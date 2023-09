Legionáři: Trefy ve čtyřech zemích, první asistence i vlastní gól v českém souboji

Tomáš Čvančara si připsal třetí ligový gól po přestupu do Mönchengaldbachu.

Čeští fotbalisté se o víkendu gólově prosadili ve čtyřech zemích –⁠ v Nizozemsku se poprvé trefil Ondřej Lingr (24) a už počtvrté v sezoně Dominik Janošek (25), v Německu potřetí Tomáš Čvančara (23), na Slovensku premiérově po přestupu z Plzně Aleš Čermák (28) a v Indonésii rozhodl Ondřej Kúdela (36). Vladimír Coufal (31) si připsal první asistenci v ročníku a v českém souboji v Polsku zamířil do vlastní sítě Jakub Jugas (31). Jak se vedlo dalším legionářům?

Zatímco v minulé sezoně zapsal Vladimír Coufal jednu asistenci za celou sezonu, tentokrát na ni dosáhl už v pátém zápase Premier League. Ve 36. minutě domácího klání s Manchesterem City potáhl míč na pravé straně přes polovinu hřiště, na hranici šestnáctky ho jemně podebral a poslal přesně na Jamesa Warda-Prowse, který hlavou poslal West Ham do vedení 1:0. Obhájci titulu však po přestávce vývoj duelu zvrátili a odvezli si tři body za vítěztví 3:1. Coufal byl ze hry stažen pět minut před koncem a od Livesportu dostal známku 7.1.

Vytížení Adama Hložka v Leverkusenu je minimální, naposledy naskočil někdejší sparťanský klenot do šlágru na hřišti Bayernu Mnichov až v 90. minutě a i s nastavením odkopal necelých 10 minut. Byl tak u toho, když hostující Exequiel Palacios vyrovnal z penalty na konečných 2:2, i u následného domácího gólu, jenž ale neplatil kvůli ofsajdu střelce Dayota Upamecana. Oba páteční soupeři zůstali po remíze za sebou na čele tabulky, Leverkusen je první díky lepšímu skóre. Český forvard nebyl vzhledem ke krátkému hernímu časovému úseku hodnocen.

I bez Hložkova přispění v Bundeslize dál platí, že co kolo, to český gól. Tentokrát se prosadil Tomáš Čvančara, který prožil divoký druhý poločas zápasu Mönchengladbachu v Darmstadtu. Do prvního, který hosté prohráli 0:3, nezasáhl, zkraje druhého si stoupl k penaltě, jíž ale neproměnil. Chuť si spravil v 73. minutě, když hlavou přihrál na kontaktní branku. Krátce poté rodák z Neratovic vyrovnal na konečných 3:3, z otočky zpoza vápna napálil odražený balon nechytatelně "za háčky". Livesport jej za nedělní výkon ocenil známkou 7.5, Čvančara má v nejvyšší německé soutěži zatím bilanci 3+1.

Union Berlín se na premiéru v Lize, v níž se ve středu popasuje s Realem Madrid, nenaladil ideálně. Prohrál 1:2 ve Wolfsburgu a zaznamenal druhou porážku po sobě. Alex Král si připsal plnou minutáž a ve 24. minutě nebyl daleko od prvního bundesligového gólu, když si naskočil na přesný centr, ale hlavou zblízka zamířil jen doprostřed brány a nechal tak vyniknout Koena Casteelse. Český záložník byl ohodnocen známkou 6.5 a v ročníku se zatím nedostal nad sedmičku, Union se po povedeném vstupu do sezony zasekl a v tabulce mu patří až osmé místo.

Pavel Kadeřábek vyléčil šrámy a po jednozápasové pauze opět nechyběl v základní sestavě Hoffenheimu, který si odvezl z Kolína n. R. vítězství 3:1. Hoffe podtrhli překvapivě vydařený vstup do sezony, když vyhráli potřetí v řadě a v tabulce se usadili na páté příčce. Český krajní obránce či záložník odehrál celý zápas a už v první minutě se podepsal pod první trefu hostů, když poslal nebezpečný centr do šestnáctky, kde si ho po několika odrazech našel Andrej Kramarič a z bezprostřední blízkosti se nemýlil. Ve druhém poločase viděl Kadeřábek druhou žlutou kartu v sezoně, v hodnocení se dostal na 7.2.

Kadeřábkovy statistiky proti Kolínu n. R. Opta by Stats Perform / @tsghoffenheim

Zatímco před reprezentační přestávkou vychytal čisté konto, první utkání po návratu do klubu Jiřímu Pavlenkovi nevyšlo. Werder sice dokázal na půdě Heidenheimu po přestávce vymazat dvougólové manko, jenže v závěru ještě dvakrát inkasoval a padl 2:4. Český brankář dostal první gól z penalty, při druhém a třetím nedosáhl na střely Erena Dinkciho a při posledním se jen ohlédl po ráně Jana-Niklase Besteho. Pavlenka, který inkasoval čtyři góly podruhé v sezoně, byl Livesportem ohodnocen známkou 5.4, nejnižší od letošního ledna, kdy v Kolíne lovil balon ze sítě sedmkrát.

