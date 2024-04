Plzeň – Fiorentina: Viktoria vstupuje do úvodního čtvrtfinále EKL

Pzeňská Viktoria dokázala v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy udržet na uzdě favorizovanou Fiorentinu a po remíze 0:0 zajistila Česku posun na 10. místo v tabulce národních koeficientů, jež mistrovi FORTUNA:LIGY zaručuje od sezony 2025/2026 přímý postup do Ligy mistrů. Fialky sice víc držely balon, domácí si ale dokázali navzdory spoustě absencí vytvořit několik příležitostí z rychlých kontrů, nerozhodný výsledek se tak dal označit za spravedlivý. Účastníkem vůbec prvního evropského čtvrtfinále v Doosan Areně se stal také Antonín Barák, jenž se na trávník dostal v 70. minutě.

Reprezentační pauza, před níž Viktoria zářila na všech frontách, plzeňské fotbalisty jako by rozhodila. Jediná výhra ze třech soutěžních duelů se totiž nedala považovat za ideální přípravu na příjezd Fiorentiny, která v minulém ročníku Konferenční ligy dokráčela až do finále. Z pohledu formy to však ani u ní nebylo nejlepší, když v Serii A nezvládla souboje s AC Milán a Juventusem.

O něco lépe jí však vyšla úvodní pasáž ve Štruncových sadech, během níž držela míč na kopačkách a nepouštěla Viktoriány, na jejichž výkonu byly znát četné absence, prakticky do hry. Plzni tak nezbývalo než spoléhat na rychlé protiútoky. Po jednom takovém se v dobré pozici ocitl Matěj Vydra, jeho křižné zakončení z úhlu po přiťuknutí od Pavla Šulce však prolétlo jen těsně vedle tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po ojedinělé akci Západočechů se na balonu opět usadili hráči v bílých dresech, na víc než na dalekonosnou ránu Lucase Martíneze Quarty, která šla těsně nad, se však do konce úvodního dějství nezmohli. První větší vzruch přišel zhruba po 10 minutách druhého poločasu, kdy do šestnáctky Plzně vtrhl Lucas Beltrán a snažil se na první tyči nachytat Martina Jedličku, ten byl ale pozorný.

Utahující se smyčku kolem domácí obrany pak narušili fanoušci Fiorentiny, kteří několika vhozenými světlicemi na několik minut otupili tlak svého týmu. To dokonce přerostlo ve zvýšenou aktivitu Viktorie, která se v poslední čtvrthodině dostala k několika náznakům, největší šanci Tomáše Chorého ale předcházel faul. Pak znovu přišel platonický tlak Fialek, ze kterého už gól nepadl.

Heat mapa Tomáše Chorého proti Fiorentině. Opta by Stats Perform

Fanoušci českého koeficientu tak slavili kýžený posun na 10. příčku a s výslednou remízou mohla být vzhledem k průběhu zápasu spokojena i samotná Plzeň. Odveta je na programu 18. dubna ve Florencii.

