Saného potyčka s trenérem Unionu: To, co jsem udělal, nelze tolerovat. Červenou kartu chápu

Středeční bundesligovou dohrávku mezi Bayernem Mnichov a Unionem Berlín zastínila situace ze 74. minuty, během které se trenér Unionu Nenad Bjelica (52) dostal do potyčky s Leroyem Saném (28). "Byl jsem ve svém prostoru, chtěl vzít míč a dát ho Sanému. Vpadl mi tam a já reagoval. To, co jsem udělal, nelze tolerovat a je to nepřijatelné. Červenou kartu chápu," řekl po utkání pro Sky Sports.

Sané zhruba čtvrt hodiny před koncem zápasu za stavu 1:0 přišel k lavičce hostů pro míč, který zvedl ze země Bjelica a nechtěl mu ho podat. Když se pro něj hráč Bayernu natáhl, trenér ho odstrčil a následně ho chytil za obličej. Museli je od sebe odtrhnout.

"Byl jsem trochu naštvaný kvůli neodpískané penaltě. Musím se omluvit svému týmu, protože tohle nejde. Sané mě přišel vyprovokoval, ale samozřejmě jsem neměl takhle reagovat," dodal.

"Chtěl jsem jen rychle získat míč, abych mohl založit další útok. Pak se to trochu zvrhlo a on mě popadl za obličej," řekl Sané listu Bild. "Nejsem dlouho naštvaný, když se něco takového stane. Už jsem na to zapomněl. Trochu ho vytočila situace v našem vápně. Hlavní je, že máme tři body," uvedl německý reprezentant po výhře 1:0, po níž Bayern na druhém místě ztrácí čtyři body na Leverkusen.

Union, za který nastoupil český záložník Alex Král, dělí na 15. místě tři body od pásma sestupu i barážové příčky.