Nehráli: Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, Václav Černý, Wolfsburg, Tomáš Koubek, Augsburg

Vinou zranění si Antonín Barák připsal první start za Fiorentinu v tomto ročníku až v neděli, kdy Fialky doma přemohly Atalantu 3:2. Šlo ale o pouhý "štěk", reprezentační záložník se na hřiště podíval až v 88. minutě, když vystřídal Alfreda Duncana. Fiorentina, která přes Rapid Vídeň prošla do základní skupiny Evropské konferenční ligy, dala částečně zapomenou na debakl 0:4 s Interem Milán a v tabule Serie A se posunula na sedmé místo. Barák vzhledem k nízké minutáži nebyl za výkon proti Bergamu hodnocen.

Nehráli: Jakub Jankto, Cagliari, Lukáš Vorlický, Atalanta, FC Turín Davida Zimy dohrává čtvrté kolo v pondělí.

Snový vstup do angažmá ve Feyenoordu zažívá Ondřej Lingr. V minulém kole si v prvním startu připsal po sedmi minutách na hřišti asistenci, v sobotu mu stačila minuta na gól. Při své premiéře na stadionu De Kuip se dostal do hry v 71. minutě zápasu s Heerenveenem za stavu 5:1 pro domácí, když střídal nedávnou oporu Dinama Záhřeb Luku Ivanušece, a o pár desítek vteřin později zakončil akci Feyenoordu střelou na zadní tyč a dal výsledku konečnou podobu 6:1. Lingr odehrál 20 minut a obdržel známku 7.1. V novém působišti zatím posbíral 26 minut, během nichž zapsal bilanci 1+1.

O jeden bod a jednu příčku v tabulce lépe než čtvrtý Feyenoord je na tom Twente, které si v neděli poradilo doma s Ajaxem 3:1. Ve středu zálohy znovu odehrál celé utkání Michal Sadílek, který čtvrt hodiny před koncem viděl za faul žlutou kartu. Tentokrát jej Livesport ocenil známkou 7.2, ze čtyř ligových zápasů aktuálního ročníku se český reprezentant dostal na více než solidní průměrné hodnocení 7.7, na kontě má zatím gól a asistenci. Twente je společně s Alkmaarem a PSV jediným celkem, který v lize dosud neztratil ani bod.

Výběr z dalších soutěží

Dominik Janošek má ve 2. nizozemské lize na kontě už čtyři góly, tím posledním mírnil porážku Bredy 1:3 na hřišti Venlo. Na začátku druhé půle se octil sám na penaltovém puntíku a zpětnou přihrávku poslal prvním dotykem pod břevno. Janošek odehrál celý zápas a dostal známku 7.2, Breda padla podruhé v řadě a v tabulce jí patří 14. místo.

Václav Hladký se usadil v základní sestavě Ipswiche, který je po šesti kolech nové sezony na třetím místě Championship. Naposledy český brankář pomohl čistým kontem k vítězství 1:0 na hřišti Sheffieldu Wednesday, kde na něj nešla ani jedna přímá střela. Nulu ve druhé nejvyšší anglické soutěži vychytal brněnský odchovanec potřetí v sezoně.

Aleš Čermák zaznamenal ve třetím zápase za Dunajskou Stredu premiérovou trefu. Po půlhodině domácího utkání se Slovanem Bratislava využil špatného vyběhnutí a váhání s rozehrávkou hostujícího brankáře a z dobrých 25 metrů zamířil k tyči. Na hřišti někdejší opora Plzně strávila 78 minut a vysloužila si hodnocení 7.4, DAC vyhrál 3:1 a ve slovenské lize je pátý.

Ondřej Kúdela byl jednou z hlavních postav duelu Persije Jakarta na hřišti Persiku Kediri, který hosté ovládli 2:1. V 68. minutě přihrál na vyrovnávací gól a v šesté minutě nastavení pak z penalty rozhodl o vítězství. Druhý tým minulé sezony vyhrál poprvé od 4. srpna a v tabulce je na 10. místě. Kúdela, jenž si statistiky v ročníku vylepšil na 1+2, odehrál celé utkání.

Marek Hanousek pomohl v polské Ekstraklase Widzewu k triumfu 2:0 nad Cracovií, jejíž první porážku v aktuální sezoně zpečetil vlastním gólem Jakub Jugas. V 71. minutě se pokoušel při protiútoku domácích odkopnout balon, ale nešťastně jej poslal k tyči vlastní brány. Oba Češi odehráli celý zápas, Hanousek obdržel známku 7.0, jeho krajan 6.6.

Pozn.: V Portugalsku Češi nenastoupili.