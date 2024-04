Plzeň – Fiorentina: Barák spoluhráče varoval před bouřlivou kulisou v Plzni

Záložník Fiorentiny Antonín Barák (29) se už nemůže dočkat úvodního čtvrtfinále Evropské konferenční ligy v Plzni. Český reprezentant bude mít v Doosan Areně rodinu, známé i řadu kamarádů a těší se, že spolu s nimi zažije krásný zápas. Před utkáním se ho na Viktorii ptali někteří spoluhráči, upozorňoval je především na vyhlášenou atmosféru, která na západě Čech tradičně panuje. Na tiskové konferenci zároveň uvedl, že je pro něj velkou motivací zopakovat s Fialkami loňskou finálovou účast.

"Samozřejmě se na tento zápas moc těším. Bude to skvělé. Hrát doma před, dejme tomu, i trošičku vlastními fanoušky je pro mě příjemné. Hrozně jsem se sem těšil. Čekám velice náročný zápas, protože znám sílu Viktorky. Vím, jak je tady doma silná. Potvrdila to i teď v Evropě, kde v této sezoně ještě neprohrála. Jsme na to připravení," řekl Barák.

V hledišti Doosan Areny bude mít osobní podporu. "Pár lístků jsem zařizoval. Takže tu budu mít spoustu kamarádů, rodinu, známé. Ti se taky na zápas těší. Myslím, že všichni tím zápasem žijí a už se nemohu dočkat zítřejšího večera," doplnil bývalý hráč Příbrami, Slavie Praha, Udine či Verony.

O Viktorii hovořil s některými spoluhráči: "Bavil jsem se o tom s trenérem, realizačním týmem, se spoluhráči. Na pár poznatků se mě chtěli zeptat, ale jelikož dnes informovanost a zdroje jsou takové, že každý už si dokáže sehnat o týmu úplně cokoliv, tak to bylo spíše takové potvrzení. Abych je trochu utvrdil v jejich názoru, který byl samozřejmě správný, protože všechny informace o soupeři už měli. Takže to nebylo ani tolik třeba."

"Chtěli se spíše zeptat tady na atmosféru, jak to tady fotbalem žije. Tak jsem jim říkal, že nás z tohohle hlediska nečeká nic jednoduchého. Vím, jakou atmosféru tady dokážou fanoušci udělat. I na to budeme připraveni, i na to se těším. Očekávám krásnou atmosféru a, doufám, i krásný zápas," doplnil Barák, který ve Florencii působí od předloňského léta.

Se svým klubem se představí v Česku po necelém roce, loni na začátku června s ním prohrál ve finále Konferenční ligy v pražském Edenu s West Hamem 1:2. "Zkusit zase postoupit takhle daleko je pro nás obrovskou motivací. Chceme dojít co nejdál. Ta možnost tady je, pořád jsme ve hře. Dokud jste v jakékoliv soutěži nebo turnaji, šance furt žije, ať hrajete s kýmkoliv," konstatoval.

"Koukáme se teď hlavně na čtvrtfinále s Plzní. Chceme být úspěšní, věříme si. Věříme, že máme na to zase dokráčet aspoň tam, kam jsme došli minulý rok. Myslím, že i to, že jsme minulý rok prohráli dvě finále (v EKL a domácím poháru) nám dalo ještě větší hlad po úspěchu. Zopakovat to a dojít aspoň do stejné fáze soutěže jako loni. Máme super motivaci. Teď už bude záležet jen na nás, jak budeme schopni na hřišti zužitkovat aktuální formu," doplnil Barák.

Livesport Daily #233: Svátek, přijede Fiorentina. Plzeň může zamíchat i bojem o titul, říká Rosa. Livesport

Před výsledky Plzně na evropské scéně má respekt. "Viktorka se poprvé dostala do čtvrtfinále evropského poháru, což říká vše. Určitě chtějí tento rekord ještě překonat. Udělají vše možné, aby proti nám uspěli. To samé chceme udělat i my. Máme respekt vůči soupeři, ale jsme tady proto, že chceme za každou cenu postoupit. Jsme na zítra připraveni na sto procent. Čeká nás velký zápas, chceme předvést co nejlepší výkon, abychom si do odvety ve Florencii odvezli pozitivní výsledek," dodal Barák.