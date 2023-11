Polsko – Česko 1:1: Boj národního týmu o postup na Euro skončil remízou

Český národní tým remizoval v předposledním kole kvalifikace na mistrovství Evropy v Polsku 1:1, čímž svému soupeři definitivně zamezil v postupu a udržel se na druhém místě skupiny. Překvapivá sestava, již vybral kritizovaný trenér Jaroslav Šilhavý, přijela do Varšavy s cílem neprohrát, což se po trefě Jakuba Piotrowského začalo komplikovat. Jako správný kapitán ovšem po změně stran vyrovnal záložník West Hamu Tomáš Souček. V posledním duelu kvalifikační fáze s Moldavskem tak bude české reprezentaci stačit k vysněnému postupu na Euro i remíza.

Trenér Šilhavý zvolil do sestavy několik překvapivých jmen. Jedno z nich se hned ve třetí minutě dostalo do slibné střelecké pozice, šlo o Davida Douděru, jenž ale zamířil vedle branky Wojciecha Szczesného. Polsko se snažilo dostávat do křídelních prostorů, ze kterých následně centry hledalo své útočníky, česká obrana byla ale v úvodní půlhodině pozorná. Na druhé straně zahrozil opět Douděra, opět z toho však byl jen slabý pokus. Ve 38. minutě se k protiútoku po své levé straně dostali Poláci a Nicola Zalewski poslal před branku skvělou střílenou přihrávku.

Tu Tomáš Holeš ve skluzu zahrál pouze do Jindřicha Staňka a zcela volný Piotrowski neměl problém odražený míč uklidit do sítě. Slabý český výkon znamenal poločasový příchod Tomáše Čvančary s Adamem Hložkem. První jmenovaný získal pro své spoluhráče ve 49. minutě faul v blízkosti pokutového území. Krátce po rozehrání odcentroval Vladimír Coufal, který s trochou štěstí našel volného Součka. Ten spolupráci kolegů z West Hamu zužitkoval a srovnal stav utkání. O pět minut později vyrobil velkou chybu Holeš, Robert Lewandowski však skákající míč nezakončil přesně.

Známkování Čechů v zápase s Polskem. Livesport

Po jednom z českých rohových kopů následovala skrumáž, ze které se balon odrazil k Davidu Zimovi. Obránce Turína ale netrefil branku soupeře, i když od ní byl pouhých pár metrů. Poláci měli značnou převahu, jenže velké šance se jim vytvářet nedařilo. Lewandowského přímý kop z hranice vápna v 78. minutě pro Staňka příliš práce nepřinesl. V nastaveném čase mohl Čechy na závěrečný šampionát poslat střídající Alex Král. On, ani následně Čvančara však své šance využít nedokázali.