Kaneův příběh bude absolutně úspěšný, nepochybuje Tuchel o anglickém kanonýrovi

V létě to byla dost možná nejsledovanější přestupová sága, jejíž průběh nebyl vůbec hladký. Harry Kane (30) nakonec přeci jen opustil Tottenham a zamířil do Bayernu Mnichov. V Německu se sice anglický střelec nejprve rozkoukával a první možná trofej mu protekla mezi prsty (Superpohár), v Bundeslize je to ovšem v případě jeho osoby i bavorského klubu úplně jiná písnička. Právě o přínosu kapitána anglické reprezentace absolutně nepochybuje trenér Thomas Tuchel (50).

Kane od nákladného přestupu z Tottenhamu vstřelil ve třech bundesligových kláních za Bayern tři góly a další připravil. "S jeho osobností a způsobem hry máme přesně takového hráče, jakého potřebujeme," řekl Tuchel novinářům před pátečním střetnutím s prozatím vedoucím týmem ligy Bayerem Leverkusen.

"V tuto chvíli se ho snažíme více zapojit do naší hry. Víme, že to bude absolutně úspěšný příběh. Jsme s ním více než spokojeni," pokračoval německý stratég s ódou na anglického útočníka.

Tuchel uvedl, že zatímco Kane, který v reprezentačních kláních Albionu proti Ukrajině a Skotsku vstřelil jeden gól a na další přihrál, proti Leverkusenu nastoupí, nad kapitánem Joshuou Kimmichem visí otazník. Německý univerzál si během reprezentační pauzy přivodil svalový problém a zmeškal vítězný duel národního týmu nad Francií (2:1).

Tuchel zároveň uvedl, že Jamal Musiala, který byl v úterý vyhlášen nejlepším hráčem Bayernu za sezonu 2022/23, se po překonání potíží se zády do sestavy vrátí.

Komplikace trápí také brankáře Manuela Neuera, který má při svém návratu po zlomenině nohy problémy s lýtkem. "Manu byl velmi blízko, ale pak měl problém s lýtkem na druhé noze. Teď trochu běhá, ale děláme všechna potřebná opatření," objasnil kouč před pátečním soubojem jediných dvou bundesligových celků, které jsou v nové sezoně stoprocentní.