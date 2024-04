Dobývání plzeňské obrany? Takhle jsme to čekali, ale měli jsme být odvážnější, prohlásil Barák

Bezbranková remíza z Plzně v úvodním čtvrtfinále Konferenční ligy má pro Fiorentinu svoji cenu. Výsledku si vážil trenér italského celku Vincenzo Italiano i český reprezentant Antonín Barák (29). "Je to otevřené, rozhodne se v odvetě u nás. Domů si vezeme výsledek, který je hratelný," nechal se před novináři slyšet záložník Fiorentiny.

Do hry se Barák v Plzni dostal až ve druhé půli. Tvrdil, že italský celek očekával, že bude dobývat plzeňskou obranu. "Takhle jsme to čekali. Plzeň dostává málo gólů, bylo těžké se tam dostat. Věřím, že doma budeme v tomto směru schopnější a vytvoříme si více šancí," neskrýval Barák, že Fiorentina domácí odvetu zvládne. "Plzni tenhle styl hry funguje, asi u nás bude hrát to samé. Měli jsme být odvážnější a mít více lidí v boxu," viděl nedostatek ve hře italského celku.

"Plzeň hrála rychle, její obránci předvedli výborný výkon. Je to jejich styl, došli s ním daleko, v předchozím kole postoupili až na penalty," uznal kvality také trenér Fiorentiny.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"V takovýchto zápasech je to o jedné střele, o jedné akci jeden na jednoho. Dát gól proti týmu, který takhle hraje, je složité. Chtěli jsme odehrát zápas s pozitivním výsledkem, což se poměrně podařilo," konstatoval před novináři Italiano.

"Chtěli jsme zvítězit, ale na druhou stranu jsme neprohráli. Máme před sebou ještě druhý zápas. Myslím, že soupeř bude hrát stejně, a my musíme ukázat víc do ofenzivy. Musíme být odvážnější vepředu. Jsem přesvědčen, že to v odvetě zvládneme," zopakoval jinými slovy Barákovo vyjádření.