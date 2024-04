Plzeň – Fiorentina: Pro Koubka je čtvrtfinále EKL největší výzvou kariéry

Trenér Plzně Miroslav Koubek (72) považuje nadcházející čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Fiorentinou za největší výzvu kariéry. Zkušený kouč označil finalistu minulého ročníku za dosud nejtěžšího soupeře v pohárové sezoně a velkého favorita. Na tiskové konferenci nevyloučil start křídelníka Jhona Mosquery (33), který kvůli zranění hlavy vynechal poslední dva soutěžní zápasy.

Viktorii čeká první účast ve čtvrtfinále v evropských pohárech v klubové historii. "Je to krásná a zajímavá práce připravovat mužstvo na takhle věhlasného soupeře. Pravděpodobně je to v mé kariéře největší utkání nebo výzva. Mám jen pocity natěšenosti, výzvy a radosti, nikoliv strachu. Obavy do sportu nepatří. Chci, aby takto přemýšlel i tým," řekl Koubek před čtvrtečním úvodním domácím duelem.

Jeho celek v součtu s kvalifikací v předchozích 14 zápasech této sezony Konferenční ligy neprohrál a v 11 případech udržel v základní době čisté konto. "Fiorentina pochopitelně bude z těch mužstev, na která jsme narazili, nejlepší. Ani to nemůže být jinak. Se vším respektem k Servette Ženeva považuji italského soupeře za lepší tým. Ve čtvrtfinále už nenarazíte na papírově snadného soupeře, to je nesmysl."

"Fiorentina je favorit dvojutkání, o tom skutečně nemůže být pochyb. Je to účastník Serie A, špičkové italské mužstvo. My jsme tým z české ligy. Už tímto jsou dané určité argumenty. Ve fotbale ale teoreticky papírově lepší nemusí vždy vyhrát a my se o to pokusíme," doplnil nejstarší kouč české ligy.

Před zápasem řeší, koho nasadit na pozice halfbeků, neboť mu na tomto postu bude několik hráčů chybět. Kvůli trestu za žluté karty bude scházet Jan Kopic, na soupisce pro EKL nefigurují Cheick Souaré s Milanem Havlem, o víkendu se vážně zranil Jan Sýkora a po nedávném úderu do hlavy měl potíže Mosquera.

"Úplně bych nechtěl odkrývat karty. Není žádným tajemstvím, že určité personální problémy máme. Je konec sezony, to má každé mužstvo. Představoval bych si v tuto chvíli kompletnější kádr. Náš realizační tým má trochu redukovanou možnost do toho v zápase sahat. Nicméně moje celoživotní heslo je: 'Pokud je nás jedenáct, jsme kompletní'," uvedl Koubek. Nevyloučil Mosquerův návrat. "Zatím bych to nechal otevřené," doplnil Koubek.

Pokud by poslední český zástupce v pohárové sezoně uhrál ve dvojzápase s Fiorentinou aspoň bod, zajistil by tuzemským klubům desáté místo v žebříčku koeficientů UEFA a pro přespříští ročník místo v hlavní fázi Ligy mistrů pro šampiona.

"Byli bychom rádi, kdybychom pomohli českému fotbalu. Ale hlavně chceme pomoci sami sobě. Ten bodík se dal udělat i v jiných zápasech i jinými mužstvy. Nechceme to mít jako nějaké břemeno. Byli bychom rádi, ale nebyli jsme v pohárech jediní," podotkl Koubek.

Fiorentina se podle něj herním stylem trochu vymyká italskému pojetí. "Když jsem viděl jejich poslední zápas s Juventusem Turín (prohra 0:1), tak v dané chvíli měl ke klasickému italskému fotbalu blíže Juventus. Tento jakýsi klasicismus eliminoval Fiorentinu. Dá se říct, že Fiorentina se trochu vymyká. Chce hrát útočně, aktivně, je výborná v držení míče, tento způsob hry se mi líbí. Každý hráč Fiorentiny má vysokou úroveň a úžasné kvality," poznamenal Koubek.

Ocenil také českého záložníka Fialek Antonína Baráka. "Tonda je ofenzivní hráč se skvělým myšlením, skvělou střelou, průnikovou přihrávkou, výbornou hrou hlavou. Jeho předností je ofenziva, kreativita," vyjmenoval Koubek.

Viktoria podle něj bude muset zahrát na hranici možností, aby uspěla. "Každý jedinec musí podat nadstandardní výkon z pohledu individuálních dovedností, z pohledu týmové taktiky. Musíte se opřít o skvělý výkon brankáře. Výsledkem by mělo být snažit se eliminovat největší zbraně soupeře a využít ty vlastní," uvedl Koubek.