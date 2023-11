Poláci už staví tým na Euro 2028. Lewandowski? Lidé mu nevěří, už není hrdina, říká novinář

Šance na přímý postup na Euro do Německa je už spíš jen v teoretické rovině. Z posledních pěti zápasů vyhráli Poláci jen dva nad Faerskými Ostrovy. Proti Moldavsku a Albánii nepřesvědčili. Před měsícem navíc sáhli k výměně trenéra a Portugalce Fernanda Santose nahradil Michal Probierz. "U nás není problém trenér, ale hráči," nebere si servítky před pátečním zápasem s Českem (20:45) novinář Arkadiusz Dudziak z webu WP SportoweFakty.

Měla to být kvalifikace, kterou Polsko profrčí jen s drobnými šrámy. Cílem měl být v konkurenci Česka, Albánie či Moldavska přímý postup na evropský šampionát v Německu. "Panuje tu z toho obrovské rozčarování," komentuje situaci novinář Arkadiusz Dudziak. "Všichni už viděli Polsko na Euru. Každý si tu při losu říkal, že jsme vyfasovali nejlehčí možnou skupinu."

Poláci však ze dvou zápasů proti Moldavsku získali jediný bod a prohráli s Albánií i Českem. Pro čtyřicetimilionovou zemi hotové fiasko. Ostuda. Kopnout si do fotbalové reprezentace je stejně jako v Česku i u našich sousedů v kurzu. Obzvlášť v momentě, kdy jsou tamní týmové sporty na výši.

Poslední zápasy Polska. Livesport

"Často je fotbal srovnáván s volejbalem a nevychází z toho dobře. Volejbalisté mají úspěchy, dobrou atmosféru a inspirativní osobnosti. Fotbal? Hrozné výsledky a jen samé skandály," kroutí hlavou Dudziak.

K výsledkové krizi přišla i herní regrese. Polská reprezentace tamní vášnivé fanoušky nebaví! I proto v září od týmu odešel portugalský kouč Fernando Santos a nahradil jej domácí Michal Probierz.

Přesto to podle některých není dostatečné řešení. "Podívejte, většina lidí si tu myslí, že problém není v trenérech, ale v hráčích," vypálí Dudziak. Jedním z těch, kteří jsou nyní na paškále, je především elitní útočník Robert Lewandowski. V kvalifikaci odehrál pět zápasů a vstřelil tři góly. Dva Faerům a jeden Moldavcům.

Dlouhá léta bylo jméno Lewandowski pro polské fotbalové fanoušky svaté. Měl auru nedotknutelné hvězdy. Symbolizoval vyslance země, který se dokázal měřit s nejlepšími hráči planety. Národ na něj byl hrdý. Oblékal kapitánskou pásku, byl považován za lídra. Ovšem tohle všechno je v dnešním Polsku hudbou minulosti.

Osvědčený kanonýr je zpochybňován a lidé se ptají: Je to vůbec ještě náš lídr? Věříme mu? Měl by naši zemi vést zrovna on? A proč? "Lewandowski je pod obrovským tlakem," přiznává polský novinář. "Někteří lidé už si nepřejí, aby byl dál kapitánem národního týmu, protože na to podle nich zkrátka nemá. Lidé v něm nevidí osobnost a tahouna. Nevidí důvod, proč by tomu tak mělo být."

Varšavský rodák je kritizován i za předvedené výkony. Co naplat, že říjen promarodil, a stihl se vrátit, aby byl nápomocný národnímu týmu v posledním utkání. "Lidé nejsou hloupí, vidí, že Lewy za Barcelonu a za Polsko je jiný hráč, což je na jednu stranu pro mě pochopitelné, protože ve Španělsku má daleko kvalitnější servis," klidní emoce Dudziak.

Mezi kritizované hvězdy patří i Arkadiusz Milik. @PGENarodowy

Polská společnost už je jím však otrávená. "Fotbalová obec jej pořád bere, uznává ho jako hvězdu, ale obecně o něm slyšíte celkem drsné a nevybíravé výroky. Dávno už není největší sportovní superstar. Řekl bych, že roli národní hvězdy přebrala tenistka Iga Šwiateková."

Pod palbou kritiků jsou i další. Například útočník Juventusu Arkadiusz Milik dokonce ani neobdržel pozvánku na listopadový sraz. Jeho výkonnost byla podrobena takovému náporu kritiky, že si nový kouč nedovolil známé jméno znovu nominovat.

Probierz raději ukázal na tři nováčky a dalších šest hráčů s minimálními zkušenostmi. Jedním z nich je dokonce Patryk Peda ze třetí italské ligy.

Vesměs se jedná o jména, která trenér zná z působení u výběru do 21 let. Ostatně takové má nový kouč národního týmu i instrukce – omladit, osvěžit a znovu bavit.

"Bylo to potřeba," míní Dudziak a obratem dodává: "Musíme postavit nový tým s výhledem na Euro 2028 či MS 2034. Jestliže tato současná generace selhala, musíme zkoušet nové věci. Nemůže mít strach. Vždyť co může být horšího, než prohrát 2:3 s Moldavskem?"

Tabulka české kvalifikační skupiny. Livesport

K tomu, aby Polsko senzačně postoupilo na Euro bez absolvování baráže, potřebuje porazit Česko a zároveň doufat, že zaváhají ostatní konkurenti. Poláci především doufají, že nezopakují slabý výkon jako v březnu v pražském Edenu, kde i s Lewandowskim v sestavě schytali porážku 1:3.

"Přijde mi, že sice nemáte taková zvučná jména jako jsou u nás Lewandowski či Zieliňski, ale děláte fotbal lépe," srovnává Dudziak Česko s Polskem.

"Na rozdíl od nás máte aspoň stabilní defenzivu a to i přes zápas v Albánii. Jestli u vás někde vidím problém, je to hlavně v tom, že neumíte využít potenciál ofenzivních hráčů a naskytnuté šance," dodává redaktor jednoho z největších polských serverů.