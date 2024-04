FPL před 35. kolem: S blížícím se koncem sezony je čas na velká rozhodnutí

Přiznejte se, kdo měl v týmu Bena Whitea (26) a kdo jen Gabriela (26) nebo Williama Salibu (23)? Všichni jsme uprostřed týdne zjistili, že Fantasy Premier League je tak trochu ruleta. Každopádně jsme skoro na samém na konci sezony a před námi je další dvojzápasový týden.

Pokud někdo doufal, že mu 34. kolo umožní dohnat ztrátu a poskočit v žebříčku nahoru, už ví, nakolik úspěšný jeho plán byl. Pokud někdo pouze doufal v přežití a strachoval se, aby jeho pozice po 34. kole nebyla mnohem horší než před ním, také již zná svou pozici. Minulý týden se toho ve FPL dělo hodně, avšak to už je záležitostí minulosti. Nyní je čas připravit se co nejlépe na 35. kolo.

Chelsea a Tottenham

Toto kolo bude speciální díky dvojzápasu, který sehrají Chelsea a Tottenham. Otázkou však je, zda máme brát fakt, že hrají dva zápasy, až tak vážně. Je zřejmé, že každý hráč, který hraje dva zápasy místo jednoho, má mnohem větší šanci skórovat, to ví každý, kdo dával ve škole pozor v matematice. A i když to nechceme zpochybňovat, v tomto případě není jisté, zda se vyplatí přivést do týmu co nejvíce hráčů z obou londýnských celků.

Zaprvé, Chelsea je v hrozné krizi a naposledy prohrála 0:5 s Arsenalem, zatímco Tottenham neprohrál žádný zápas téměř dva týdny, najednou však padl 0:4 s Newcastlem. Zadruhé, oba tyto týmy mají opravdu náročný program – Spurs budou hrát doma s Arsenalem, takže není důvod očekávat od jejich hráčů kolosální počet bodů, a Chelsea se utká s Aston Villou, která bojuje o místo v první čtyřce, venku. Navíc se oba týmy utkají uprostřed týdne ve vzájemném střetnutí na Stamford Bridge, což ani pro jeden z nich nebude snadný zápas.

Otázkou tedy je, zda opravdu chceme přivést po třech hráčích Chelsea a Tottenhamu jen proto, že tyto kluby čekají dvě utkání? Nezapomeňte, že pokud to neuděláte pomocí Free Hitu, budete mít hráče obou těchto týmů ve svém týmu i v příštím kole. Je zřejmé, že Cole Palmer (6,2) a Heung-Min Son (9,8) jsou poměrně jistou volbou, ale ostatní hráči? Doporučujeme opatrnost.

Přestupy do konce sezony

Ať už nyní využíváte divokou kartu, nebo děláte individuální přestupy, je třeba si uvědomit, že hráči, které přivedete, vám pravděpodobně zůstanou až do konce sezony. Přece jen by nebylo moudré někoho koupit a za dvě kola promarnit další přestup, abyste se ho zbavili.

Proto se vyplatí analyzovat rozpis zápasů a podívat se na týmy, které mají do konce sezony nejjednodušší zápasy a dvojzápasy. Tak budete mít na konci kampaně lepší pozici, protože od hráčů, kteří hrají proti slabším týmům, lze samozřejmě očekávat více bodů než od těch, kteří mají těžké soupeře.

Měli byste se také řídit tím, zda daný klub ještě hraje evropské poháry a zda má stále o co bojovat. Pokud má tým již jistotu udržení a nemá šanci skončit vysoko, může nás překvapit svými výsledky nebo sestavou, kterou trenér zvolí.

Na koho se tedy vyplatí vsadit? Do popředí se dostává Newcastle. Straky už nehrají v žádném poháru a stále bojují o to, aby v tabulce skončily co nejvýše. Do konce sezony je čeká pět zápasů, ve kterých se vyhnou soupeřům z čela tabulky.

Vyplatí se také zkusit předpovědět sestavy, které Pep Guardiola nasadí, protože hráči Manchesteru City by měli získat hodně bodů. Na programu Premier League mají pouze jeden vysoce rizikový zápas a budou s jistotou bojovat o každý bod, který by je přiblížil k titulu.

Z méně populárních možností byste se mohli podívat na týmy jako Nottingham Forest, Luton nebo Everton. Samozřejmě nevoláme po hromadných nákupech hráčů těchto týmů, ale všechny by měly být více či méně zapojeny do boje o sestup a navíc hrají hodně zápasů proti sobě, takže se také vyhnou silným soupeřům.

