Říkali mu Baby Mourinho, teď má Nagelsmann vrátit Německu zašlou slávu na domácím ME

Po fotbalové mapě světa se pohybuje už takřka osm let. Na začátku dnes už hvězdné kariéry mu přezdívali Baby Mourinho. Julian Nagelsmann (36) ale ze stínu slavného kolegy vystoupil. O svých kvalitách zprvu přesvědčoval v Hoffenheimu, odkud zamířil do Lipska. A dál? Bayern Mnichov, titul a podivný konec... Teď se stále ještě velmi mladý trenér vrací jakožto trenér německého národního týmu, který má tradiční značce vrátit lesk na domácím Euru. Die Mannschaft jej oficiálně představil jako nového kouče, smlouvu Nagelsmann podepsal do roku 2024.

Byla to panika. Německá reprezentace v letošním roce zvládla jen úvodní z šestice přípravných zápasů. Před blížícím se domácím Eurem to bylo více než zdvižený varovný prst.

A proto došlo ke změně. Hansi Flick na lavičce národního týmu skončil 10. září den po debaklu 1:4 s Japonskem v domácím přípravném utkání a fotbalový svaz začal jednat. Netrvalo dlouho a svazový sportovní ředitel Rudi Völler a spol. našli nového spasitele.

"Je absolutním fotbalovým odborníkem a ve všech svých předchozích působištích už ve velmi mladém věku dokázal, že umí motivovat a strhnout tým. Jeho zápal pro fotbal je až nakažlivý," uvedl Völler v páteční oficiální tiskové zprávě Německého fotbalového svazu (DFB).

"Svými kvalitami sehraje rozhodující roli v tom, že všichni společně zažijeme v létě skvělé domácí mistrovství Evropy," uvedl Völler a v podobném duchu se vyjádřil i prezident DFB Bernd Neuendorf.

“Julian Nagelsmann je vynikající trenér, který ke svému novému úkolu přistupuje s nejvyšší motivací. Jsme přesvědčeni, že zajistí, aby národní tým nadchl fanoušky a aby Euro bylo sportovně úspěšné," zmínil Neuendorf.

Premiéra na americkém turné

Nagelsmann se stal nejmladším trenérem německé reprezentace v poválečné historii. O jeho příchodu informovala média už od pondělí, podle listu Bild by měl jeho měsíční plat činit zhruba 400 tisíc eur (asi 9,8 milionu korun).

Jako asistenti mu u národního týmu budou k dispozici o rok mladší bývalý reprezentant Sandro Wagner a sedmatřicetiletý Benjamin Glück, jenž s Nagelsmannem prošel i všechna předchozí trenérská angažmá.

Debut na lavičce německé reprezentace Nagelsmanna čeká na americkém přípravném turné. Mužstvo se 14. října utká v Hartfordu s týmem USA, o čtyři dny později ve Filadelfii bude hrát s Mexikem.