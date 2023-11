Souček se chce soustředit na fotbal, aféra spoluhráčů ho mrzí: Netušil jsem, že někam jdou

Kapitán Tomáš Souček (28) věří, že se národní tým po vyřazení Jakuba Brabce (31), Vladimíra Coufala (31) a Jana Kuchty (26) kvůli jejich návštěvě nočního klubu v Olomouci dokáže stoprocentně zkoncentrovat na pondělní závěrečný zápas kvalifikační skupiny proti Moldavsku a vybojuje postup na Euro. Záložník West Hamu na tiskové konferenci uvedl, že o akci tria neměl tušení a dozvěděl se o ní až ráno. Zároveň uvedl, že je v pořádku po zranění z pátečního duelu v Polsku, po němž mu lékaři zašili čtyřmi stehny krvavé šrámy na hlavě.

"Chceme se plně koncentrovat na zítřejší utkání po tomhle nešťastném incidentu. Už se k tomu nechceme vracet a celý tým se chce plně soustředit. Máme tu plno skvělých hráčů, kteří se chtějí soustředit jen na zítřejší zápas," řekl Souček.

Prý neměl sebemenší tušení o tom, že trojice opor vyrazila na diskotéku. "Budu upřímný, o té akci jsem nevěděl. Nevěděl jsem, že se někam šlo. Dozvěděl jsem se to ráno, když jsme všichni měli jít do místnosti a řešit interní věci. Pak jsem se to dozvěděl i od kluků, kteří říkali, jakou udělali chybu a že jí litují," uvedl Souček.

"Všechny nás to mrzí, mě jako kapitána hodně, protože si stojím za zásadami. Nakonec největší trest je to pro ně, chtěli tady s námi být a udělat společný cíl. Je to nešťastná věc. I já jako kapitán jsem k tomu něco měl, řekli jsme si to všichni, s hráči i s realizačním týmem. Odpověď bych nechal mezi námi," doplnil český kapitán, který v pátek gólem zajistil českému mužstvu remízu 1:1 v Polsku.

Ve Varšavě krátce před polovinou druhého dějství dostal od protihráče nešťastný úder kopačkou do hlavy, musel být dvakrát ošetřován a utkání dokončil s obvazem. Po zápase mu reprezentační lékaři sešili rány čtyřmi stehy.

"Souboj v Polsku byl dost nepříjemný. Jsem rád, že doktoři udělali skvělou práci a mohl jsem zápas dohrát. Po zápase mě sešili. Samozřejmě není to ideální, lepší je to nemít," řekl Souček, který přemítal, zda v pondělí bude muset nastoupit i s ochranou hlavy. "Dnes v tréninku budu trénovat takhle, jak jsem. Zítra v zápase asi už bude potřeba něco na to dát. Ještě se pobavím s doktory, co bude nejlepší varianta. Možná si už i dnes zkusíme, jak to půjde, abych se co nejlíp připravil k zápasu," dodal Souček.

Jeho celek má na druhém místě skupiny dvoubodový náskok před Moldavskem a k postupu na Euro mu stačí neprohrát. "Víme, že bude vyprodáno. Tak věříme, že celá Olomouc nás požene k tomu, abychom zvládli náš cíl, postup. Věřím, že my jim to vrátíme na hřišti. Sice by nám stačila remíza, ale my jim to chceme vrátit naším vítězstvím," řekl Souček.