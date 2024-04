Plzeň – Fiorentina. Viktoria doma proti italským týmům? Skalpy AS Řím i Neapole, jediná prohra z pěti utkání

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu do sítě AS Řím.

Ten zápas bude zajímat dost možná všechny české fotbalové příznivce, a to i ty, kteří obvykle Plzni nefandí či ji nesledují. Pokud totiž Viktoria uhraje v domácím úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Fiorentině alespoň bod, zajistí to tuzemskému fotbalu od přespříští sezony jisté místo v prestižní Lize mistrů. A že pro to má nadějné vyhlídky, ukazuje pohled na její minulá vystoupení proti italským klubům na české půdě.

Z pěti dosavadních takových duelů totiž dvakrát zvítězila, uhrála stejný počet remíz a podlehla jen v dosud posledním případě Interu Milán, jenž poté došel v Champions League až do finále. A to na tři z oněch pěti duelů došlo právě v nejtěžší evropské klubové soutěži, ve všech případech se navíc jednalo o soupeře daleko většího věhlasu, než jaký provází Fiorentinu.

základní skupina Ligy mistrů, 6. prosince 2011

Plzeň tehdy debutovala mezi smetánkou. A v těžké skupině obstála se ctí. Poté, co posbírala čtyři body v zápasech s Borisovem, stvrdila třetí místo za Barcelonou a AC Milán znamenající výhybku do Evropské ligy proti italskému velkoklubu. Neskolily ji ani dva rychlé góly na začátku druhé půle. Oba šly na vrub slovenského stopera Mariána Čišovského, oba padly do prázdné branky.

Soupeř měl postup v kapse a celý zápas nechal třeba hvězdného Zlatana Ibrahimovice mezi náhradníky. I tak nasadil silnou sestavu v čele se Seedorfem či Robinhem. A ještě v 89. minutě vedl 2:0. Pak se však úřadující český šampion vzepjal k mohutnému náporu a Bystroň s Ďurišem vyrovnali. Kouč Massimiliano Allegri své svěřence za nezvládnutý závěr sepsul. Plzeň pak hned v úvodní rundě play off Evropské ligy vypadla se Schalke.

úvodní kolo play off Evropské ligy, 21. února 2013

Po senzační výhře 3:0 na jihu Itálie nad tehdy druhým celkem Serie A dotáhli Horváth a spol. v sílícím sněžení příjemný šok k dokonalosti dalším přesvědčivým výsledkem. Zajistily jej tehdy čerstvé zimní posily Kovařík s Teclem, jenž se trefil i v úvodním zápase. A Plzeň poprvé v historii (a jako čtvrtý český klub po Slavii, Spartě a Liberci) slavila postup do osmifinále některého z evropských pohárů.

Zároveň překonala tuzemský rekord v zisku bodů do koeficientu UEFA během jedné sezony – připsala si jich 18 a pokořila maximum Slavie (15,5) z ročníku 1995/96. Soupeř nastoupil bez zraněného Hamšíka, další hvězdný hráč Cavani naskočil až od druhého poločasu. Celkové skóre 5:0 je nejvyšší, jaké se kdy zrodilo ve dvojzápase českého a italského klubu v pohárech. V dalším kole však stoplo rozjetý tým Fenerbahce.

základní skupina Evropské ligy, 15. září 2016

Pokud předchozí dva souboje přišly proti soupeřům, o jejichž osudu bylo rozhodnuto už před utkáním, tohle byl jiný případ. Začátek skupiny Evropské ligy, AS Řím s Džekem, Tottim či gólmanem Alissonem. Brazilskou hvězdu v rukavicích překonal v 11. minutě přesnou hlavičkou nynější asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš, jenže už pouze vyrovnával. Soupeř totiž šel do vedení už po třech minutách, když mu daroval penaltu Aleš Matějů.

Domácí pak měli šance na to, aby otevřený duel překlopili na svou stranu, jenže Petržela ani Krmenčík v nich neuspěli. Na druhé straně selhal proti náhradnímu gólmanovi Bolkovi kanonýr Džeko. Zisk proti největšímu favoritovi skupiny se počítal, Viktoria však nadějně rozehraný podzim nedotáhla. Ve skupině skončila až třetí za Astrou Giurgiu, s tehdejším rumunským mistrem uhrála jediný bod ze šesti možných.

základní skupina Ligy mistrů, 12. prosince 2018

Do Plzně přijel úřadující semifinalista Ligy mistrů, který pár měsíců předtím podlehl v boji o finále Liverpoolu v součtu jen o gól. Byl to závěrečný duel základní skupiny a Západočeši museli získat stejně bodů jako CSKA Moskva na hřišti Realu Madrid, aby si zajistili jarní pokračování v pohárech alespoň v Evropské lize. Podařilo se. A to navzdory šokujícímu triumfu Rusů na Santiago Bernabéu 3:0.

Svěřenci Pavla Vrby odvedli soupeři pětigólovou potupu z Říma. Matní hosté, jimž už o nic nešlo, inkasovali poprvé po hodině hry od Kovaříka, jenž uklidil míč do prázdné branky. Schick a spol. sice záhy vyrovnali, jenže stejně rychle přispěchal s vítěznou hlavičkou Chorý. Kouč poražených Eusebio di Francesco si posteskl, že u svých hráčů vůbec neviděl chuť bránit… Viktoria dlouho nepřežila, v Evropské lize rovnou vypadla s Dinamem Záhřeb.

základní skupina Ligy mistrů, 13. září 2022

Týden po pětibrankovém přídělu v Barceloně se modročervení postavili v maximálně těžké skupině (kvartet doplňoval Bayern Mnichov) dalšímu gigantovi. Kouč Michal Bílek zvolil možná až příliš defenzivní taktiku, domácí se za celý zápas dostali k jediné střele mezi tři tyče. Bojácným výkonem nechali hrát většinu času soupeře, v jehož dresu vynikl starý známý Džeko, jenž zařídil oba góly.

Nejdřív poslal hosty po 20 minutách do vedení a Inter se už jen snažil duel s co nejmenšími obtížemi dovést do konce. A když už se po přestávce zdálo, že by je Viktoria zvládla vytvořit, Bucha byl vyloučen za šlapák do Barellovy holeně. Chvíli nato přidal druhý gól po Džekově přihrávce Dumfries. Trenér Simone Inzaghi prozradil, že si pustil všechny předchozí duely italských klubů v Plzni a zdůraznil, že nikomu předtím se tam vyhrát nepovedlo…