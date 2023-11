Sparta poznává pravého Ševčíka. Zjistil, o čem je velký klub, myslí si jeho ex-parťák Zavadil

Kolem Michala Ševčíka (21) je znovu živo. Tentokrát však už díky ryze sportovní stránce. Podobně jako tomu bylo v minulé sezoně v brněnské Zbrojovce. Po letním přestupu do Sparty, kde se rozehrával v druholigové rezervě, se už začíná pomalu prosazovat i v letenském A týmu. Bude to natrvalo? "Určitě jednou bude mít na základ," nepochybuje o svém bývalém spoluhráči Pavel Zavadil (45).

V letní přípravě moc nehrával. Kolovaly zvěsti o tom, že z Brna přišel do Prahy nedostatečně připraven. Sparťané však ujišťovali, že nejde o žádný pejorativní narativ. Jen jsou prostě v mistrovském týmu větší očekávání a nároky.

"To, co fotbalu dával ve Zbrojovce, ve Spartě nestačí, což zjistil. V takovém klubu jsou všichni daleko rychlejší a lepší. Celý fotbal je v takovém klubu úplně o něčem jiném," říká bývalý ligový záložník Pavel Zavadil, který s Ševčíkem strávil v Brně poslední rok své kariéry. "V Brně byl zvyklý na jiné rozestavení, na hřišti měl volnost," připomíná bývalý vynikající záložník a obratem dodává: "Hrál pod Jakubem Řezníčkem, kterého zásoboval. Ve Spartě se hraje jinak, i proto ze začátku šanci nedostával. Musel si zvyknout na něco jiného, to nějakou dobu trvá."

V MOL Cupu se zatím Ševčíkovi daří náramně. Livesport

Ševčík byl nakonec přeřazen do rezervního týmu Sparty, který hraje druhou ligu. Za něj odehrál něco přes 500 minut, nicméně bez gólového příspěvku. Ten přišel až v pohárovém klání proti Líšni, kde mu dal trenérský štáb Briana Priskeho šanci – pokud by se tedy nepočítala symbolická ligová minutka proti Liberci. Ševčík důvěru splatil gólem, rozhodl o postupu Sparty a naznačil, že si další šanci zaslouží. Ukázal se nejen brankou, ale také parádní driblinkem, drzostí a rychlostí. Tedy vlastnostmi, pro které ho Sparta kupovala.

"Za ten rok, co jsem s ním strávil, jsem viděl, že to je jiný mladý hráč," potvrzuje Zavadil. "V tom nejlepším smyslu slova. Takových hráčů prostě moc nenajdete. Je extrémně nadaný," připomíná Zavadil. V posledních zápasech se Ševčík začíná ukazovat čím dál víc. Poměrně pravidelně se objevuje v zápasových nominacích a zároveň se dostává na hřiště, což je pro jeho pohodu to úplně nejdůležitější.

Gól už stihnul oslavit také před naplněnou Letnou, to když v ligovém utkání uzavíral skóre na 4:0 proti Českým Budějovicím. Atmosféru v Evropské lize proti Rangers okusil z lavičky a 14 minut si střihl i při porážce Letenských v Mladé Boleslavi.

"Sparta mu dala čas, nechala ho adaptovat se. Podle mě začal i trochu jinak pracovat. Maká víc, o tom jsem přesvědčený," myslí si někdejší záložník Brna či Opavy. "I proto dostává víc času. Sice primárně v poháru, ale to nehraje roli, jsou to velmi důležité zápasy."

A zápasy, které mu svědčí, jelikož v týdnu opět zazářil naplno. Trenér Sparty Brian Priske vyslal do pohárového utkání v Ďolíčku obměněnou sestavu, ve které figuroval právě i brněnský odchovanec. Bez devíti minut odehrál Ševčík celý zápas. Ale hlavně zase rozhodl. Gólem na 2:1 dokonal obrat a zaslouženě si užíval ovace fanoušků.

Poslední sezony Michala Ševčíka. Livesport

"Je to podruhé za sebou, co jsem v poháru rozhodl zápas, ale že bych byl nějaký specialista, to ne," řekl po utkání. "Je to tím vytížením. V této soutěži mám větší minutáž, proto taky o jeden gól víc než v lize. Kdybych i tam dostal víc minut, věřím, že se prosadím stejně tak," dodal sebevědomě.

Jinými slovy vlastně nepřímo naznačoval, že by rád dostal více prostoru. Za první tým Sparty nastoupil do pěti zápasů, v nichž odehrál 189 minut. Podařilo se mu skórovat třikrát, tudíž síť rozvlní zhruba každou hodinu hry. To je slušná bilance.

I přes to, že nehraje úplně na své pozici. I to bylo ve Spartě téma. Co s mladými, kteří se úplně nehodí do systému? Adam Karabec je přeučován na pravé křídlo, Kryštof Daněk se rozehrává v Pardubicích. A Ševčík? Rovněž operuje na kraji hřiště.

"Jednou na základ bude mít určitě," je si jistý Zavadil, momentálně trenér Prostějova. "Nevím, jestli teď hned, ale jednou určitě. Tomu naprosto věřím. A to i přes to, že je to pro něj v tomto rozestavení těžké. Postupem času mu může patřit post na krajích, kde je momentálně Lukáš Haraslín s Veljkem Birmančevićem. Mohl by to zvládnout."