Z nejlepšího ligového střelce je ženáč. Jurečka chce navázat na formu i v reprezentaci

ČTK

Václav Jurečka (28) zažívá jedno z nejlepších období. Slávistický útočník se díky drtivému závěru nedávno skončeného prvoligového ročníku stal nejlepším střelcem soutěže a dosažením 20 branek si splnil jeden z předsezonních cílů. V minulém týdnu si pak v Beskydech užil svatbu. Věří, že si pohodu přenese i do reprezentace, kterou čekají zápasy v sobotu na Faerských ostrovech a o tři dny později v Černé Hoře. fotbal

"Svatba byla parádní. Měli jsme to na krásném místě u Frenštátu pod Radhoštěm v takovém úzkém rodinném kruhu, i tak se tam sešlo kolem 80 lidí. Myslím, že všichni si to užili. Budu na to mít krásné vzpomínky," řekl Jurečka.

"Ideální období. Myslím, že i manželka je teď hodně spokojená. Srší z ní štěstí, za což jsem rád. I to vám na hřišti pomůže, že doma v rodině máte pohodu. Takže uvidíme, co to přinese v sobotu," doplnil s úsměvem útočník, který od novinářů během reprezentačního srazu převzal cenu pro nejlepšího střelce ligové sezony.

Po posledním kole nadstavbové skupiny o titul se dostal do čela tabulky kanonýrů o gól před brněnského Jakuba Řezníčka, kterého o den později čekal závěrečný duel v bojích o záchranu.

Nejbližší program české reprezentace Livesport

"Když hrálo poslední zápas Brno, byl jsem zrovna s rodiči na obědě. Nějakým způsobem jsme to sledovali. Ne že bychom na to úplně koukali, ale měli jsme to trochu v povědomí. Nějaké pivko potom bylo. Takže jsem rád, že i ten čas, který rozhodoval, jsem strávil s rodinou."

Ještě před nadstavbou měl na kontě jen osm branek a na Řezníčka ztrácel 11 gólů. V následujících pěti zápasech ale skóroval dvanáctkrát a ve dvou duelech včetně závěrečného kola si připsal hned čtyři trefy.

"Vždy před sezonou mám pět šest cílů, které bych chtěl v průběhu sezony splnit. Nebudu lhát, měl jsem 20 gólů napsaných hned před sezonou. Takže nakonec se mi to splnilo, i když jsem v to už moc nedoufal," připustil Jurečka.

Euro, tabulka kvalifikační skupiny E Livesport

O zisku trofeje pro krále střelců začal reálně uvažovat po předposledním kole v Olomouci, po němž mu chyběly na Řezníčka tři branky. "Jak jsme hráli v Olomouci a přišli po zápase do kabiny, kluci mi hned říkali, že tu korunu musím zkusit. Dá se říct, že v posledním zápase (se Slováckem) hrál na mě celý tým, za to jim děkuju."

Trofej pro nejlepšího střelce by vyměnil za zisk titulu, který Slavii v souboji se Spartou těsně unikl. "Vždy to tak je, ta individuální trofej je druhořadá. V první řadě mám vždy tým. Strašně dlouhou dobu jsem kousal to, že jsme titul nezískali. Bohužel jsme si to prohráli v těch derby. Ať už remíza 3:3 nebo prohra 2:3 gólem z penalty. To nás stálo hodně bodů."

Po životní sezoně v lize ho čeká ještě červnový program za reprezentaci, kde zatím při pěti startech gól nedal. "Nějaká pauza (po ligové sezoně) byla, nebudu lhát. Měl jsem svatbu, takže nějaká příprava na reprezentaci šla trochu stranou. Každopádně teď máme týden na to, abychom se dostali do optimální formy. Uvidíme, co trenéři vymyslí se sestavou. Já budu jen rád, když nastoupím a zkusím navázat na to, u čeho jsem skončil," dodal Jurečka.