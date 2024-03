ANKETA o reprezentaci: Musíme hrát rychleji, nabádá Němeček. Zelenka by zkusil víc nováčků

Trenér Ivan Hašek má za sebou úvodní reprezentační sraz. Udělal správně, že vzal hned několik nováčků, nebo měl více sehrávat tým, s nímž počítá na Euro? A co musí Haškovi svěřenci do léta zlepšit? Pro Livesport Zprávy odpovídala v anketě pětice expertů.

ANKETA

1. Bylo správné zkoušet nové tváře, nebo měl Hašek sehrávat sestavu pro Euro?

2. Na čem musí tým nejvíc zapracovat?

3. Kdo z nových hráčů si řekl o pozvánku na ME a kdo je po tomto srazu spíš mimo?

Luděk Zelenka

Zkoušel bych ještě víc

"Já myslím, že udělal dobře. Nebyla to zkouška na Portugalce či Gruzii. Byla to zkouška hráčů, co jsou na hraně nominace a já v tomhle trenéra Haška naprosto chápu. Potřeboval je vidět v akci. Otestovat si je pro případ, že by je potřeboval využít, já bych to na jeho místě udělal stejně. Nasadil bych je v obou zápasech. Klidně na úkor třeba Tomáše Součka, kterého zkoušet není vůbec třeba, o jeho kvalitách už všichni dlouho víme. Dokonce bych v tomto směru zašel ještě dál. Když o tom tak přemýšlím, byl bych větší blázen a kluků na hraně nominace bych si otestoval ještě víc. Žádná další možnost už totiž nebude."

Tým se na hřišti hledá

"Hlavně na sehranosti. I když základní kameny týmu jsou asi jasně dané, očekávám, že na Euro vyběhne trochu jiná sestava, možná bude i nové rozestavení. Je tak třeba nacvičit si automatismy. Tyhle věci se nedají ničím nahradit. Proto je vždycky lepší vsadit na mužstvo, které spolu hraje už delší čas. Třeba i na úkor někoho, kdo je individuálně skvělý. Největší nedostatek týmu vidím tedy v tom, že se na hřišti trochu hledá, ale nedostatek je to zcela logický. Problém bude, pokud se bude hledat i na Euro."

Trio žolíků i mladíci

"Podle mě kluci jako Ondřej Lingr, Antonín Barák nebo Tomáš Chorý v tom dvojzápase ukázali, že na Euro jet můžou. Třeba ne jako hráči do základu, coby členi širšího kádru ale určitě ano. O Euro si řekli všichni tři. Z úplných nováčků nezklamal Robin Hranáč ani Tomáš Vlček, zato se včera hodně diskutoval mladý Adam Gabriel. Ukázal velkou snahu, jinak mu ale zápas moc nevyšel. Bohužel vypadal špatně, zrovna on o šampionát nejspíš přišel. Trenér Hašek je však rozumný chlap a do budoucna určitě nezatratil nikoho, ani Gabriela ne. Dobře ví, že šlo jen o jeden zápas, který se občas nevyvede nikomu. Větev si tak pod sebou neuřízl asi nikdo. Spíš se Hašek ujistil, kteří hráči by na Euro mohli jet, i kdyby třeba nepatřili do základu."

Vybrané statistiky ze zápasu s Arménií. Livesport

Václav Němeček

Bylo to potřeba

"Samozřejmě šlo o správné rozhodnutí, kdy taky jindy je měl zkoušet? Neexistuje jiná možnost než v přátelském zápase. I když já historicky neměl přáteláky nikdy moc v lásce, slouží k tomu, aby se testovalo, aby se v nich zkoušeli noví hráči. Zvlášť když hrát za svou zemi je něco jiného než za klub. Bylo tedy třeba, aby si to noví kluci trochu očuchali, aby poznali kolektiv. Že do Eura už novému trenérovi žádný čas nezbývá, je samozřejmě nevýhoda, s ní jsme ale přece počítali."

Musíme hrát rychleji

“Na orientaci v prostoru, na sehranosti. Aby na hřišti každý věděl, kdo kde stojí. Jelikož ale jádro sestavy zůstává dál stejné, nemyslím si, že by právě v tomhle měl být na Euro náš největší problém. Za sebe říkám, že je nutné hrát rychleji od nohy. Myslím, že o tom mluvil i sám Ivan, prostě je třeba to obehrávat rychleji. A je jedno, kdo proti nám zrovna stojí. Samozřejmě že třeba proti Portugalcům to v tomhle směru bude ještě složitější, o to víc se ale o to musíme alespoň snažit, jinak se dostaneme do potíží. Zapracovat ovšem musíme i na přesnosti. Hlavně proti Arménii totiž nepřesných věcí bylo až moc.“

Není fér soudit

“Tahle otázka je pro mě ze všech nejzáludnější. Nejsem trenér. Nemám představu o tom, jaké díry bych chtěl na hřišti vyplnit, hráče navíc sleduju jen v televizi. I když to tedy vyzní trochu alibisticky, do téhle otázky bych se asi nerad pouštěl. Vůči klukům by to nebylo fér. Od toho je tam trenér Hašek, aby rozhodl. Nemůžu to za něj dělat já.“

Jan Rajnoch

Euro je jen začátek

“Myslím si, že je v pořádku, že trenér dal šanci více hráčům. Před Eurem jsou ještě dva zápasy, takže bude dostatek času ladit věci v létě. Navíc osa týmu je pohromadě docela dlouho, takže není potřeba ji stále obehrávat. Další věcí je, že Euro je pouze startovací můstek před kvalifikací na mistrovství světa, kterou považuje trenér Hašek za prioritu. Proto dává smysl, že prostor dostali i mladší hráči.”

