Vynese Černému životní sezona angažmá v Bundeslize? Usiluje o něj Wolfsburg

Livesport / ČTK

O Václava Černého (25) se zajímá bundesligový Wolfsburg. Podle listu Wolfsburger Allgemeinen Zeitung si osmý tým uplynulého ročníku nejvyšší německé soutěže vyhlédl českého křídelníka Twente jako náhradu za egyptského reprezentanta Omara Marmoushe (24), který přestoupil do Eintrachtu Frankfurt.

Černý má za sebou životní sezonu. V základní části Eredivisie nasbíral 13 gólů a 11 asistencí a stal se třetím nejproduktivnějším hráčem nizozemské nejvyšší soutěže po Xavim Simonsovi z PSV (19+8) a Dušanu Tadičovi z Ajaxu (11+17).

Rodák z Příbrami pomohl Twente k pátému místu v tabulce a tím i postupu do play off o Evropskou konferenční ligu. V jejím úvodním utkání proti Heerenveenu příbramský rodák při výhře 2:1 rovněž skóroval, odveta semifinále je na programu v neděli.

Černý s cenou pro hráče měsíce Eredivisie. @fctwente

Za mimořádné výkony a produktivitu –⁠ ve čtyřech květnových zápasech zaznamenal tři góly a stejný počet asistencí –⁠ byl v sobotu jako historicky první fotbalista Twente zvolen hráčem měsíce v Eredivisie.

Černý strávil celou dosavadní kariéru v Nizozemsku. Už v mládežnickém věku se vydal do Ajaxu, za který si však i vinou vážného zranění kolena příliš nezahrál.

V roce 2019 odešel do Utrechtu a rok nato se stěhoval do Twente, nejprve na hostování a předloni do klubu přestoupil. Devítinásobný český reprezentant má v klubu z Enschede smlouvu do roku 2025.