Sparta, Slavia a Plzeň v evropských pohárech: Vzpomínky, data i pohledy zvenčí

Co neminout před zápasy pražských "S" a Plzně. Vzpomínky, data i pohledy zvenčí

Do akce se pouští i pražské týmy.

Z českého pohledu je tu další velký fotbalový čtvrtek. V akci budou v rámci Evropské ligy obě pražská "S" a v obou případech proti nim budou stát giganti světového fotbalu. Sparta totiž na Letné od 18:45 přivítá anglický Liverpool, Slavia se zase od 21 hodin pustí do akce na San Siru, kde vyzve AC Milán. A zapomenout se nesmí ani na Plzeň, která se v rámci Evropské konferenční ligy představí na hřišti Servette Ženeva. Co ukazují data? A jak se před zápasem cítí aktéři? Nejen na tyto otázky přináší před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Podaří se českým klubům v pohárové Evropě předvést další skvělé výkony a nakročit do čtvrtfinále? Minimálně v případě Sparty a Slavie to bude pořádně těžký oříšek, los jim totiž nadělil soupeře z kategorie nejtěžších.

Zvládnou svěřenci Briana Priskeho proti Liverpoolu opět využít domácího prostředí? Dokáže Slavia konečně vyhrát v Itálii? Redakce Livesport Zpráv věnovala všem utkáním speciální pozornost, abyste se v informacích zorientovali, využijte tento speciální rozcestník.

Sparta

Sotva vešel do tiskového střediska na Letné, bylo znát, že se v místnosti něco změnilo. Charisma z trenéra Jürgena Kloppa (56) tryskalo, aniž by cokoliv řekl. A když tak učinil, většinou pobavil všechny všudypřítomné novináře ze všech koutů Evropy. "Ale nejsme tu, abychom si vykládali a vzpomínali na staré známé, jde tu především o důležitý zápas," připomněl německý kouč, že staří známí z Liverpoolu či Borussie Dortmund musí jít ve čtvrtek stranou.

Když Sparta naposledy na Letné hostila Liverpool, bylo mu pouhých jedenáct let. Dnes je Ladislav Krejčí (24) kapitánem Letenských a bude chtít ve čtvrtek anglický TOP klub pokořit. "Z toho prvního zápasu si moc nepamatuji. Sparťanem jsem se stal až ve dvaceti, předtím jsem byl zbrojovák, takže nyní si to užiju mnohem víc," usmívala se opora Pražanů na předzápasové tiskové konferenci.

Porovnání klíčových stoperů. Livesport

Jako hráč čelil Liverpoolu v dresu Portsmouthu třikrát. A ve všech případech odcházel Brian Priske (46) ze hřiště jako poražený. Nyní to chce klubu z Anfield Road vrátit jako kouč Sparty. "Nemám na ně dobré vzpomínky," ušklíbl se na středeční předzápasové tiskové konferenci dánský trenér.

Liverpool a jeho forma v posledních zápasech. Livesport

Na Anfieldu strávil přes sedm let. A i po konci kariéry se tam rád vrací. Klub na něj nezapomněl – z Patrika Bergera (50) mají fanoušci z města Beatles pořád radost, když válí na benefičních zápasech starých gard. Pro mnohé je jednou z ikon starých časů. Když ale los osmifinále Evropské ligy svedl Liverpool a Spartu proti sobě, bylo to pro bývalého záložníka Reds něco speciálního.

Anglická redakce Livesport Zpráv se podívala na to, jak se Reds daří od začátku letošní sezony a přidala několik zajímavých postřehů. Skvěle hrající mladíci, přestavba záložní řady, kde září Mac Allister, Szoboszlai či Gravenberch, ale i hloubka kádru, který má německý kouč k dispozici, poskytuje Kloppovi ideální příležitost zakončit svou vládu plnou trofejí dalším cenným kusem.

Liverpoolu se daří na všech frontách. Profimedia

Slavia

Trenér Stefano Pioli (58) připustil, že s AC Milán nemůže pomýšlet na nic jiného než na celkové vítězství v Evropské lize, už nadcházející osmifinále proti Slavii ale podle něj bude hodně náročné. Pražany považuje za pohárově zkušený tým, který hraje ve velkém tempu a často mění sestavu. Na tiskové konferenci před čtvrtečním úvodním domácím zápasem na San Siru také ocenil kouče červenobílých Jindřicha Trpišovského a připomněl, že vršovický tým v letech 2019 a 2021 dovedl až do čtvrtfinále soutěže.

