Trenér Valverde po triumfu Bilbaa neskrýval dojetí: Tomuto titulu se nic nevyrovná

Dlouhých 40 let čekal Athletic Club na to, až počtyřiadvacáté pozvedne nad hlavu trofej pro vítěze Copa del Rey. Za tu dobu sice vyhrál dvakrát španělský superpohár, avšak ve finále královského poháru šestkrát ztroskotal. Až sobotní noc v Seville přinesla do hrdého baskického regionu kýženou radost.

Začátek utkání přitom mužstvu z Bilbaa nevyšel dle představ a po dvaceti minutách pustil Mallorcu do vedení. Postupně ale navyšoval svůj tlak a nedlouho po přestávce mu Oihan Sancet zajistil vyrovnání. I přes celou řadu dalších příležitostí se však Athletic k další brance nepropracoval, a na řadu tak přišla penaltová loterie.

V té byli svěřenci Ernesta Valverdeho stoprocentní, zatímco Mallorca ve dvou ze čtyř pokusů selhala. Na sevillském stadionu La Cartuja stejně jako na zaplněném stovky kilometrů vzdáleném San Mamés vypukla baskická euforie. Ta pochopitelně neminula ani trenéra, který si kroutí už čtvrté období na lavičce Athleticu. "Neuvěřitelné, nic se tomuhle triumfu nevyrovná. Znamená to hodně pro tým i klub," prohlásil nadšený Valverde.

"Uspěli jsme proti specialistům na penalty, což prokázali i v semifinále. Ze začátku jsme trpěli, hráli dlouhé míče a nerozuměli si. S postupem prvního poločasu jsme se ale dokázali oklepat a ve druhé půli zvýšili riziko. Po vyrovnávacím gólu mohly rozhodnout obě strany," ohlížel se zpět k zápasu muž, jenž před dvěma lety na lavičku Athleticu usedl již potřetí coby trenér hlavního mužstva, vedle toho působil i jako asistent či kouč rezervy.

Velký podíl na úspěchu měl i jinak náhradní gólman Julen Agirrezabala, který v osmi pohárových střetnutích této sezony udržel pět čistých kont a ve finále se prezentoval i chycenou penaltou v rozstřelu. "Máme štěstí, že disponujeme takto skvělou dvojicí. Julen je mladý brankář, v této sezoně odehrál složité zápasy proti Barceloně i Atléticu. Chycená penalta pro něj znamenala hodně," chválil Valverde třiadvacetiletého brankáře.

Ačkoliv tým tento historický triumf řádně oslaví včetně na čtvrtek naplánované tradiční plavby na řece Nervión, rychle musí své síly upřít i na ligu. Tam totiž ztrácí pouhé dva body na čtvrtou příčku okupovanou Atléticem Madrid, ve hře tak stále je návrat do Ligy mistrů po desetiletém čekání.