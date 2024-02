Fotbalová reprezentace dál vyhlíží manažera. Do startu ME nové jméno známo nebude

Česká fotbalová reprezentace nebude mít nejméně do léta a mistrovství Evropy manažera. Kompetence si rozdělí nový trenér národního týmu Ivan Hašek, jeho asistenti, vedoucí mužstva Michal Černý, předseda FAČR Petr Fousek, technický ředitel Erich Brabec a generální sekretář Martin Procházka. Na svém dnešním jednání o tom jednomyslně rozhodl výkonný výbor asociace.

Výběrem manažera byla pověřena pětičlenná pracovní skupina v čele s Fouskem podobně jako při jednáních o novém kouči. Vedení FAČR oslovilo bývalého kapitána národního mužstva Pavla Nedvěda, ten ale nabídku na začátku ledna odmítl. Nakonec skupina navrhla post manažera neobsadit s tím, že výkonný výbor si situaci vyhodnotí v červenci po evropském šampionátu.

"Na konci listopadu po odehrání kvalifikace a postupu na Euro jsme se primárně soustředili na výběr trenéra. Byli jsme připraveni i na výběr manažera, dva měsíce jsme strávili jednáním s Pavlem Nedvědem, který na poslední chvíli odřekl. V tu dobu už byla celá řada věcí rozjednána. Probírali jsme celou řadu jmen a nakonec jsme se shodli, že tahle varianta je momentálně nejlepší," řekl Fousek.

Výkonný výbor už dříve zavrhl variantu, že by pozici manažera dočasně zastával technický ředitel asociace Brabec. Asociace chtěla na volnou pozici přivést silnou osobnost. Fousek na konci ledna připustil, že jednání s adepty jsou složitější, než očekával.

Nedvěd je uzavřená kapitola

"Když to řeknu bez specifikování jmen, dá se to rozdělit na dva okruhy. Byli kandidáti, o které jsme měli zájem a nakonec to z různých důvodů nedopadlo. Pak byli kandidáti, kteří avizovali svůj zájem sami. Ale s žádným to nebylo tak daleko jako s Pavlem Nedvědem. S ním to v podstatě bylo v předvečer dohody. Myslím, že teď je to uzavřená kapitola," řekl Fousek.

"Každá varianta má pro a proti, neexistuje boží varianta. Varianta Pavel Nedvěd byla nejlepší, bohužel nedopadla. Je tu ještě jeden faktor - nechtěli jsme, aby do toho někdo naskakoval se zpožděním. Když to přeženu, zvažovali jsme na jednu stranu silné jméno, ale na druhou stranu jsme chtěli i pracovitost a to, co by měl manažer odvádět," doplnil Fousek.

Nového manažera po Tomáši Pešírovi, který stejně jako kouč Jaroslav Šilhavý skončil po listopadovém postupu na Euro, by reprezentace případně měla nejdříve na podzim před startem čtvrtého ročníku Ligy národů. Není však vyloučeno, že pozice zůstane i dál neobsazena.

"Musím říct, že jsme se o té záležitosti radili i s FIFA a UEFA a konzultovali to s řadou zahraničních asociací. Modely jsou různé, zdaleka ne všude mají manažera. Tím nechci říct, že ho nebudeme mít. Nevylučuji žádnou variantu. Teď se soustředíme na to, abych funkčnost byla absolutní. Abychom tak, jak jsme si rozdělili kompetence, beze zbytku připravili mužstvo a vše co s tím souvisí na Euro. Pak vyhodnotíme, jak to fungovalo. Pokud bychom manažera jmenovali, tak nejdříve na podzim na Ligu národů," řekl Fousek.

Rozdělení kompetencí

Kompetence jsou podle něj rozděleny dobře. "Pochopitelně, že věc začíná od FIFA a UEFA a mezinárodní diplomacie. Teď je to jednání s UEFA, německým svazem, s asociacemi, s nimiž budeme hrát přípravná utkání. To máme ve spolupráci s generálním sekretářem. Pak celá řada organizačních záležitostí, to jsou přípravná utkání, kemp v Rakousku, to zase mají kolegové," řekl Fousek.

"Komunikace s hráči, to má samozřejmě logicky na starosti hlavně trenér. Protože je nový, je třeba, pokud to půjde, osobně se seznámit s co největším počtem hráčů ještě před prvním srazem. Myslím, že komunikace s hráči je jeho silná stránka, vkročil do toho s asistenty s velkým entuziasmem. Pak je samozřejmě zajištění logistiky v Německu. Není podle nás nic, na co by bylo zapomenuto," dodal Fousek.

Program národního týmu. Livesport

Český tým do Eura odehraje čtyři přípravná utkání. Nejprve 22. března nastoupí v Norsku a o čtyři dny později přivítá Arménii. Na začátku června pak na kempu před šampionátem v Rakousku změří síly se soupeřem, kterého dosud FAČR nezveřejnila, a v generálce před mistrovstvím 10. června bude hrát doma se Severní Makedonií. Do Eura Češi vstoupí 18. června v Lipsku proti Portugalsku.

V příštích dnech FAČR oznámí přesné místo soustředění v Rakousku. "Vybírali jsme z pěti variant. Myslím, že místo je dobré. Co se týká jak zázemí, tak i sportovních možností, je to skutečně na úrovni, abychom se mohli dobře připravit," řekl Fousek.