Leverkusen má další triumf, Union opět vyhořel. Dortmund poznal sílu hurikánu Kane

Leverkusen potvrdil roli lídra Bundesligy, když zvítězil v Hoffenheimu 3:2. Bayer sice ztratil dvoubrankové vedení, šestý ligový triumf v řadě mu však v 70. minutě vystřelil svým druhým gólem v zápase Alejandro Grimaldo. Za domácí chyběl v sestavě zraněný Pavel Kadeřábek, na druhé straně zasáhl do hry až v 91. minutě Adam Hložek. Mönchengladbach s rovněž střídajícím Tomášem Čvančarou ztratil výhru ve Freiburgu v závěru, kdy domácí vyrovnali na 3:3. Alex Král byl u další porážky Unionu, který klesl na barážovou pozici. Dortmund v magnetu 10. kola schytal doma debakl od Bayernu, jehož triumf 4:0 dirigoval hattrickem Harry Kane.

Už v deváté minutě si Florian Wirtz našel přihrávku od Victora Boniface a poslal hosty do vedení. O vyrovnání se vzápětí pokusil Marius Bülter, ale jeho povedený pokus z dálky zlikvidoval Lukáš Hradecký ještě lepším zákrokem. Bayer měl v první půli převahu a v nastavení poločasu to potvrdili, když z hranice vápna zamířil přesně do levé šibenice Grimaldo, jemuž nevadil ani velký obranný blok, který modrobílí vytvořili.

Hostující tým nastoupil po pauze s dvougólovým náskokem, a tak se nikam nehnal, naopak hráči Hoffe se ujali iniciativy. V 56. minutě Anton Stach narušil Hradeckého rozehrávku a z dálky se trefil do odkryté brány. To Bayer neprobudilo a následovala další chyba. Tentokrát míč zachytil Maximilian Beier, na jehož ránu finský gólman dosáhl, ale míč se odrazil k Woutu Weghorstovi a ten před prázdným prostorem mezi třemi tyčemi nezaváhal.

Nizozemec mohl vzápětí skóre obrátit, avšak hlavou přestřelil. Farmaceuty to konečně probralo a v 70. minutě se dostali opět do vedení. Další pěknou branku zpoza vápna zaznamenal dnes velmi aktivní Grimaldo. Domácí se k dalšímu vyrovnání nezmohli, naopak v závěru mohl vítězství Bayeru potvrdit Jeremie Frimpong, ovšem jen těsně nedosáhl na prudkou přihrávku před odkrytou bránou.

Již po minutě hry propadl centr zprava až k volnému Merlinu Röhlovi, ten ale z bezprostřední blízkosti hostujícího Moritze Nicolase nepřekonal. Následně o sobě dal v rozmezí 60 vteřin hned dvakrát vědět Lucas Höler. Útočník Freiburgu sice nejprve spálil stoprocentní šanci, když nedokázal procpat míč do odkryté sítě, o pár okamžiků později už však v podobné situaci nezaváhal a pohodlně doklepl Röhlovu přihrávku do prázdné brány. Ještě před půlhodinou zápasu ale Hříbata skóre otočila.

Na přesně hlavičkujícího Jordana Siebatcheua totiž o čtyři minuty později navázal Alassane Pléa. Zkušený Francouz převzal balon u půlicí čáry a skrz rozhozenou obranu soupeře si došel pro čtvrtý gól v sezoně. V závěru poločasu ještě náskok Borussie navýšil z penalty Julian Weigl. Po změně stran tempo dramatického duelu lehce opadlo a šancí výrazně ubylo. Až v 65. minutě vypálil tvrdý projektil z hranice šestnáctky Robin Hack, prostor u bližší tyče si ale výborným zákrokem uhlídal Noah Atubolu.

Krátce nato utkání zdramatizoval parádní ranou pod břevno Noah Weisshaupt, jenž se trefil po dvou bezgólových sezonách. V 86. minutě se nepodařilo vyrovnat Michaelu Gregoritschovi, jeho pokus totiž zastavil těsně před brankovou čarou pohotovým zákrokem jeden z bránících hráčů. Nakonec ale domácí bod přece jen získali díky proměněné penaltě Vincenza Grifa z nastaveného času.

