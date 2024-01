Rána pro Plzeň i Durosinmiho. Prohlídka v Německu měla odhalit problém, Viktoria mlčí

Špatná zpráva pro Viktorii Plzeň i nigerijského útočníka Rafiu Durosinmiho (21). Z vysněného přestupu do bundesligového Eintrachtu Frankfurt zřejmě nic nebude. Informuje o tom německý deník Bild. Ten tvrdí, že slibně rozjetá jednání o přestupu zhatila definitivně zdravotní prohlídka hráče. Nešlo o zraněné koleno, lékaři měli objevit jiný problém a německý klub se rozhodl hráče neangažovat. "Přestupové spekulace nebudeme komentovat," uvedl pro Livesport Zprávy Václav Hanzlík, tiskový mluvčí Viktorie.

Na Nový rok Frankfurt hrdě oznámil, že podepsal smlouvu s Nizozemcem Donnym van de Beekem z Manchesteru United. Po dobré zprávě teď přišla ta špatná. Útočník Rafiu Durosinmi, jehož přestup měl být hotovou věcí a měly se dolaďovat už jen detaily, podle Bildu neklapne.

"Při povinné lékařské prohlídce došlo k abnormalitám, které způsobily, že Eintracht přestup zastavil," píše Bild s tím, že zásadním problémem nebyl přetržený zkřížený vaz v kolenu ze začátku října, ale problémovým se ukázal nejspíše být i kotník hráče. Německý list následně uvádí, že z dohody přestupu nic nebude.

Všechno vypadalo skvěle a čekalo se jen na to, kdy kluby oznámí dohodu. Urostlý Nigerijec měl podepsat ve Frankfurtu smlouvu do roku 2028 a Eintracht by Viktorii Plzeň zaplatil za hráče devět milionů eur (zhruba 220 milionů korun). Šéfové německého klubu byli přesvědčeni o tom, že Durosinmi je tou pravou posilou a může prorazit v Bundeslize. Vše platilo až do zmíněné lékařské prohlídky. Bild uvádí, že Frankfurt musí rychle hledat jinou posilu do útoku.

"Přestupové spekulace nebudeme komentovat. Změny v kádru oznámíme v pátek, kdy odstartujeme zimní přípravu," uvedl pro Livesport Zprávy tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.