16 let čekání a 150 tisíc dychtivých fanoušků. Finále jihoamerické LM rozpoutalo šílenství

Do Ria de Janeira přicestovalo až 150 tisíc fanoušků Bocy Juniors.

Legendární stadion Maracana byl už svědkem mnoha historickým fotbalovým událostem a v sobotu večer ho čeká jedna další. Ve 21 hodin středoevropského času proti sobě nastoupí argentinský celek Boca Juniors a "domácí" Fluminense. Obzvláště pro tým z Buenos Aires jde o prestižní událost, při které ho v Riu de Janeiru bude podporovat až 150 tisíc fanoušků. Někteří z nich kvůli možnosti přicestovat prodali, co mohli.

Cestu dlouhou zhruba 2 600 kilometrů vážilo nevídané množství Argentinců. Nemohou si totiž nechat ujít jedinečnou příležitost, vidět své favority pozdvihnout nad hlavu pohár pro vítěze Coba Libertadores, jihoamerické obdoby evropské Ligy mistrů. Už ve čtvrtek vyrazilo z Buenos Aires do Ria de Janeira 105 autobusů plných dychtivých příznivců Boca Juniors. Argentinský konzulát očekává, že v době utkání bude v brazilském městě 100 až 150 tisíc fanoušků Bocy.

Šestinásobní šampioni prestižní kontinentální soutěže totiž na triumf čekají už dlouhých 16 let. V roce 2007 ve finálovém zápase porazili jiný brazilský klub Grêmio. Od té doby ovšem hráli dvě rozhodující utkání a v obou selhali. Nejprve v roce 2012 nestačili na SC Corinthians Paulista a o šest let později prohráli ve vyhroceném klání s městským rivalem River Plate. Ve zmíněných případech se ovšem hrálo ještě starým systémem na dva zápasy – jeden venkovní a jeden domácí. Jednorázové finále na neutrální půdě bylo zavedeno až pro ročník 2018/2019.

Vlastní nohy zvolil za vhodný dopravní prostředek k cestě na utkání fanoušek Bocy Leandro Fortunato. Ten se na svou pouť vydal už 18. října a na cestě dlouhé 2 685 kilometrů strávil dokonce 23 dní. Za tu dobu navíc čelil třídennímu dešti, bolesti kotníku, horečce a problémům s policií, nakonec však úspěšně a hlavně včas dorazil.

Tohle je Boca!

Pokud by Boca v sobotu večer zvítězila, vyrovnala by rekord v počtu získaných titulů, který patří jinému argentinskému celku Independiente. Fluminense v soutěži naopak ještě nikdy nevyhrálo, připsalo by si tak premiérový úspěch. Není tedy divu, že emoce příznivci obou týmů řádně cloumají. Největší brazilské město už od čtvrtka nežije prakticky ničím jiným a v pohotovosti jsou i bezpečnostní složky.

Ty musely zasahovat také na slavné pláži Copacabana, kde se střetly oba tábory fanoušků. Policie musela při zásahu použít slzný plyn a po rozvášněném davu střílela i gumovými projektily. Nepokoje ve městě byli tak silné, že CONMEBOL, tedy jihoamerická fotbalová asociace, uvažovala dokonce o tom, že se finále odehraje za zavřenými dveřmi bez přítomnosti fanoušků. Novinář ESPN Martin Souto uvedl, že tato varianta nicméně nejpravděpodobněji nenastane. Tak či tak se finále podle něj odehraje bezodkladně ve stanoveném termínu.

To je zaručeně pozitivní zpráva pro některé z fanoušků argentinského finalisty, kteří se stali mrknutím oka známými díky reportáži TyC Sports. V ní totiž dali jasně najevo svou loajalitu, jelikož kvůli možnosti na zápas přicestovat obětovali i své cennosti. "Prodali jsme tátovu motorku i můj PlayStation, abychom tady mohli být! Nemáme ani lístky, ale koukněte se kolem, tohle je Boca!" křičí na virálním videu do mikrofonu reportéra mladý fanoušek obklopený davem dalších příznivců.

Zda bude mít důvod k radosti i po večerním utkání, se teprve uvidí. Favoritem vyostřeného zápasu je totiž Fluminense, které je v zápise vedené jako hostující celek, a to přesto, že na stadionu s kapacitou 78 838 míst jinak sehrává svá domácí klání. O výsledku se sice rozhodne až na hřišti, jedno je ale jisté už nyní, málokdo žije fotbalem tak jako Jihoameričané.