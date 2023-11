Polská média: Noční můra. Už nejsou soupeři, se kterými bychom nedokázali prohrát

Za rozčarování označují polská média výkon fotbalistů v jejich posledním zápase ve skupinové fázi kvalifikace na mistrovství Evropy 2024, v němž remízou 1:1 s Českem ztratili šanci na přímý postup a budou se muset soustředit na jarní play off. Komentátoři vyjadřují zklamání nad bilancí i výkonem "bíločervených" hostitelů varšavského utkání.

"Kvalifikaci jsme začali katastrofálním zápasem v Praze a skončili špatně ve Varšavě. Nejsme na Euru a s takovou hrou si lze těžko představit, že bychom si na něm zahráli," usoudil server Sport.pl.

Po rozlosování kvalifikačních skupin se postup nejvýše nasazených Poláků zdál formalitou. Místo toho ale fanoušci zažili "opravdovou noční můru korunovanou rozčarováním ve Varšavě", uvedla zpravodajská televize TVN 24, podle které polská reprezentace ještě před pátečním utkáním s Čechy promarnila většinu svých trumfů v boji o postup.

Právě Češi v březnu uštědřili polské reprezentaci "první facku", když vedli 2:0 už po 130 sekundách hry a nakonec vyhráli v Praze 3:1. Bíločervení se od tohoto neúspěchu nevzchopili. V pátek jedině vítězství s českým soupeřem mohlo Poláky udržet ve hře o druhé místo v skupině. Tým ale oslabila nemoc nejkreativnějšího hráče Piotra Zielińského. I tak se scénář varšavského utkání vyvíjel jinak než v březnu: soupeře opakovaně znepokojoval na křídle Nicola Zalewski, jehož centry nejenže vyvolávaly zmatek před českou brankou, ale v 38. minutě konečně přinesly vytoužený gól. Po skvělém centru Češi málem sami trefili vlastní branku, ale nakonec tam poslal míč pozorný Jakub Piotrowski.

Poláci odešli do šatny v dobré náladě, která se ale po návratu na hřiště rychle rozplynula. Nejprve byl do nemocnice odvezen jeden z nejaktivnějších polských hráčů Karol Świderski, kterému se o přestávce udělalo špatně. A už po čtyřech minutách druhé půle se skóre změnilo v remízu. Hostitelé ponechali volného zkušeného Tomáše Součka a ten bez potíží zblízka překonal polského brankáře.

"Poláci dokonce bojovali o opětovné vedení. Uvědomovali si, že bod za remízu je v jejich situaci totéž co prohra. Ke změně osudu utkání ale chyběla kvalita v útoku. Zejména vůdce, čili Robert Lewandowski, mohl příležitost využít lépe. Ale to, že ho zmiňujeme až na konci, svědčí o jeho výkonu," dodala TVN 24.

Gazeta Wyborcza soudí, že polská reprezentace prohrála v boji s tajemným virem a prohrála v celé kvalifikaci na Euro 2024, kterou začínala jako favorit. Polákům se dařilo jen na levém křídle, kde běhal odchovanec italského fotbalu Zalewski, který dvakrát zvýšil tep českému brankáři Jindřichu Staňkovi svými centry, ale všude jinde podle deníku v první půli panovalo bezvětří. Poláci, potřebující vítězství, se až do 41. minuty nepokusili ani jednou vystřelit na soupeřovu branku a jejich hru kalil strach z vlastní chyby.

"Kapitán Robert Lewandowski máchal rukama frustrací, zatímco český brankář kvůli tomu, aby nezmrzl," povšiml si komentátor. "Oba týmy nabídly tak málo kvalitní hry, že obdiv si jako obvykle zasloužili výlučně fanoušci. Přestože jim hráči po celý rok připravují jedno zklamání za druhým, zase naplnili stadion," dodal s tím, že tentokráte je odměnil gól, kterým se Poláci ještě před přestávkou ujali vedení.

Polsko už je z boje o přímý postup na Euro vyřazeno. Livesport

Nejvíce vděční za tento úspěch by ale polští fotbalisté měli být podle komentátora slabosti soupeřů, kteří byli "stejně neschopní vykřesat ze sebe cokoliv neobvyklého, co by dokázalo znepokojit" polského brankáře. Vidět bylo více soubojů o míč než techniky a taktiky. Zápas mohl zachránit jedině příznivý výsledek, ale Češi následně po chybách polských obránců vyrovnali. Poláci tak promarnili svou šanci, za což zaplatí jarním play off, v němž jim hrozí soupeři typu Itálie či Ukrajiny.

"Zimní přestávku strávíme v obavách, že Poláci nepoletí na turnaj do Německa navzdory neuvěřitelně příznivému rozlosování. To je sportovní drama, protože se zdálo, že budou hrát na kontinentálním šampionátu už vždycky – vzhledem k velikosti země, popularitě fotbalu a zvýšení počtu účastníků na 24. Hrubě jsme se spletli. Už nejsou soupeři, se kterými by naši fotbalisté nedokázali prohrát," napsala Gazeta Wyborcza.