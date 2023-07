Úprk k sousedům rok před koncem smlouvy. Slávistu Plavšiče ulovil polský mistr

Srdjan Plavšič (27) vyměnil Slavii za Raków, s úřadujícím polským mistrem podepsal srbský křídelník tříletou smlouvu s opcí na další sezonu. Kontrakt v pražském klubu by mu vypršel příští rok v červnu.

Plavšič přišel do Slavie v létě 2021 od úhlavního rivala Sparty, kde mu vypršela smlouva. Rodák z Nového Sadu se v Edenu příliš neprosadil. V minulé sezoně se mu ale dařilo během hostování v Ostravě, kde ve 24 ligových utkáních zaznamenal pět branek a stejný počet asistencí. Celkem v české nejvyšší soutěži odehrál 127 zápasů, vstřelil 13 gólů a 19 jich připravil.

Na letní přípravu se Plavšič vrátil do Slavie, ale během soustředění v Rakousku se zranil a nezasáhl do úvodního ligového kola. Spekulovalo se, že by se mohl vrátit do Ostravy nebo odejít do zámořské MLS. Nakonec se podle všeho domluvil s Rakówem, proti kterému nastoupil loni v play off o postup do Evropské konferenční ligy.

"Není tajemstvím, že hráče na levé křídlo hledáme delší dobu. Doufáme, že Srdjan posílí náš tým a zvýší konkurenci na této pozici. Má hodně zkušeností s evropskými poháry, což je pro nás také důležité," uvedl sportovní ředitel Čenstochové Robert Graf.