Tajemství projektu Leverkusen. Šéftrenér klubu vypráví o zrodu cesty i risku s Xabi Alonsem

Blíží se polovina jarní části sezony a Bayer Leverkusen je stále bez jediné porážky. Platí to nejen v Bundeslize, ale ve všech soutěžích. Reportéři Tribal Footballu, který je partnerem Livesport Zpráv, se setkali s šéfem trenérského týmu německého klubu Keldem Bordinggaardem (61) a vznikl ojedinělý pohled na zrod jednoho výjimečného sportovního příběhu.

Svěřenci Xabiho Alonsa suverénně vedou Bundesligu s relativně pohodlným náskokem na dlouholetého hegemona Bayern Mnichov a tým také dál i díky gólům Patrika Schicka úspěšně prochází Evropskou ligou. Pokud však hledáte bujaré nadšení, jste na špatné adrese. "Užíváme si tyto chvíle, ale zatím nic neslavíme," říká Keld Bordinggaard, který velmi dobře studoval klubovou kroniku.

Uplynulo již 30 let od zisku poslední ze dvou trofejí, ze kterých ve vitrínách musí často stírat prach. Triumf v Poháru UEFA 1988 a dobytí domácího DFB Pokalu v roce 1993 si už pamatuje málokdo. Naopak v hořkých vzpomínkách fanoušků se objevuje hlavně sezona 2001/02, kdy hned ve třech soutěžích zůstal tým těsně pod vrcholem.

Situace v čele tabulky Bundesligy (17.3.) Livesport

"Z úcty k naším příznivcům a této historii zůstáváme v klidu, ale samozřejmě si užíváme skvělou práci, kterou trenérský štáb a hráči odvádějí," dodává dánský šéftrenér.

Když je řeč o trenérském štábu, je třeba připomenout, že rozhovor vzniká v čase, kdy nového manažera hledají velkokluby jako Bayern Mnichov, Barcelona či Liverpool. Alonso se během této sezony stal nejžhavějším zbožím současného fotbalového světa. Dokáže ho Leverkusen udržet? "Všichni v klubu samozřejmě doufají, že ano. Vždyť právě tenhle tým i trenérský štáb toho musí ještě hodně dokázat," říká Bordinggaard.

Právě on je jednou nejdůležitějších person v radě, jež v nedávné minulosti nastavovala preference pro určení směru a stylu fotbalu Bayeru Leverkusen: "Jakmile definujete, jakým stylem se chcete prezentovat, je pak snazší vybrat správného manažera. A my jsme byli přesvědčeni, že v Xabi Alonsovi máme toho pravého."

Moudrá slova od Bielsy

Ač to nyní vypadá jako mistrovský tah, Alonso nebyl pro mnohé přesvědčivou volbou. Jeho jedinou zkušeností v roli manažera před příchodem do Leverkusenu, bylo vedení B-týmu Realu Sociedad. Sice v jedné sezoně postoupil do druhé španělské La Ligy, následně ale neodvrátil sestup zpět do třetí úrovně. Každopádně Leverkusen nakonec neváhal, když se naskytla možnost Alonsova angažmá.

"Marcelo Bielsa jednou řekl: 'Neukazuj výsledky trenéra, ukaž mi, jak pracuje'," bere si Bordinggaard do úst větu legendárního trenéra a s potutelným úsměvem dává najevo spokojenost nad tím, jak dobře volba Alonsa dopadla.

Odkaz na slova Marcela Bielsy. Opta by Stats Perform

Bundesligová tabulka ukazuje u Bayeru Leverkusen po prvních 25 kolech celkem 21 vítězství a žádnou porážku. Na kontě má tým 67 bodů, což je o 30 bodů lepší výsledek než jaký měl ve stejné době v předchozí sezoně. Přišel snad čaroděj a mávl kouzelným proutkem?

"Základ toho, co vidíme nyní, byl vytvořen před 4-5 lety. Sedli jsme si a vytvořili plán, jak bychom měli hrát, abychom byli schopni konkurovat úrovni, na kterou jsme se chtěli dostat. Tou úrovní byla první čtyřka v Německu a TOP 16 v Evropě," vysvětluje Bordinggaard a dodává: "Když si takový domácí úkol zadáte, snadněji se zaměříte na to, které trenéry a hráče potřebujete. A v této sezoně vidíme ovoce téhle práce."

Leverkusen je dlouho neporažen. Livesport

Nedávným 21. bundesligovým vítězstvím vyrovnal Leverkusen svůj předchozí klubový rekord ze oné slavné "neslavné" sezony 01/02. Je to také stejný počet vítězství, který v minulé sezoně přinesl Bayernu Mnichov titul. Přitom do konce jara zbývá ještě devět kol.

"Je rozhodně neobvyklé, že jsme ještě neprohráli. Ale za to je potřeba velmi pochválit trenérský štáb a hráče. Každý den v tréninku i v zápasech odvádí mimořádnou práci. Nic neponecháváme náhodě. A samozřejmě je to také velká zásluha skautingu."

