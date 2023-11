Nečekaný tah od Plzně. Staněk dostal od lékaře zelenou a chce chytat už proti Slavii

Senzační novinka letí fotbalovým světem a radost udělá všem fanouškům Viktorie Plzeň. Brankářská jednička Jindřich Staněk (27) by měl být připravený nastoupit do nedělního šlágru na půdě Slavie. "Není to stoprocentní, ale Jindra má od lékařů zelenou, a i trenér Miroslav Koubek by ho rád viděl v brance," tvrdí zdroje blízké klubu. Mladík Viktor Baier (18), který při zranění opory Viktorie zaskakoval v brance, si tak na největší zápas kariéry zatím bude muset počkat.

Server eFotbal už dříve informoval o tom, že Staněk nemusí být ze hry po zranění, které utrpěl po souboji s jabloneckým Václavem Drchalem, až do konce podzimu, jak bylo původně avizováno.

Nyní se má optimistický scénář ohledně zdravotního stavu plzeňské brankářské jedničky naplnit. "Jak znám Jindru, bude chtít na Slavii chytat," potvrdil informaci zdroj blízký plzeňskému klubu. V podobném duchu už o situaci ohledně plzeňské opory informoval server InFotbal.

Když Staněk mezi tyčemi Viktorie scházel, dostal ve dvou případech šanci osmnáctiletý Viktor Baier a jednou Marián Tvrdoň. Zatímco slovenský brankář chyboval v Liberci (0:3), skoro dvoumetrový mladík nezklamal.

Vychytal výhru v Konferenční lize v Záhřebu, následně nastoupil v ligové bitvě proti Karviné, tam ale nezabránil porážce 0:1. Dlouho vše vyhlíželo tak, že dostane šanci také v nedělním šlágru FORTUNA: LIGY.

"Je to velký talent. Jeho velkou předností je hlava. Působí velmi klidně, nic ho nerozhází. Takhle se v minulosti mluvilo o Petru Čechovi," složil poklonu mladíkovi v plzeňské brance Dominik Rodinger, bývalý gólman a nyní trenér třetiligové Hostouně.

Jedním dechem ale dodal, že Baier je teprve na startu kariéry a teprve se dere vzhůru, takže se bude muset ještě ukázat, než srovnání s legendou obstojí.

I kdyby nakonec musel mezi tyče v Edenu mladíček, tak se podle Rodingera nerozklepe nervozitou a trémou. "V tomhle směru o něj nemám obavu," řekl expert na adresu brankáře, který už si zachytal i za reprezentaci do 19 let.

"Kdyby šel na Slavii do branky. Určitě by to nebylo jen o něm, musela by mu pomoci obrana, síla Slavie směrem dopředu je obrovská," dodal.

Baier má za sebou i zámořský kemp s Bayernem Mnichov, což mu jistě dodalo sebedůvěry. Rodinger ale nepochybuje o tom, že jestli je šance, aby v Edenu chytal ostřílený Staněk, Plzeň ho pošle do hry.

"Jindra se o místo jedničky nemusel bát. Je to jeden ze tří nejlepších českých brankářů, patří do reprezentace, takže pokud bude zdravý, není co řešit. Baier si na svou šanci ještě počká," domnívá se expert.

Zdá se, že na třetí soutěžní duel v dresu Západočechů si bude muset počkat.