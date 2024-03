Člověk z Basileje opět úřadoval. Barák potvrdil, že je gólový žolík i na oraništi

Když trenér Fiorentiny Vincenzo Italiano potřebuje zlomit zápas v závěrečných minutách, ví, na koho ukázat. Český reprezentant Antonín Barák (29) ve čtvrtek v budapešťském azylu izraelského Maccabi Haifa rozhodl o výhře hostů 4:3 v páté minutě nastavení a poněkolikáté potvrdil, že dokáže dávat důležité góly i přes omezenou minutáž, kterou od manažera dostává.

V kalendáři se píše datum 18. května 2023 a Fiorentina v Basileji hraje o postup do prvního evropského finále po dlouhých 33 letech. Úvodní zápas na domácím hřišti Fialkám nevyšel, ve Švýcarsku tak potřebují stáhnout jednobrankové manko. To se v 72. minutě daří Nicólasi Gonzálesovi, jehož druhá branka v zápase posílá zápas do prodloužení.

Na jeho druhou polovinu trenér Italiano střídá vysíleného Giacoma Bonaventuru a na hřiště posílá Baráka. Fiorentina tlačí, kýžený gól ale stále nepřichází. Na tabuli běží již desátá minuta nastavení, když se míč odráží k českému záložníkovi. Ten neváhá a levačkou ho posílá za bezmocného brankáře Marwina Hitze. V euforii svléká dres a běží se radovat s fanoušky. Ví, že vysněné pražské finále Evropské konferenční ligy už jeho tým nemůže minout.

Střih do března 2024.

Fiorentina se v Budapešti trápí s izraelským Maccabi Haifa. Druhý tým izraelské ligy hraje kvůli napětí na Blízkém východě osmifinále konferenční ligy v azylu, italskému konkurentovi je však i přes to vyrovnaným soupeřem. Deset minut před koncem domácí drží nadějnou remízu 3:3 a myslí na velké překvapení. V osmdesáté minutě ale přichází zlom. Angolan Show vidí druhou žlutou kartu a trenér Italiano vycítí šanci.

Do středu záložní řady posílá Baráka a český záložník se ihned zapojuje do obléhání branky Maccabi. V posledních sekundách pětiminutového nastavení si na již dost poničeném trávníku přebírá míč a střelou pod břevno rozhoduje o výhře severoitalského celku.

"Jsem rád, že to vyšlo. Chtěli jsme se do Florencie vrátit s výhrou," líčil spokojený český záložník po utkání pro italskou mutaci televize Sky Sports.

Nutno dodat, že jeho trefa proti Maccabi stála za to. Na hranici vápna si připravil balón na šikovnější levou nohu a poslal ho pro gólmana nechytatalně do horní části branky. "Soustředil jsem se hlavně na to, abych si dobře připravil balon. Nebylo to jednoduché, protože jsem věděl, že za sebou mám hráče a hřiště už bylo ve velmi špatném stavu. Docela se mi to povedlo a z třetího doteku jsem mohl střílet. Zkusil jsem to a spadlo to tam," popsal rozhodující branku Barák.

Český záložník se prosadil podruhé v aktuálním ročníku evropských pohárů a v součtu s ligou má devětadvacetiletý středopolař na kontě tři branky. Příbranský odchovanec prokazuje, že dokáže být produktivní i přes to, že ho brzdí opakující se zdravotní problémy a nedostatečné herní vytížení. Jeho góly jsou navíc často velmi důležité.

Památnou trefu ze Švýcarska už asi žádná branka nepřebije. "Gól v prodloužení semifinále konferenční ligy byla nejhezčí chvíle v dresu Fiorentiny a vedle debutu v reprezentaci a postupu přes Nizozemsko do čtvrtfinále Eura jeden z mých největších fotbalových zážitků kariéry. U fanoušků jsem získal přezdívku ‘člověk z Basileje’, takže jsem se tím spoustě lidem vryl do paměti," vzpomínal Barák v listopadovém rozhovoru pro Livesport Daily.

Ve čtvrtek svému odkazu střelce pozdních branek opět pomohl. I kdyby už v dresu Fialek žádný gól nepřidal, navždy zůstane fotbalistou, který tradiční italský celek po více než 30 letech dostal do finále evropského poháru. Zůstane Člověkem z Basileje.