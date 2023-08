POHLED: Harry Kane je v Bundeslize narušitelem. Německo tuší, že liga bude trpět

Fanoušci bavorského giganta dostali nedávno dárek. Příchod Harryho Kanea (30) by mohl pro Bayern konečně znamenat návrat mezi vážné uchazeče o vítězství v Lize mistrů. Ale Bundesliga zřejmě zaplatí za tento přestup vysokou cenu.

Mnichovský celek získal tituly ve všech posledních 11 sezonách a s příchodem anglického fotbalisty je pravděpodobné, že se Bundesliga stane ještě méně konkurenceschopnou.

Kane se objevil v Allianz Areně jen chvíli poté, co hlavní rivalové Bayernu přišli o své hvězdy. Aktuální vicemistr Dortmund už nemá Juda Bellinghama, který odešel do Realu Madrid. Lipsko, úřadující vítěz Německého poháru, přišlo o své tři nejlepší hráče. Nkunku, Gvardiol i Szoboszlai odešli do Premier League.

"Pro německý fotbal je to znamení, že věci budou čím dál víc monotónní," glosoval krátce po zveřejnění přestupu hvězdného fotbalisty respektovaný a nejčtenější německý magazín Der Spiegel.

Kromě toho, že se prohlubuje propast mezi Bayernem a ostatními kluby, se přestup ve výši 100 milionů eur jeví jako nesmyslné rozhazování peněz. Bundesliga totiž v posledních sezonách dbala na úspornost a vyvážené rozpočty.

Die Zeit, prestižní německý deník, obvinil bavorský klub, že podlehl ultrakomerční vlně, která zasáhla fotbalové prostředí. Bundesliga se doposud dokázala obejít bez gigantických přestupů a díky nastavení relativně levných vstupenek měla dlouhodobě nejvyšší průměrnou návštěvnost ze všech lig v Evropě – v poslední sezoně 43 000, zatímco Premier League měla 40 400.

Kaneovi se premiéra nevydařila. AFP

Kritika přichází i z dalších periodik. Jiné listy tvrdily, že kamiony plné peněz utracené za Kanea by se mohly využít k investicím do rozvoje mládeže, neboť zejména na ofenzivních pozicích nemají německé týmy dostatek nových talentů, což se začíná projevovat i na výsledcích reprezentací.

Podpis anglického idolu jednoduše nezůstane bez negativních komentářů, ať už bude výsledek jakýkoli.

Pokud to Bayernu vyjde, bude tratit Bundesliga. A pokud to tápajícím německým šampionům nevyjde, nastanou podobné situace té, jaká se udála minulý týden ve finále Superpoháru proti Lipsku. Potupná domácí porážka, pod kterou bude na hřišti podepsán i nejdražší hráč v historii německého fotbalu.

Kane navzdory svým kvalitám nikdy nevyhrál žádnou velkou trofej a pokud se jeho prokletí ukáže jako větší, než jak vypadá současný humbuk okolo jeho přestupu, soupeři Bayernu na tom jenom vydělají.