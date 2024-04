Schickovi se vrací konkurent. Boniface je po zranění zpět, stihne už semifinále poháru

Útočník Bayeru Leverkusen Victor Boniface (23) bude po tříměsíční absenci zaviněné zraněním třísel k dispozici pro středeční semifinále Německého poháru proti Fortuně Düsseldorf. Pro svěřence Xabiho Alonsa (42) je to před závěrem zatím výborné sezony skvělá zpráva. Nigerijský forvard totiž v dosavadním průběhu ročníku nastřílel 10 ligových gólů a je nejlepším střelcem týmu.

Boniface Leverkusenu chyběl od ledna, kdy si na přípravě před Africkým pohárem národů poranil přitahovač stehenního svalu v oblasti třísel. Mezeru, kterou vytvořil, zaplnil Patrik Schick, který v novém kalendářním roce nasázel pět branek.

"Jsme v super situaci. Nemáme žádná zranění a máme kompletní kádr," liboval si na tiskové konferenci trenér Bayeru Xabi Alonso. "Zpět v týmu je konečně také Boni (Boniface)."

Ofenzivní tahoun západoněmeckého celku ale zatím není v situaci, kdy by mohl odehrát kompletní porci minut. "Na celý zápas to zatím určitě není. Nejspíš ani na poločas. Třicet minut v plné zátěži by ale měl zvládnout," přiblížil Alonso.

Boniface v roce 2024 neodehrál ani jednu soutěžní minutu. I proto netrpělivě vyhlíží návrat na hřiště. "Nemůže se dočkat, až se vrátí. Rekonvalescence po operaci šla výborně a návrat do tréninku mu taky vyšel. Victor má silnou vůli. I proto věřím tomu, že návrat na hřiště zvládne na výbornou,” řekl Alonso.

Boniface má v Leverkusenu velký podíl na skvělém startu sezony. Před zraněním napříč soutěžemi nastřílel 16 branek a výrazně pomohl Bayeru k neporazitelnosti v Bundeslize, Evropské lize i Německém poháru.

Bayer ve skvělých výkonech pokračuje i po Silvestru a je na nejlepší cestě k historicky prvnímu bundesligovému titulu. Na druhý Bayern má sedm kol před koncem sezony náskok 13 bodů. Naději na trofej drží díky 39 zápasům bez prohry i na evropské scéně, kde se ve čtvrtfinále Evropské ligy utká s West Hamem.

"Půjdeme zápas po zápase. Dělali jsme to tak doposud a nevidím tak důvod k tomu, to měnit," řekl Alonso, který minulý týden potvrdil, že navzdory zájmu evropských velkoklubů v Leverkusenu zůstane.

"Ušli jsme velký kus, ale zatím jsme nic nevyhráli. Ještě nás čeká spousta práce. Máme za sebou skvělé dvě třetiny sezony, ale neměli bychom mluvit o možných úspěších předčasně. Musíme zůstat soustředění," hlásí před semifinále Pokalu španělský trenér.

V případě postupu přes Düseldorf by Leverkusen čekal další soupeř z nižší soutěže. Ve druhém semifinále se utká již v úterý třetiligový Saarbrucken s druholigovým Kaiserslauternem.