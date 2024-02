Fiorentině pomohl gólem Barák, zastřílely si i Boloňa a Atalanta. AC zlomil domácí prokletí

Fiorentina porazila ve 24. kole Serie A Frosinone 5:1, k vítězství nakročila dvěma góly během úvodních 19 minut. Nejprve rozvlnil síť nováčka Andrea Belotti, jemuž na premiérový zásah ve fialovém dresu přihrával Jonathan Ikoné. Ten vzápětí pojistil výhru tečovanou ranou. Fialky, za něž se krátce po příchodu na trávník prosadil i Antonín Barák, triumfovaly v soutěži poprvé od konce prosince. Boloňa zametla s Lecce 4:0 a v tabulce se vrátila na pátou příčku zajišťující Evropskou ligu, čtyři góly nasázela i Atalanta Janovu. AC Milán zdolal mistrovskou Neapol 1:0, v domácím prostředí ji porazil poprvé od roku 2014. V utkání Monzy s Veronou branka nepadla.

Domácí začali aktivně, ve 13. minutě propadl balon až k osamocenému Lucasi Beltránovi, jenž hlavičkoval do břevna. O pár minut později se již příznivci La Violy radovali, když po skvělém náběhu propálil Stefana Turatiho zblízka Belotti. Vzápětí bylo vedení Fiorentiny dvojnásobné, tečovaná rána Ikoného propadla za záda bezmocného gólmana hostí.

V závěru první půle se do vzduchu vyšplhal Lucas Martínez Quarta, který prudkou hlavičkou s přispěním břevna zvyšoval už na 3:0. Fialky na produktivitu během poločasové přestávky nezapomněly. Nicolás González se v 53. minutě opřel do skákavého balonu a z voleje jej napálil přímo do pravé šibenice. O čestný úspěch Canarini se pokusil Kaio Jorge projektilem z hranice vápna.

Střelu k pravé tyči ovšem Pietro Terracciano vytěsnil. Italský gólman však zůstal krátký na tečovanou ránu Lucy Mazzitelliho z přímého kopu v 66. minutě. Terracciano svou reputaci následně vylepšil po dobře umístěné hlavičce, již vyslal Kaio Jorge z malého vápna. V 83. minutě nastoupil na trávník Barák, jenž po šťastném odrazu udělal hlavičkovým zakončením za duelem závěrečnou tečku.

Rossoblu měli fantastický vstup do utkání, už v páté minutě se trefil Sam Beukema. Na nizozemského obránce, který se prosadil v nejvyšší italské soutěži vůbec poprvé, navázal dvougólový Riccardo Orsolini. Chrti tak na vlastní půdě neprohráli již 13. soutěžní zápas v řadě a v tabulce poskočili do první pětky. Giallorossi naopak stále čekají na svůj premiérový triumf na hřišti soupeře v letošní sezoně.

Vyrovnanému duelu vládly defenzivy a průměr vstřelených gólů na zápas tak zůstal u obou týmů pod hranicí jedné branky. Žlutomodří tedy znovu na venkovní výhru nedosáhli, přesto se díky získanému bodu alespoň dotáhli na 17. Udinese, jehož pozice by znamenala udržení v nejvyšší soutěži. Domácí si již devátou dělbou bodů v ročníku upevnili pozici v klidném středu tabulky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nerazzurri nasměroval v cestě za třemi body skvělým individuálním výkonem Charles De Ketelaere, který své snažení vyšperkoval prvotřídní trefou zpoza vápna. Mladý Belgičan opět potvrdil svou formu ze začátku kalendářního roku, neboť se jednalo už o jeho šestou branku. Atalanta si tak připsala čtvrtou výhru v řadě, Rossoblu naopak doma padli po více než čtvrt roce.

Chviča Kvaracchelija vymyslel první velkou šanci utkání, když se uvolnil na pravé straně šestnáctky a našel Giovanniho Simeoneho. Ten ale bránu minul. Rossoneri si na první příležitost museli počkat až do poloviny úvodního dějství, rovnou se však prosadili. Rafael Leao si ve středu hřiště všiml rozběhnutého Thea Hernándeze a našel ho precizní kolmicí, francouzský bek následně vtrhl do vápna a obstřelem k přední tyči otevřel skóre.

Vzápětí mohl Leao přidat k asistenci také přesnou trefu, jenže Pierluigi Gollini jeho povedený pokus směřující do pravého horního rohu vykryl. Italský brankář měl práci také bezprostředně po změně stran. Alessandro Florenzi vypálil zpoza vápna a Gollini pokus nejprve se štěstím schoval v pokleku mezi nohama a potom míč rychle ukryl do náruče před dobíhajícím Olivierem Giroudem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po hodině hry na druhé straně natáhl ke střele střídající Matteo Politano, ale těsně minul levou tyč. V další šanci se ocitl domácí Leao, když z levého křídla vlétl do vápna, hodil si míč na pravačku a vypálil. Mířil však těsně vedle. V předposlední minutě po střele Jespera Lindströma málem vsítil vlastní gól Jan-Carlo Simič, naštěstí pro něj ovšem zvonila jen tyč brány Mikea Maignana.

Tabulka Serie A