Kdo má ve zbytku sezony nejtěžší program? No, rozhodně nekupujte hráče West Hamu a dvakrát si rozmyslete, než koupíte nějakého hráče Tottenhamu. Ano, víme, že Spurs čeká již zmíněný dvojzápasový týden, ale přesto jsou jejich soupeři opravdu těžké váhy Premier League.

Podívejte se také na ligovou tabulku. Celky, které se nacházejí v jejím středu, už mají sezonu prakticky za sebou. Pokud o nic nebojují, jejich hráči nemusí nutně na hřišti předvádět maximální výkony.

Koho koupit?

Alexander Isak (8,1) – Jedna z nejspolehlivějších voleb z řad útočníků v závěru sezony. Pokud uvažujete o prodeji Erlinga Haalanda (14,1) pro závěrečná kola, Švéd by mohl být ideální volbou. Jeho Newcastle se o víkendu představí na hřišti slabého Sheffieldu United a za týden se utká s Burnley a za 14 dní ho čekají dva zápasy v jednom týdnu. I přes své zranění nastřílel Isak v této sezoně Premier League 17 gólů a je velmi pravděpodobné, že dosáhne 20gólové hranice.

Bruno Fernandes (8,4) – Doporučovat hráče Manchesteru United vypadá jako špatný vtip, ale Portugalec by mohl být na konci sezony rozdílovým hráčem. Je jedním z mála fotbalistů na Old Trafford v dobré formě a v posledním zápase si připsal dva góly. Tento týden se představí proti Burnley, navíc také on ve 37. kole zasáhne do dvou utkání. Ve svém kádru ho má méně než 14,5 procenta hráčů FPL, takže by mohl být alternativou k jiným, populárnějším volbám.

Jarrad Branthwaite (4,3) – Jelikož jsme nabádali k nákupu hráčů z týmů, které bojují o udržení, je na místě přihodit nějaké jméno i z tohoto soudku. Mladý obránce Evertonu je velmi levný, v poslední době pomohl k dvěma čistým kontům a do konce sezony ho čekají tři relativně snadné zápasy, ve kterých můžete počítat s tím, že body získáte za to, že neobdrží žádný gól. Samozřejmě by neměl být vaší první volbou, ale pokud si takový přestup můžete dovolit, stojí za zvážení.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících Fantasy Premier League)

Heung-Min Son (9,8) – Čeká nás závěr horské dráhy, kdy nákupy hráčů určuje především program dvou týmů. Jedním z nich je Tottenham, který sehraje londýnská derby proti Arsenalu a Chelsea. Na první pohled se jedná o dvě těžká střetnutí, ale Son by měl být jedním z prvních hráčů, na které budeme myslet, pokud jde o naše sestavy ve FPL. Zápasy proti silnějším soupeřům jeho stylu hry vyhovují a tým Angeho Postecogloua navíc čeká další dvojutkání hned za dva týdny. Díky tomu je Son do konce sezony nepostradatelný.

Anthony Gordon (6,1) – Newcastle je opět na koni, bojuje o šesté místo v lize a o víkendu se představí doma proti poslednímu Sheffieldu United. Ačkoli MStraky čeká dvojzápas až v 37. kole, jejich program do konce sezony je velmi lákavý. Gordon navíc za celou sezonu pouze jednou nezaznamenal v domácích zápasech gól nebo asistenci a s hodnotou 6,1 milionu je jedním z nejatraktivnějších hráčů, které stojí za to angažovat do konce sezony. Věřím, že ke svým 10 gólům přidá další a zajistí Newcastlu cenné tři body.

Nicolas Jackson (6,8) – Doporučovat Colea Palmera je prakticky zbytečné, ale pokud při sledování zápasů rádi trpíte, Jackson je tu pro vás. Jeho volba na pozici útočníka dává smysl z každého úhlu pohledu vzhledem k tomu, že Chelsea má před sebou v této sezoně ještě šest zápasů, zatímco většina ostatních týmů pouze čtyři. Senegalský útočník promarňuje spoustu šancí, ale na konci sezony radím zariskovat a dát mu v posledních kolech šanci. Jeho cena je přijatelná a v kádru ho má jen šest procent hráčů, takže by mohl být rozdílovým hráčem.