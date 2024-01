Lipsko chystá smlouvu pro Eduarda. Talent narozený v Česku se může brzy představit v Bundeslize

Narodil se v Kadani, góly střílí v Lipsku a (zatím) reprezentuje barvy Nizozemska. Útočník Yannick Eduardo (17) dělá velké pokroky. Bundesligový celek už jej dokonce vzal do prvního týmu a k osmnáctým narozeninám mu chystá speciální dárek.

Dospělost oslaví vysoký útočník 23. ledna. V Německu se mluví o tom, že jako dárek obdrží od RB Lipsko profesionální smlouvu. Klub totiž nechce nic podcenit. Eduardo je vedený jako jeden z největších talentů v akademii.

Už v šestnácti letech chodil na tréninky s prvním týmem. Podle německé televizní stanice Sky Sports mu nyní v Lipsku chystají i trvalé místo v týmu, což znamená, že obdrží i číslo dresu a bude patřit na bundesligovou soupisku. Red Bull už jej vzal na lavičku v ligovém utkání proti Frankfurtu.

Vzorem je Haaland

Co k tomu německý celek vede? Eduardo se v juniorské Lize mistrů stal nejlepším střelcem, když nastřílel pět branek v pěti zápasech. Dvakrát přitom pokořil například defenzivu Manchesteru City. V německé dorostenecké lize do 19 let vstřelil sedm gólů ve 13 zápasech a přidal tři asistence. Vyniká rychlostí a nekompromisním zakončením. Ne nadarmo prohlašoval, že jeho velkým vzorem mezi hráči je Erling Haaland.

Není divu, že Lipsko nehodlá otálet. V předešlých letech zkoušel Eduarda převléknout do českých barev i bývalý trenér české reprezentace do 17 let Petr Havlíček, ale Eduardo si vyhodnotil, že začne reprezentovat Nizozemsko.

Statistiky hráče. Livesport

Mladý útočník se sice v roce 2006 narodil v Kadani české matce, ale otec je z Angoly a když byly Eduardovi dva roky, rodina se přestěhovala do Nizozemska.

Slyšet o něm bylo již na konci předminulého roku, kdy poskytl rozhovor Livesport Zprávám. "Zatím je všechno v pořádku. Mám dobrý vztah s klubem, trenéry i hráči. Hraji náročnou soutěž a podařilo se mi vstřelit i celkem dost branek," líčil tehdy, jak se mu líbí v Lipsku, kdy oblékal dres výběru do 17 let.

Pokud půjde jeho vývoj stejně rychle, brzy se ocitne na bundesligové scéně.