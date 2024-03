Servette – Plzeň: Odveta bude o detailech, myslí si Červ

Plzeňský záložník Lukáš Červ (22) v rozhovoru s novináři přiznal, že prožil ve čtvrtek v Ženevě fyzicky velmi náročnou premiéru v evropských pohárech. Úvodní utkání osmifinále Evropské konferenční ligy mezi Viktorií a domácím Servette (0:0) bylo plné osobních soubojů a taktických faulů, a právě fotbalista byl častým terčem nedovolených zákroků.

"Náročné utkání, hodně o běhání. Servette je velmi soubojové a organizované mužstvo, což jsme ale věděli, trenéři nás na to dobře připravili. Musím říct, že to byl masakr, soupeř jakoukoliv naši akci přerušil už v zárodku taktickým faulem," řekl Červ.

"Sám jsem soubojovější hráč, ale samozřejmě si chce člověk občas zahrát i fotbal. I když to na mě nebyly žádné hrozné fauly. Akorát na konci prvního poločasu mohl dostat jejich útočník (Guillemenot) druhou žlutou kartu, tam mě trefil po odehrání míče," podotkl mladý středopolař.

Individuální statistiky Lukáše Červa. Opta by Stats Perform / Viktoria Plzeň

Červ se po zimním přestupu z pražské Slavie postupně zařadil do základní sestavy, v níž odehrál poslední čtyři z dosavadních šesti jarních zápasů. Po čtvrtečním utkání mohl poprvé srovnávat evropské poháry s českou nejvyšší soutěží.

"Oproti lize to dnes bylo hodně jiné v tom velkém množství soubojů, to byl nesmysl," usmíval se Červ. "Nepřidalo tomu ani hřiště, v Plzni máme lepší. Ale když soupeř prostřídal, tak tam poslal i kvalitu. Takže to mělo i tempo, fanoušci fandili. Jinak to nebyl až takový rozdíl," doplnil bývalý hráč Liberce a Pardubic.

Jeho tým čeká v neděli střetnutí s lídrem české ligy Spartou a následně další důležitý domácí zápas, odveta proti Servette. "Zregenerujeme se ještě v Ženevě, i proto se vracíme až v pátek. Přiletíme, potrénujeme a věřím, že na Spartu budeme zase připravení. A že zvládneme i odvetu, bude to o detailech," dodal Červ.