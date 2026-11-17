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Z ceremoniálu vzejde 12 skupin, z nichž přímo na závěrečný turnaj postoupí jen vítězové a osm nejlepších celků ze druhých pozic. Zbylá čtyři mužstva na druhých příčkách se zapojí do březnové baráže. I proto bude důležité sledovat nejen první koš, nýbrž i třetí, kde jsou v podobě Ukrajiny, Polska nebo Skotska zcela srovnatelní soupeři s Českem.
Pro mužstva, která v kvalifikační skupině skončí třetí a hůře, se naděje na závěrečný turnaj rozplyne. Češi ještě nikdy v éře samostatného státu na mistrovství Evropy nechyběli. Vzhledem k tomu, že už v Lize národů skončili a netýká se jich březnová baráž, je víc než pravděpodobné, že budou umístěni do pětičlenných skupin, které budou rozehrány už za čtyři měsíce. V praxi to znamená, že by jim přibyl jeden soupeř z pátého koše, kde se skrývá i záludný Ázerbájdžán.
A teď rébus s Chorvatskem. I to čistě na základě pravděpodobnosti nejspíš zamíří do pětičlenné skupiny. Ty se čtyřmi účastníky (bude jich šest) jsou totiž určeny pro vítěze play off Ligy národů, v němž nedělní přemožitelé Česka nehrají. Zbývají jim tedy jen dvě možnosti na méně početnou skupinu, zato šest na tu s víc týmy.
V nich se z druhého koše počítá s Českem, Švýcarskem, Rakouskem, Švédskem, Tureckem a Severním Irskem. Ti všichni totiž na jaře už nebudou účinkovat v Lize národů. Podle twitterového účtu footballmeetsdata tak má Chorvatsko šanci zhruba 15 % na to, že se opět setká se svěřenci Santiho Denii. Nejlepším čtyřem týmům v osudí (což jsou postupující v play off LN) se naopak Češi vyhnou.
Pořád však mohou vedle Chorvatů dostat Itálii, Norsko nebo jednoho z poražených čtvrtfinalistů play off LN, které se bude losovat v pátek. Vzhledem ke druhému místu Španělů se mistři světa sejdou ve dvojici buď s Německem, Francií či Portugalskem, z čehož vzejde jako poražený extrémně silný protivník.
Radovat se mohou po reprezentačním podzimu na Maltě, která má díky pondělní remíze na Gibraltaru blízko na Euro, což by byla prvotřídní senzace. Jako vítěz skupiny LN, v níž ovládla tu nejnižší úroveň, bude mít v případě neúspěchu v kvalifikaci (kterou ještě nikdy neprošla) velmi pravděpodobně šanci na reparát v play off.
Aktuálně 161. tým žebříčku FIFA by tak musel k cestě mezi elitu zvládnout už jen dva zápasy – semifinále a finále play off. Stejným způsobem se před šesti lety dostala mezi elitu Severní Makedonie, minule zase Gruzie…
Rozdělení do košů
Koš 1: Španělsko, Francie, Anglie, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Německo, Itálie, Chorvatsko, Norsko, Dánsko, Řecko.
Koš 2: Švýcarsko, Rakousko, Turecko, Švédsko, Maďarsko, Wales, Srbsko, Slovinsko, Česko, Irsko, Bosna a Hercegovina, Severní Irsko.
Koš 3: Ukrajina, Polsko, Skotsko, Slovensko, Rumunsko, Albánie, Island, Gruzie, Severní Makedonie, Kosovo, Izrael, Černá Hora.
Koš 4: Finsko, Bulharsko, Bělorusko, Lucembursko, Arménie, Estonsko, Kazachstán, Faerské ostrovy, Kypr, Lotyšsko, Moldavsko, San Marino.
Koš 5: Ázerbájdžán, Litva, Malta, Andorra, Gibraltar, Lichtenštejnsko.