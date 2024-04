Highlighty víkendu: Comeback proti osudovému soupeři, brankářská patička i negativní rekord

Fotbal spěchá kupředu, každý den tohoto týdne je nabitý zajímavými zápasy z velkých lig. Před nimi vám ale ještě stihneme naservírovat jedny Highlighty víkendu – s nádhernou brankou z Polska, brankářskou patičkou, co nevyšla podle představ, a jedním vítězným návratem.

Gól víkendu

Jagiellonia Bialystok potvrdila výsostné postavení v polské Ekstraklase. Tým kouče Adriana Siemieniece vede ligu, navíc už vstřelil 62 gólů - druhý nejofenzivnější celek tabulky jich má "jen" 49. Jagiellonia ve víkendovém souboji prvního s posledním nadělila LSK Lodž tenisový výsledek 6:0. A s trochou nadsázky by se dalo říct, že jí do branky spadlo snad úplně všechno. I tenhle parádně zakroucený balon, kterým brankáře nachytal Dominik Marczuk.

Smolař víkendu

Když hráče zradí zpracování míče, většinou to nevěstí nic dobrého. A co teprve, když se to stane brankáři kousek před brankovou čárou... Matúš Macík v brance Olomouce by mohl vyprávět. Přihrávku od Víta Beneše chtěl zpracovat a rozehrát mimo dotírající útočníky, místo toho zahrál balon patičkou do vlastní sítě. Navíc šlo o rozhodující gól zápasu, byť Pardubice poté přidaly ještě jednu trefu a vyhrály 2:0.

Ze sociálních sítí

Útočník Brentfordu Neal Maupay rád provokuje. V souboji s Manchesterem United (1:1) mu stačily jen čtyři minuty na to, aby rozvířil vášně. A ještě si pak přisadil na sociální síti X (dříve Twitter), kde sdílel fotku rozmíšky se Scottem McTominayem s popiskem "Tenhle fanoušek zoufale chtěl můj dres."

Statistika víkendu

Slovenská Niké liga má nový rekord. Bohužel pro tým Zlaté Moravce-Vráble je negativní. Tým českého kouče Dušana Uhrina ml. táhne šnůru 28 zápasů bez výhry, naposledy slavil tři body před skoro 340 dny. Poslední tým tabulky se navíc nebezpečně blíží dalšímu nelichotivému zápisu do historie, a to je nejméně získaných bodů v sezoně. Zatím jich mají jen pět – nejhorší tým v historii slovenské ligy byl dosud Bardejov, který v sezoně 1998/99 posbíral jen sedm bodů.

Příběh víkendu

Jen pár pocitů je ve fotbale sladších, než úspěšný návrat po dlouhém zranění. Takovou radost zažil o víkendu obránce Realu Madrid Eder Militao. Brazilský zadák si hned v prvním zápase ligové sezony proti Athletiku Bilbao zranil zkřížený vaz a královskému velkoklubu chyběl sedm měsíců. Osud tomu chtěl, že prvních pár minut po návratu z marodky nasbíral právě proti baskickému klubu. Real navíc vyhrál totožným výsledkem, jako v Militaově osudovém zápase v srpnu, tedy 2:0.

Fotka víkendu

Patrik Schick se stává specialistou na pozdní góly. Ve dvou zápasech Evropské ligy to pocítil Karabach, teď český střelec prokázal formu proti Hoffenheimu. Ten ještě v 88. minutě proti Leverkusenu vedl, Bayer je ale letos zkrátka k neporažení – nejprve srovnal Robert Andrich, v nastavení pak bleskový obrat dokonal právě Schick. Kontrast oslav rozhodujícího střelce a mizérie hráčů Hoffenheimu, kteří sahali po výhře, a nakonec odešli s prázdnou, vybíráme jako foto víkendu.