglický útočník v bundeslize efektivní. "Nikdy by mě nenapadlo, že mu to bude takhle střílet. I když samozřejmě podepsal smlouvu na čtyři roky, ne na tři měsíce, a také dostává skvělé míče od spoluhráčů. Ale stejně je to působivé, protože je to jeden z mála útočníků, který není moc rychlý. Na druhou stranu však ukazuje, jak chytrý je to hráč. Bayern to udělal správně. Je to fenomén," řekl vicemistr světa z roku 2002, jenž působí jako televizní expert.

Pokud Kane příliš nepoleví ze střeleckého tempa, mohl by se začít otřásat i Lewandowského střelecký rekord 41 gólů z bundesligové sezony 2020/21. "K tomu mi ještě trochu chybí. Ale když k tomu budu blízko v dubnu na konci sezony, tak to rozhodně bude něco, o co se budu snažit," řekl anglický kanonýr.