Alonso dokáže měnit zápasy

Jedním z Leverkusenem dlouhodobě sledovaných hráčů byl Alejandro Grimaldo. Tomu po minulé sezona končila smlouva v Benfice a Bayer na něj ukázal navzdory tomu, že jeho čísla šla rok od roku v portugalské lize pozvolna dolů. Tah se ukázal jako úspěšný. Osmadvacetiletý Španěl, který často střílí a připravuje góly, odešel do Německa zadarmo. A nedávno v rozhovoru pro The Athletic prohlásil, že lituje toho, že už ve svých dvaceti letech nepotkal takového trenéra, jakým je Alonso.

"Úplně mu rozumím. Když vás vede trenér s tak silným pochopením pro fotbal a logiku hry, jako má Alonso, je to pro každého hráče požehnání," říká Bordinggaard, který si ještě ve své hráčské kariéře zahrál i čtyřikrát za dánskou reprezentaci.

Slova chvály na adresu Xabiho Alonsa. Opta by Stats Perform

"Často slyšíte trenéry nebo manažery říkat: 'Nemám hráče na to a na to'. Dobře, to je ale přece jejich práce, je to naučit. Takže právě tohle považuji za valnou část úspěchu: Stačí se podívat na náš tým a na to, jak se hráči od jeho příchodu vyvíjeli," dodává.

Už v době hráčské kariéry nevynikal Xabi Alonso rychlostí nebo tvrdostí. Byla to naopak herní inteligence, čtení hry, či smysl pro prostor. "Má tak dobře a jasně definovanou fotbalovou filozofii a navíc ji dokáže každý den během tréninku uvádět do praxe. Také jsme několikrát viděli, jak je schopen změnit věci během zápasů, ve kterých jsme měli problémy. Udělal to v prvním zápase proti Bayernu, a udělal to také, když jsme hráli na hřišti Lipska, pokud mám jmenovat příklady. Nejsem si jistý, kolik manažerů má ve skutečnosti takové schopnosti," chválí šéfa A-týmu Dán.

Alejandro Grimaldo AFP

Již zmíněný Grimaldo přiznal, že měl nabídky na přestup do klubů z La Ligy, Premier League i Serie A, jenže když se mu ozval Alonso, měl o svém rozhodování jasno. To je další příjemný vedlejší efekt toho, že máte baskického fotbalového trenéra ve svých řadách.

"To je prvek, se kterým tuhle rovnici počítáte. Když angažujete trenéra takové úrovně, který je schopen přesvědčit špičkové hráče, že tady je projekt, co stojí za zvážení a přesvědčí je, aby se stali jeho součástí, je to samozřejmě bonus. Nemusíte být bývalým špičkovým fotbalistou, abyste toho byli schopni. Ale určitě vám takový kredit pomůže," ví Keld Bordinggard.

Setkání se Simonem Rolfesem

Dánský fotbalový odborník je součástí Bayeru Leverkusen již pět let. Původní externí spolupráci před třemi lety proměnil ve stálý pracovní poměr. Na začátku bylo setkání se Simonem Rolfesem při jednom ze vzdělávacích programů organizace UEFA.

"Od prvního dne jsme si padli do oka. A když převzal Leverkusen, požádal mě, zda bych se u něj občas nezastavil jako pozorovatel. Pak přišel Covid a od něj zazněla nabídka, stát se členem skupiny, která měla za úkol definovat, kde se Leverkusen jako klub nachází, kde by měl být za určité období a také jak se tam dostat.

Právě tam vznikala strategie, jaký fotbal musíme hrát, abychom byli schopni neustále držet vysokou úrovni jak v Bundeslize, tak na mezinárodní úrovni. A následně jsme se to snažili realizovat," vypráví Bordinggaard o pozadí současného úspěchu, který klub založený v roce 1904 pracovníky koncernu Bayer zažívá.

"Dospěli jsme k závěru, že je nutné změnit náš herní styl, který byl orientovaný zejména podle fyzických schopností hráčů na takový, jenž je více založený na držení míče. A vidíte, jak moc v dnešních zápasech dominujeme. Nejen fyzičkou a intenzitou - což jak bylo vidět - zřejmě nestačilo. Potřebovali jsme v týmu více fotbalovosti, abych to řekl tak nějak jednoduše. A to se nám podařilo."

Za pravdu dávají šéftrenérovi Leverkusenu výsledky poslední sezony. Bayer se prý ale liší od ostatních nejen německých klubů, které měly podobné nebo dokonce lepší příležitosti k úspěšné cestě i jinak. "Myslím, že jsme dokázali jasně identifikovat, jaké výzvy před námi stojí, pokud chceme atakovat nejvyšší úroveň. Dokázali jsme vypracovat a realizovat strategii a klub tomuto procesu věřil, což nikdy není samozřejmost.

"Jsem si jistý, že v různých klubech leží na stoech spousta krásných strategií, které se nikdy nerealizovaly, protože fotbal je takový, jaký je. Dvě nebo tři porážky vytváří obrovský tlak zvenčí, který má vždycky vliv na vnitřní strukturu. Pokud pak ta rozhodnutí vycházejí z aktuální situace, a ne z dobře definované koncepce, nastává problém," říká Keld Bordinggaard.

V Leverkusenu nyní strategie funguje fantasticky, a i když uvnitř klubu zůstává jen opatrný optimismus, zvenčí to určitě vypadá, že na konci duhy čeká titul. Titul, který by konečně nadobro odstranil přezdívku "Neverkusen".