Staněk: Helma? Kdo nemá rád čepice, musí si zvykat. Postup jsme mohli potvrdit už v Polsku

Reprezentační brankář Jindřich Staněk (27) byl po remíze 1:1 s Polskem zklamaný, že čeští fotbalisté ve Varšavě neproměnili víc šancí a v předposledním kvalifikačním utkání si ještě nezajistili postup na mistrovství Evropy. Plzeňský gólman v rozhovoru s novináři přiznal, že si stále zvyká na ochrannou helmu, kterou nosí po úrazu hlavy, a úplně ideálně se mu v ní nechytá. Inkasovanou branku označil za zvláštní.

Poláky poslal do vedení ve 38. minutě Jakub Piotrowski, čtyři minuty po přestávce ale srovnal český kapitán Tomáš Souček. "Bod bereme. Ale na druhou stranu si pojďme říct, že šancí jsme měli víc. Já úplně spokojený nejsem. Myslím, že jsme měli na to vyhrát. Takže je to škoda, mohli jsme už postup potvrdit tady," uvedl Staněk.

Před úvodní brankou stoper Tomáš Holeš při snaze ve skluzu odvrátit přízemní centr trefil Staňka a Piotrowski míč zblízka dorazil do sítě. "Tohle je jeden z nejtěžších balonů jak pro mě, tak pro obránce. Když jsem viděl, jak to letí, snažil jsem se vykrýt zadní tyč, jít proti. Holi (Holeš) to ztečoval do mě, nešťastně se to odrazilo doprostřed a pak už to dorazili. Škoda, takový zvláštní gól," řekl brankář.

V 78. minutě s problémy zlikvidoval přímý kop polského kapitána Roberta Lewandowského. "Je to nepříjemné, když je to takhle zblízka. Kór když to ještě kope Lewandowski. To byla celkem těžká situace, ale měli i závary po rohách. Také první střela v úvodních minutách byla nepříjemná," popsal Staněk.

Svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého stačí k postupu na šampionát v Německu získat alespoň bod s Moldavskem v pondělním závěrečném kvalifikačním duelu v Olomouci. "Na remízu vůbec nebudeme myslet, budeme chtít vyhrát," prohlásil bývalý gólman Evertonu nebo Českých Budějovic.

Zranění hlavy utrpěl 8. října před minulou reprezentační přestávkou v utkání s Jabloncem po srážce s Václavem Drchalem a musel vynechat tehdejší sraz národního mužstva. Přestože některá média spekulovala, že Staněk by mohl chyběl až do konce podzimní části, nakonec vynechal necelý měsíc. Od vítězného ligového zápasu na Slavii nosí černou ochrannou helmu.

"Je pravda, že po zápasech jsem trošičku unavenější, to je asi jediná kaňka. Jinak se cítím v pohodě, musím zaklepat, že žádné problémy nejsou. Na helmu si zvykám, mám ji na každém tréninku. Pořád je to něco, co máte na hlavě. Kdo nemá rád čepice, musí si na to zvyknout trošku víc," přiblížil Staněk.

Brankář Staněk patřil mezi lepší hráče českého týmu. Livesport

"Vždycky když byla zima, tak jsem na tréninku musel čepici sundat do pěti minut, protože jsem se v ní cítil blbě. Ale helma je jiná než čepice, je pevnější na hlavě. Samozřejmě ideální to úplně není, ale ani to není žádný velký problém. Fakt mi nejde o to, jak v tom vypadám, ale o to, aby mě to nějak ochránilo. Věřím, že teď v brzké době snad žádnou ránu do hlavy nedostanu," doplnil sedminásobný reprezentant.

Udělalo mu radost, že se na varšavském národním stadionu při chladném počasí hrálo se zataženou střechou. "Když jsme vycházeli z hotelu, tak říkám: ,Ty kráso, ono sněží'. Pak jsem si uvědomil, že je střecha. Takže to byla výhoda," uvedl Staněk.