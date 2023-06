Šel jsem si to užít. Ta šance mě hodně mrzí, řekl po debutu v reprezentaci Matoušek

ČTK

Záložník Jan Matoušek (25) neměl z reprezentačního debutu v kvalifikačním zápase o postup na fotbalové mistrovství Evropy na hřišti Faerských ostrovů strach. Utkání, do něhož naskočil v 80. minutě, si šel užít. Mrzelo ho pouze to, že v samotném závěru neokořenil premiérový start v národním týmu brankou. Ocenil Václava Černého (25), jenž se na výhře 3:0 podílel dvěma góly.

"Šel jsem si to užít, je to sen každého. Kdybych byl pos..., nemůžu hrát fotbal. Sezona se nevyvíjela dobře, když jsem byl v Liberci. Přestupem do Bohemky jsem zase ožil a přišla první nominace. Jsem moc rád, že přišel i první start," řekl novinářům pětadvacetiletý Matoušek.

V nastavení ve velké příležitosti přestřelil. "Mrzí mě to hodně, ale taky to nebylo tak lehké. Byl přede mnou docela blízko (brankář Teitur Gestsson), snažil jsem se ho obstřelit, ale netrefil jsem to. To se stane," uvedl někdejší hráč Příbrami, Slavie či Jablonce.

Jan Matoušek měl i šanci skórovat. fsf.fo

Po utkání musel trénovat. "Před zápasem bylo dané, že ti, co budou hrát míň, nebo vůbec, budou mít trénink. Počítal jsem s tím. Trénovat musím, i když se mi samozřejmě nechce," prohlásil Matoušek.

K triumfu na hřišti outsidera vedle autora úvodní trefy Ladislava Krejčího mladšího přispěl dvěma zásahy po povedených ranách k tyči Černý. "Všichni víme, že střelu levou nohou má neskutečnou. V tomhle zápase to jenom dokázal. Myslím si, že málokdo z nás by to takhle trefil," podotkl bývalý mládežnický reprezentant.