Tragická forma domácích se projevila hned v úvodu. Odraženého míče v šestnáctce se zmocnil Omar Marmoush, jenž přízemním projektilem propálil vše, co mu stálo v cestě. Ve 14. minutě přišla pro Union další tvrdá rána. Hugo Larsson našel za obranou volného Marmoushe, který přidal druhý gól. Poté ovšem zahrozili i fotbalisté z hlavního města. Centr z přímého kopu dopadl na hlavu Davida Datra Fofany a ten orazítkoval břevno.

Před koncem prvního dějství ještě vyslal nebezpečnou střelu ze střední vzdálenosti Christopher Trimmel. Míč směřující do horního rohu branky ovšem fantasticky vyrazil gólman Kevin Trapp. V 59. minutě se Fofana rychle otočil v pokutovém území a vystřelil k tyči, jeho pokus ale konečky prstů vyrazil Trapp. Zvýšené tempo domácích vedlo k dalším příležitostem.

Kevin Behrens se dostal k povedené hlavičce, po níž balon zamířil jen těsně vedle brankové konstrukce. Přestože byl Union ve druhé půli jednoznačně aktivnějším celkem, radovali se v 82. minutě hosté. Nacho si vyměnil míč s Mariem Götzem a poté pohotově skóroval ranou ke vzdálenější tyči, čímž určil konečnou podobu skóre.

Vedení se krátce po konci úvodní čtvrthodiny ujali Kozlové, když se úspěšnou dorážkou prosadil Linton Maina. Na první přesný zásah domácího útočníka v sezoně ale Bavoři ještě před odchodem do šaten odpověděli zásluhou Phillipa Tietze. K plnému bodovému zisku měli po změně stran blíže Die Geissböcke, skvěle chytajícího Finna Dahmena ovšem podruhé nepřekonali. Gólman Tomáš Koubek sledoval duel opět jen z pozice náhradníka.

Nejhorší vstup Karnevalsverein do nejvyšší soutěže vedl ke konci trenéra Boa Svenssona, jehož prozatím nahradil Jan Siewert. Ten očividně dokázal mužstvo čekající na první výhru optimálně namotivovat, neboť po přesných hlavičkách ze závěrečné dvacetiminutovky v podání Jae-Sung Leeho a Leandra Barreira se Mohuči podařilo favorizovaného soupeře skolit a opustit poslední místo tabulky. Tato porážka navíc umocnila nepovedený týden Červených býků, kteří po prohře z Wolfsburgu vypadli z domácího poháru.

Hosté směřovali k vítězství už v úvodu. Leroy Sané nacentroval z rohového kopu přesně na hlavu Dayota Upamecana, který rozvlnil síť. V deváté minutě už to bylo o dva góly. Z rychlého brejku přidal další asistenci Sané, když předložil míč Kaneovi, jenž do odkryté brány neměl problém skórovat. Pro opařený Dortmund mohla přijít další zkáza chvíli před změnou stran.

Leon Goretzka zkoušel štěstí efektně nůžkami, nicméně netrefil prostor mezi třemi tyčemi. Za černožluté ještě spálil velkou příležitost Donyell Malen, jehož rána do protipohybu brankáře skončila těsně nad bránou. V úvodní akci druhého dějství to vypadalo, jako kdyby defenziva BVB ještě zůstala v šatně, jelikož úplně zapomněla na Jamala Musialu, jenž tváří v tvář Gregoru Kobelovi trefil pouze brankáře domácích.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 57. minutě měl po přiťuknutí Niclase Füllkruga šanci Marco Reus, skvěle ovšem zasáhl gólman Manuel Neuer. Byli to ale hosté, kteří se opět prosadili. Kingsley Coman vyslal skvělý míč do běhu pro Kanea, který přidal třetí branku svého týmu. Před závěrečným hvizdem měl příležitost Youssoufa Moukoko, ovšem z hloubi šestnáctky přestřelil. I kvůli tomu Dortmund nedal gól v domácím ligovém utkání po třech a půl letech. V nastaveném čase ještě v dalším samostatném úniku dovršil Kane hattrick.