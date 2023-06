Michal Sadílek o nominaci: Reprezentace je to nejvíc, zahrát si za ni s bráchou je sen

ČTK

Za splněný sen označil Michal Sadílek (24) nominaci fotbalové reprezentace na dva červnové zápasy, v níž je poprvé i s bratrem Lukášem (27). Záložník nizozemského Twente se těší, až na sebe při trénincích budou se starším sourozencem pokřikovat a doufá, že spolu nastoupí i na hřišti. To se jakékoliv bratrské dvojici povedlo naposledy v roce 2011.

"Je to splněný sen nás obou. Naše přání je, abychom spolu ukončili kariéru na Slovácku, což je veřejně známé. Že se ale teď můžeme potkat v reprezentaci, je o to sladší, možná si se lvíčkem na dresu zahrajeme spolu. Bylo by to krásné a moc se těším, až na sebe na tréninku budeme hulákat a zažijeme to spolu," řekl Sadílek v rozhovoru pro Fotbalovou asociaci ČR (FAČR).

Bratrská dvojice spolu v reprezentaci naposledy nastoupila v roce 2011, kdy na přípravném turnaji proti Japonsku hráli Roman a Michal Hubníkové. Teď na ně mohou navázat sourozenci Sadílkové. Lukáš ze Sparty, s níž oslavil v květnu titul, byl poprvé v nominaci v březnu, byť zatím start nemá, mladší Michal se do národního celku vrací po zranění.

"Jednou už to bylo na spadnutí, když brácha byl pod trenérem Lavičkou v jednadvacítce na přípravném kempu. Řešilo se, že bych tam možná jel taky, ale protože jsme měli povinnost v devatenáctce, tak to nedopadlo. Neprobírali jsme to, fakt se na to ohromně těším. Bude to pro nás úplně nová věc. Abych řekl popravdě, ještě jsem si to nepředstavoval. Moc si přeju, aby se to stalo," uvedl Sadílek.

Bratrovi o společné nominaci předem neřekl. "Nechávám si to pro sebe. Čekám na to, až se to brácha dozví. V momentě, kdy rozhovor děláme, o tom neví. Ví o tom jenom moje přítelkyně, která je v Nizozemsku se mnou, a Venca Černý. Včera jsme hráli padel a volal nám zrovna trenér (Jaroslav Šilhavý) a sdělil nám, že jsme v nominaci. Jinak z mých blízkých to ještě nikdo neví," prozradil bývalý hráč Eindhovenu či Liberce.

Za národní tým si připsal už 14 startů, kvůli zranění ale za něj naposledy nastoupil před rokem. "Už jsem byl kluky navštívit na hotelu na listopadovém srazu. Na zápase s Polskem jsem byl osobně, po něm i v kabině. Hrozně moc se těším, protože reprezentace je to nejvíc a všichni jsou mí dobří kamarádi. Hrozně se těším na to, až ty zážitky prožijeme spolu," mínil Sadílek.

Čechy nejprve čeká 17. června na Faerských ostrovech utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024, o tři dny později se představí v přípravném duelu v Černé Hoře.