Servette – Plzeň: Rozhodne jediný gól, myslí si trenér Koubek

Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) po bezbrankové remíze v Ženevě proti Servette ocenil bojovný výkon soupeře i defenzivu obou týmů. Podle trenéra se v úvodním duelu osmifinále Evropské konferenční ligy potvrdily předpoklady a o postupujícím do čtvrtfinále může za týden v odvetě na západě Čech rozhodnout jediný gól. Na pozápasové tiskové konferenci rovněž uznal, že výsledek 0:0 je pro jeho mužstvo před domácím utkáním příznivý.

"Musím ocenit Ženevu, jaký vytvářela fyzický tlak, jak hrála agresivně, intenzivně, dynamicky. Pro naše kluky to nebylo vůbec lehké, soupeři na ně neustále doráželi. Někdy až za hranou, byla tam i krvavá zranění. Přesně takové utkání jsme i očekávali," řekl Koubek novinářům.

Viktoria prošla skupinovou fází bez ztráty bodu a na evropské scéně vyhrála posledních 11 utkání, ve čtvrtek ale sérii neprodloužila. Duel na Stade de Genéve před více než 15 tisíci diváků nabídl řadu osobních soubojů a minimum gólových šancí.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"První poločas jsme měli defenzivní stránku výkonu naprosto pod kontrolou a dokázali jsme se i prokousávat do šancí, byly tam takové náznaky. Nutno říct, že proti výborné defenzivě. Ve druhé půli prospěla střídání více domácím, našim hráčům se vstup z lavičky úplně nepodařil. Soupeř postupně nasadil do hry kreativnější hráče, dobře víme, kdo jsou Cognat nebo Antunes," zmínil Koubek střídající ofenzivní záložníky.

"I díky kreativním hráčům se soupeř dostával více do tlaku. Navíc využil i dvou momentů, kdy jsme kvůli ošetřování hráli o deseti. My neudrželi vepředu míč, v ofenzivě jsem od nás očekával víc," podotkl Koubek s tím, že byla znát absence ofenzivního univerzála Pavla Šulce. Nejlepší střelec české ligy nehrál kvůli trestu za tři žluté karty. "Chyběl nám, přidává technickou nadstavbu. Dokáže podržet míč, obejít hráče," podotkl bývalý kouč Hradce Králové, Slavie, Mladé Boleslavi nebo Ostravy.

Západočeši udrželi v hlavní fázi soutěže šesté čisté konto, Servette neinkasoval v pátém soutěžním utkání v řadě. "Obranu mají propracovanou, jsou v ni velice důslední. Ženeva nedostává góly, ale ani my. Do Plzně si vezeme dobrý výsledek a věřím, že vynikající defenzivní výkon umocníme i zlepšenou ofenzivou. Nečeká nás lehké utkání, možná to bude o jedné brance. Doma jsme ale hodně silní, půjdeme do toho naplno," uvedl Koubek.

Oba celky čekají před osmifinálovou odvetou těžké zápasy v lize. Plzeň přivítá v neděli lídra nejvyšší soutěže Spartu, Servette hraje doma v lokálním derby s Lausanne. "Týmy mají náročný program, my dokonce hypernáročný. Je to další výzva. Spartu odehrajeme naplno, nějaký hluboký kalkul od nás nečekejte," dodal Koubek k možné rotaci sestavy.