Každého hráče kolem sebe dělá lepším, chválil Tuchel Kanea po úspěšné premiéře

Trenér Bayernu Mnichov Thomas Tuchel (49) pochválil anglického útočníka Harryho Kanea (30) poté, co jeho bundesligový debut skončil páteční výhrou 4:0 na hřišti Werderu Brémy a on sám k tomu přispěl gólem a asistencí. Navíc jako teprve druhý Angličan v historii dokázal skórovat při své premiéře v Bundeslize.

Tuchel, který se výraznou měrou zasloužil o příchod Angličana do Mnichova, měl pro Kanea po utkání jen slova chvály.

"Měl neustálý vliv. Je prostě velmi, velmi inteligentní. Ví, co dělá, je neuvěřitelně přesný – i v tréninku. Styl a způsob, jakým dělá věci na hřišti, to, s jakou chutí trénuje, kolik radosti projevuje, a jakou kvalitu má, to je špičkové. Je působivý," řekl bývalý kouč londýnské Chelsea.

Kane připravil gól pro Leroye Saného už po třech minutách a v polovině druhého poločasu se sám zapsal do střelecké listiny, aby zpečetil výhru. Do Bundesligy vstoupil jako nejlepší střelec Tottenhamu i Anglie, ale podle Tuchela vynikla zejména jeho kreativita a kombinační hra.

"Díky svému čtení hry dělá každého hráče kolem sebe lepším. Byl to velmi, velmi úspěšný debut," prohlásil Tuchel na adresu anglického útočníka.

Kane, který byl pět minut před koncem utkání za potlesku vystřídán, prohlásil, že prožil velmi šťastný vstup do sezony ve svém novém klubu. "Brzký gól nám samozřejmě pomohl. Mohli jsme zahrát několik akcí lépe, abychom zápas rozhodli dříve. V porovnání s Lipskem jsme lépe bránili. Velkou radost mám také z čistého konta," přiznal zkušený kanonýr.

Anglický kanonýr strávil celou kariéru v Tottenhamu až do podpisu smlouvy s Bayernem. Anglický kapitán v týdnu poznamenal, že touha vyhrávat trofeje byla hlavním důvodem, proč přestoupil.

Přehled zápasu Werder Brémy – Bayern Mnichov 0:4