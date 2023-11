Moldavsko vzalo Polsku pět bodů. Remíza? To mi moc nejde do pusy, říká trenér Šilhavý

Podle trenéra Jaroslava Šilhavého (62) udělali čeští fotbalisté remízou 1:1 v Polsku v předposledním utkání kvalifikační skupiny velký krok k postupu na mistrovství Evropy. Mužstvo na tiskové konferenci pochválil za zlepšený výkon v druhém poločase a vyzdvihl obránce Davida Douděru, který netradičně nastoupil na levém kraji. Přestože národnímu mužstvu stačí k účasti na šampionátu v příštím roce v Německu v pondělí doma neprohrát s Moldavskem, Šilhavý na remízu rozhodně spoléhat nechce.

"Myslím, že s tak silným soupeřem, jako je Polsko, jsme uhráli dobrý výsledek a předvedli i dobrou hru hlavně v druhém poločase. Myslím, že jsme tady udělali velký krok (k postupu). Věřím, že uděláme poslední krok a dotáhneme to do zdárného konce," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci se před posledním zápasem skupiny udrželi na postupovém druhém místě a v pondělí v Olomouci jim proti čtvrtému Moldavsku stačí bod. "Říct si, že nám stačí jen remíza, to mi moc nejde z pusy. Stejně se to musí odehrát na hřišti a zvládnout to. Moldavsko dělalo dobré výsledky, Polsku vzalo pět bodů. Nesmíme si určitě myslet, že je to bez problémů," varoval Šilhavý před podceněním outsidera.

Jeho tým mohl vybojovat postup už v Polsku, pokud by vyhrál. Na konci měl několik šancí, ale vítězný gól nedal. "Poláci museli za každou cenu vyhrát, aby zůstali ve hře, tak jsme si mysleli, že to v závěru úplně otevřou a my bychom z nějakého brejku mohli rozhodnout. Do šancí jsme se dostali, škoda, že jsme je neproměnili. Už by to bylo lepší," řekl Šilhavý.

"V závěru jsem taky počítal, že remíza nám dává určitou výhodu. Na druhou stranu jsem viděl na hřišti kluky, že chtějí za každou cenu vyhrát. Mísilo se to ve mně. Bylo to by příjemnější, kdyby to bylo už dnes. Ještě s tak silným soupeřem," dodal Šilhavý.

Jeho svěřenci obrali Polsko o pět bodů, v březnu na úvod kvalifikace ho porazili doma v Edenu 3:1. "Dejme tomu, že jsme Polsko vyřadili ze hry. Kdyby nás dnes porazili, ještě by čekali na náš poslední zápas. Je to pro mě překvapení, že nepostoupili (přímo). Byli favorit skupiny. Odstartovali jsme to s nimi doma nejlepším zápasem ve skupině," poznamenal Šilhavý.

Nečekaně na levý kraj obrany nasadil obvykle pravého beka Douděru. "U Davida Juráska to po zranění nebylo ono, ani na posledním srazu. Tak jsme se rozhodli pro Davida Douděru. Byť hrál nezvykle přes nohu, bylo vidět, že mu to nedělalo žádný problém. Naopak patřil mezi nejlepší hráče a dokonce mohl zápas rozhodnout. Takže velká spokojenost," uvedl Šilhavý.

Čechům stačí v posledním zápase neprohrát doma s Moldavskem. Livesport

Do základní sestavy zařadil také stopera Davidu Zimu, kterého přitom povolal až dodatečně. "Byť nemá takové herní vytížení v Itálii, patří mezi hráče, kteří vždy přijedou připraveni a zvládnou to. Nevzpomínám si, že by měl nějaký pokažený nebo špatný zápas. Dnes to zase dokázal, je to pro nás platný hráč. V momentě, kdy se rozhodlo, že bude v nominaci, byl vážným adeptem na základní sestavu," řekl Šilhavý.

Česká reprezentace ani v šestém utkání neinkasovala branku od hvězdného polského kanonýra Roberta Lewandowského. "Všichni víme, že je to pořád velká hvězda. Je po zranění, dostává se do formy. Jsem jen rád, že to kluci zvládli a nepustili ho do mnoha šancí. Lewandowskému přeju, ať zase brzo dává góly," dodal Šilhavý.