Aktuální forma mužstva. Livesport

Na přelomu 80. a 90. let minulého století nebylo slavnějšího fotbalového dresu. Vždyť borci v trikách se svislými červenými a černými pruhy válcovali Evropu, Van Basten a spol. se pětkrát během sedmi let prostříleli do finále prestižní Ligy mistrů. Jenže každá moderní epocha tradice mění nebo rovnou ruší. A tak si v Miláně, věhlasném městě módy, nechali zhotovit zcela převratnou kolekci dresů. Hráči AC v nich mohou vyběhnout v některém ze dvou zápasů osmifinále Evropské ligy proti Slavii.

Když se řekne AC Milán, mnozí vidí hlavně mužský tým. Málokdo ale tuší, že silnou stopu tvoří v elitním ženském týmu Rossoneri tři české fotbalistky. Kamila Dubcová (25) má dokonce výsadu, nosit na zádech číslo 10. A jelikož opora české fotbalové reprezentace před přestupem do Itálie hrávala za Slavii, je pro ni střet sešívaných se slavnou italskou značkou velké téma.

Není to příjemný pohled. Slavia v Itálii v evropských pohárech odehrála sedm zápasů a hned šestkrát se zpět do Česka vracela poražená. Jedinou výjimkou byla bitva s Interem Milán v Lize mistrů, v níž sešívaní vybojovali cennou remízu 1:1. Nyní se na San Siro vrací s jasným cílem. Zlomit italské prokletí a vybojovat před odvetou osmifinále Evropské ligy proti AC Milán co nejpříznivější výsledek.

Slavii v úvodním chybí záložníci Petr Ševčík (29) a Christos Zafeiris (21). Ani jeden z tvořivých středopolařů se nestihl dát zdravotně do pořádku a s týmem do Itálie neodletěl. Asistent trenéra Pražanů Zdeněk Houštecký (52) předpokládá, že ostatní hráči z pohárové soupisky budou k dispozici. Fit by tak mohl být jiný záložník Conrad Wallem (23), jenž vynechal nedělní ligové derby na Spartě, kde se rivalové rozešli smírně bez branek.

AC Milán vypadl v prosinci z Ligy mistrů, v lednu z italského poháru a v domácí Serii A ztrácí na první příčku už 16 bodů. Byl to sám trenér Stefano Pioli, kdo jako první přiznal, že boj o mistrovský titul je už letos ukončený. A tak pomineme-li hlídání pozic, ze kterých se bude postupovat do dalšího ročníku Ligy mistrů, čekají nyní na Rossoneri dvě opravdová finále. Soupeřem je pro italské kluby vždy nepříjemná Slavia Praha a italská redakce Livesport Zpráv se podívala, v jakém stavu velkoklub aktuálně je.

Co vymyslí Pioli na Slavii? Profimedia

Plzeň

Trenér Servette Ženeva René Weiler věří, že se proti Plzni nebude opakovat scénář z podzimních utkání proti Slavii. Švýcarští vicemistři ve skupině Evropské ligy podlehli po jednoznačném průběhu Pražanům doma 0:2 a venku 0:4. Podle zkušeného kouče udělal jeho tým od té doby výkonnostní pokrok a je na úvodní čtvrteční duel na Stade de Genéve dobře připravený.

Poslední výsledky Servette. Livesport

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek před čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské konferenční ligy na hřišti Servette Ženeva soudí, že o vítězi dvojzápasu rozhodnou maličkosti. Podle zkušeného kouče se střetnou dvě podobná mužstva s dobrou organizací hry a pevnou defenzivou, kterou švýcarští vicemistři oproti dvěma podzimním porážkám se Slavií v Evropské lize (0:2 a 0:4) výrazně zlepšili. Západočeši budou usilovat o premiérový postup do čtvrtfinále v pohárech, dvojzápas proti švýcarským vicemistrům zahájí bez "vykartovaného" nejlepšího střelce české ligy Pavla Šulce.