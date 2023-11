Veškerý tlak bude na soupeři, očekává kouč Moldavanů. Češi si dle něj poradí i bez tria opor

Když trenér Serghei Clescenco (51) s fotbalisty Moldavska vstupoval v březnu do kvalifikace mistrovství Evropy, ani by nepomyslel na to, že s nimi před závěrečným zápasem skupiny proti českému týmu bude stále ve hře o postup. Šestý nejhorší evropský celek žebříčku FIFA potřebuje k senzační premiérové účasti na závěrečném turnaji v pondělí v Olomouci nad jasným favoritem zvítězit, moldavský kouč však věří, že se to může podařit. Na tiskové konferenci zároveň uvedl, že na Hané bude mít v hledišti své české kamarády.

"Určitě jsem před začátkem kvalifikace nečekal, že před posledním zápasem budeme hrát o postup. My jsme to brali postupně. Od začátku jsme nemysleli hned na to, co bude na konci. A vidíte, jak se to vyvinulo. To je na fotbale to zajímavé, že vás vždy něco může překvapit," uvedl Clescenco.

Už teď Moldavané zažívají nejlepší kvalifikaci. Stejně jako český tým dosud jen jednou prohráli a ze čtvrtého místa skupiny ztrácejí na svěřence Jaroslava Šilhavého dva body. Na šampionát v příštím roce v Německu je pošle jen vítězství.

Čechům stačí k postupu na Euro bod. Livesport

"Samozřejmě všichni víme, jak těžký zápas to bude, protože Česká republika je velmi silným soupeřem. Myslím, že to bude zajímavý zápas. Víme, že Česku by stačila remíza, ale my půjdeme jedině za vítězstvím a historickým postupem. Snažíme se nepodlehnout tlaku, škodí to. Veškerý tlak bude na soupeři," mínil Clescenco.

"Pokud by se to povedlo, byly by v naší zemi velké oslavy. Byl by to historický moment, my bychom postoupili poprvé, zatímco Češi už to dokázali hodněkrát. Bylo by to asi u nás velké," doplnil s úsměvem kouč, který vede reprezentaci od předloňského roku.

V Olomouci bude mít nečekaně i osobní podporu. "Těší mě, že jsem tady v České republice. Je to velice krásná země s velmi zajímavou historií. Mám tu kamarády a dokonce žijí tady v Olomouci. Takže zítra přijdou na zápas," uvedl Clescenco.

Poslední zápasy Moldavska. Livesport

Nikterak neřeší fakt, že českému týmu vypadly z týmu tři opory Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta, kteří byli vyřazeni z mužstva poté, co v sobotu navštívili diskotéku. "Tahle otázka není o fotbale. Myslím, že je to čistě věc soupeře, jak se s tím vyrovnají. Záleží hlavně na nich. Navíc v českém týmu jsou další schopní hráči, kteří je budou moci nahradit," řekl Clescenco.

"Sám nevím, jak bych se přesně zachoval. Určitě by reakce byla negativní, to je jasné. Věřím, že naši hráči si uvědomují, jak důležitý zápas nás čeká, a slavit půjdou až po něm," vtipkoval trenér.