Je na čem pracovat

"Nedorazů je ve hře ještě dost, ale musíme brát v potaz, že jde o první kemp pod novým trenérem. Pro hráče vůbec nebylo jednoduché navnímat, co po nich nový realizační tým chce. Na soustředění před Eurem kluci udělají dost práce a věřím tomu, že si to sedne. Příliš nám nešla postupná rozehrávka odzadu, nahoře jsme nedokázali udržet balon a navíc jsme měli problém s napadáním. Ale to jsou věci, které si pod novým trenérem prostě musí sednout."

Plzeňský tandem

"V duelu s Arménií se mi hodně líbil Hranáč, který ve středu obrany působil hodně jistě. O místo v závěrečné nominaci se také výrazně přihlásil Chorý. Ten potvrdil, že když přijde na hřiště, tak je hned schopný dát gól. Nerad bych někoho kritizoval, protože si myslím, že kvalitu na reprezentaci mají všichni kluci, ve druhém duelu se ale trochu hledal nováček Gabriel."

Před Eurem Češi absolvují ještě jeden zápas se zatím neurčeným soupeřem. Livesport

Roman Polom

Vyhnul se kritice

"Řekl bych, že v pozici Ivana Haška bylo určitě lepší vyzkoušet víc hráčů. Nový trenér vždy potřebuje vidět, jak se kluci chovají v určitých situacích na hřišti a chce co nejrychleji zjistit, co od nich může čekat. Ve dvojzápase s Norskem a Arménií si tak mohl udělat obrázek o tom, jak kdo pracuje na hřišti i mimo něj, což je pro něj určitě plus. Rotací kádru navíc předešel kritickým hlasům, které by se v případě ponechání stejné sestavy určitě ozvaly."

Sraz byl hlavně o seznamování

“Je toho dost, ale tenhle sraz byl hlavně o zkoušení. Trenéři si potřebovali osahat různé styly a hráči si vyzkoušeli, jaké je hrát pod novým realizačním týmem. V rozhovorech dal trenér Hašek najevo, že s kluky strávil hodně času u videa, což jen dokládá, že seznamování bylo intenzivní. Na příštím srazu budou všichni vědět, co a jak, proto očekávám, že adaptace na herní styl bude rychlejší.”

Zaujal návrat Baráka

"Viděli jsme, že absence Tondy Baráka byla pro reprezentaci velkou ztrátou. V obou zápasech ukázal, že je to velmi dobrý fotbalista, který nároďáku chyběl. Proto si myslím, že toho by nominace minout neměla. Otazník visí nad Vlčkem a Hranáčem, kteří i přes občasné nedorazy odehráli docela dobrý zápas s Arménií. Konkurence na jejich postu je ale dost velká. Poločas proti Arménům příliš nevyšel Gabrielovi, ale na jeho místo máme Vladimíra Coufala, takže tam by nominace pravděpodobně nepřišla ani v případě skvělého výkonu."

Petr Mikolanda

Udělal to správně

"Za mě to bylo správně. Tři hráči byli mimo ze známých důvodů. Nový trenér a jeho realizační tým udělali hráčský mix, kde zohlednili současnost i budoucnost. Dal jasně najevo, že se bude rozhodovat jen podle aktuální formy a zdravotního stavu. Jasně, Euro se blíží, ale kdyby ty nové hráče nevzal, tak by se zase určitě našel někdo, kdo by mu to vyčetl. Za mě to udělal správě a hráči dostali patřičnou minutáž.”

Líbilo se mi, jak trenér reagoval

“Je jasné, že trenér měl nějaký plán A a pak nějaký plán B. Chtěl v zápasech dominovat, vsadit na útočný fotbal. A bylo hodně těžké hráče za tu chvíli změnit, když je třeba z klubu zvyklý na něco jiného. Navíc je také plán, s jakým jde do zápasu soupeř. Za sebe bych vyzdvihl, jak trenér Hašek se svým realizačním týmem střídal a reagoval na vývoj.“

Jedno jméno: Chorý

"To je hodně těžká otázka. O hráčích jako je Souček se asi nemusíme bavit. Za sebe řeknu jedno jméno: Chorý. Trenér Hašek smí vzít dvacet hráčů do pole a tři brankáře. A když si vezmu hráče jako Patrik Schick, Adam Hložek a Jan Kuchta, tak Chorý je typologicky jiný. Já bych ho na Euro vzal.“